Chor Molto Cantabile: Elektronik und Visuals in derJohanneskirche

Chor Kammerchor Molto Cantabile: Installation liess die Betonwände abheben Der Chor Molto Cantabile definiert mit seinem Programm «verspiegelt» einmal mehr Chorkonzerte neu: Der Auftritt in der Johanneskirche Luzern war, elektronisch unterstützt, auch visuell ein Ereignis. Urs Mattenberger 24.10.2021, 15.22 Uhr

Der Raum spielte fantastisch mit: Der Kammerchor Molto Cantabile in der Johanneskirche Luzern. Roger Gruetter

Die Betonwände in der verdunkelten Johanneskirche Luzern beginnen zu atmen. Pulsierende Gewebe gleiten über die nackten Steinflächen und Kanten hinweg, die sich über den Sängern des Chors Molto Cantabile türmen. Auch die Musik – Tomek Kolczynskis «Power of Wisdom» – bringt Bewegung in den Raum. Der Chor verteilt sich in der weitläufigen Szenerie des Kirchenraums. Und wenn sich elektronische Klänge in die archaischen Gesänge mischen, überziehen sie diese wie mit einer zweiten Haut – ähnlich wie die visuellen Projektionen von Hala Ghataseheh die Betonskulpturen der Kirchenwände.

Visuelle Entdeckungsfahrten

Damit interpretierte der innovative Kammerchor am Samstag einmal mehr das Format Chorkonzert neu. Das galt zum einen für den Charakter einer Installation, zum anderen für das Thema der Widerspiegelung, die musikalische Techniken wie Imitation und Echo multimedial weiterführten. Und das nicht als Spielerei, sondern zu einer Frage, die im Zeitalter der Digitalisierung brennend aktuell ist: Was ist künstlich und was echt?

Am frappantesten eingelöst wurde dieser Anspruch freilich mit alten und älteren zeitgenössischen Werken im Programm. Und auch da spielten die Projektionen von Ghatasheh eine zentrale Rolle. Die Architektin, die multimedial Räume gestaltet, führte die Widerspiegelungen mit immer neuen und suggestiven Bildwelten weiter und war die Entdeckung des Abends.

Zu den herben mittelalterlichen Klängen einer Motette von Guillaume Dufay formierten sich fratzenhaft zerfliessende Muster zu endlosen Fassaden gotischer Kirchen, deren Skulpturenschmuck zusammenschmolz und zu zerrieseln drohte. Die strenge, bei Dufay raffiniert konstruierte Ordnung und deren Auflösung, führte Carlo Gesualdos Madrigal «Moro, lasso» expressiv weiter. Da steigerten sich dunkle Vokalklänge in chromatischen Windungen zum durchdringenden Sopranglanz empor und blitze erstmals die hohe Qualität des Chors auf.

Weltraumflug mit Hildegard von Bingen

Wie unterschiedliche Imitationstechniken in neueren Werken nachwirken, zeigte Arvo Pärts «O König aller Völker», in dem sich kurz gestossene und lang gezogene Klänge ineinander spiegelten, sowie ein Marienlied der Isländerin Maria Sigfusdottir, in dem der Chorklang warm aufblühte.

Ausgerechnet die für dieses Programm geschriebene, in drei Teilen eingeschobene Komposition von Kolczynski blieb hinter den thematisch hochgesteckten Erwartungen zurück. Zum einen führte die mit didaktischen Texten unterlegte Hommage an Hildegard von Bingen zunächst in eine andere Richtung. Etwa mit der pointierten Feststellung, dass die Mystikerin sich als Frau nur deshalb theologisch äussern durfte, weil sie nicht ihre Meinungen, sondern von Gott eingegeben Visionen wiedergab.

Von mystischer Einheit konnte in der Musik dazu keine Rede sein. Kolczynski mischt recht konventionell den archaisierenden Livegesängen wummernde Bässe, repetitive Muster und flächige Chor- und Instrumental-Klänge hinzu, ohne dass es zur versprochenen Ununterscheidbarkeit der Ebenen, also von künstlich oder echt kommt. Immerhin öffnete sich der Schlussteil mit Sphärenklängen von Stimmen und Elektronik zu einem interstellaren Flug, den die Visuals sogartig in immer neue Räume hinein weiteten. Ein grossartiger Abschluss, der alles zusammenführte und den man auch als Bezug zu Hildegards Visionen hören konnte..