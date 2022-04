Festival Umprogrammiert Mit der Virtual-Reality-Brille in neue Räume vorstossen Das Kleintheater wird in dieser Woche zum Labor für digitale Theaterformate. Es ist die erste Ausgabe des Festivals Umprogrammiert. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 05.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es sind kleine Experimente, die zum Auftakt von «Umprogrammiert» im Kleintheater serviert werden. Gluschtige Häppchen, bei denen die Küche sprich Technik bisweilen noch etwas am Anschlag ist, bis alles funktioniert. Doch das gehört zu einem Pionier-Vorhaben mit Virtual Reality in einem Haus, wo sich das Publikum üblichweise vor der Bühne versammelt.

Zur individuellen Bühne wird etwa eine digitale «Taucherbrille», ein «Virtual-Reality-Headset», das sich jede Person vor die Augen und über die Ohren montieren lässt. An drei Standorten im Haus finden die digitalen Trips statt, die in Kooperation mit der Hochschule Luzern realisiert worden sind. Das Konzept des Festivals stammt von Fabienne Mathis, die als Projektleiterin Digitale Bühne zum Kleintheaterteam gehört.

In der Lawine ist es schön, nicht beklemmend

Auf der Bühne liegen wir mit der VR-Brille bequem auf einem Liegestuhl und erleben die Installation der Luzerner Raumkünstlerin Claudia Tolusso, die vor 16 Jahren in einer Lawine verschüttet wurde. Die Sinne tauchen, es war eindrücklich und schön. Zu einem Gefühl der Beklemmung reichte es nicht. Vielleicht braucht es auch für die Virtual Reality eine Gewöhnung.

Mit der VR-Brille kann man auf der Kleintheater-Bühne sogar eine Lawine erleben. Bild: PD

Oben im Backstage-Raum inszenierten Franziska Brücker, Yasmin Bissig und Annina Polivka die interaktive Soundinstallation «ABSENCE:IS». Mit der Brille auf dem Kopf und dem Joystick in der Hand besuchen wir schwebend Räumlichkeiten des Kleintheaters. Das ist witzig, hat man die Navigation einmal begriffen. Aber auch ziemlich brüsk. Kommt es doch zu Kollisionen mit Möbelstücken oder einer Wand, in die man beim Heranzoomen unweigerlich hineingleitet, sodass man körperlich reagiert und erschreckt zurückweicht. Dabei sind es nur Daten – errechnete Räume.

Im virtuellen Raum. Bild: PD

Ähnlich faszinierend ist in der Garderobe das Gehen durch einen realen Raum, den man mit geschlossenen Augen betritt, bevor einem die VR-Brille aufgesetzt wird. Ohne Schuhe tappt man eine Art Gang entlang durch eine gegliederte Umgebung. Die Füsse spüren verschiedene Stoffmaterialien, kleines Gestein oder einen moosigen Grund mit Pflänzchen. Eine Tanne wirkt wie eine modellartige Konstruktion aus Karton. Aber beim Berühren spürt man die Zweige und ihre Nadeln.

Die Überraschung beim Abnehmen der VR-Brille: Da ist ein normaler Kellerraum; offen, nichts von Abteilen. Die Materialien auf dem Boden sind teils ganz anders als wahrgenommen. Die Lab-Nerds haben den virtuellen Raum über den bestehenden analogen gelegt. Und ihn so ausgestattet, dass man ganz andere Wahrnehmungen und Emotionen entwickelt.

Gemeinsam einen Krimifall lösen

Wie können virtuelle Umgebungen in neue theatrale Formate verwandelt werden? Wie lassen sich darin Geschichten bauen, Identitäten erfahren, Wahrnehmungsweisen verändern? Die fünf entwickelten VR-Lab-Miniaturen, die jeden Festivaltag in anderer Konstellation gezeigt werden, sind erst ein sanfter Wink in eine mögliche Zukunft.

Neben den Lab-Experimenten bietet das Festival Umprogrammiert Projekte, die mit Erzählformen arbeiten oder die Technik spezifischer einsetzen. Etwa mit neuen Figuren aus «Die grosse Menschenschau» (Fetter Vetter & Oma Hommage) im virtuellen 360°-Spektrum. Mit der Telegram-App kann gemeinsam ein Krimifall gelöst werden. «Der Urknall» ist ein interaktives Objekttheater per Stream zum Mitmachen. Das Festival wird von Fachgesprächen und Publikumsdiskussionen begleitet.

Umprogrammiert: Das Festival dauert noch bis Sonntag. Programm: www.kleintheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen