Mit einer neuen Konzertreihe will das Luzerner Festival Strings aus der Coronakrise heraus Die Festival Strings lancieren eine Kammermusikreihe im Schweizerhof und starten ihre Konzertreihe im KKL mit Topsolisten. Urs Mattenberger 07.08.2020, 15.46 Uhr

Mit der Talentwoche für Kinder und Jugendliche nehmen die Festival Strings ab morgen Sonntag nicht nur ihre regulären Aktivitäten wieder auf. Sie gaben sogar einen Ausbau ihrer Konzerttätigkeit in Luzern bekannt – mit einer vorerst dreiteiligen Kammermusikreihe im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof, die am 6. September startet.

In der neuen Konzertreihe spielen die Festival Strings Lucerne Chamber Players in verschieden grossen Streicherensembles, aber auch in Kombination mit Klavier, Harfe, Bläsersolisten oder «Special Guests». Die erste Saison stellt Quintett-Formationen mit Streichern mit oder ohne Klavier vor.

Im Eröffnungskonzert erklingen unter dem Motto «Ekstase» Streichquintette von Boccherini und – als Gipfelwerk – Schubert (Sonntag, 6.9., 17 Uhr). Im zweiten Konzert («Im Volkston») wirken als Special Guests die 13-jährige Geigerin Leia Zhu und der Schweizer Pianist Benjamin Engeli unter anderem in Dvoraks Klavierquintett mit (11. Oktober). «Verborgene Juwelen» bieten zum Schluss Streichquintetten von Beethoven und Mendelssohn (2. Mai).

Erstes Tournee-Gastspiel nach der Coronakrise

Mit der Kammermusikreihe realisieren die Festival Strings lange gehegte Pläne für einen Ausbau ihrer Konzerttätigkeit in Luzern. Aber sie nehmen mit einem ersten Gastspiel nach der Coronakrise auch ihre internationale Tourneetätigkeit wieder auf: Am 9. September treten sie mit dem Pianisten Jan Lisiecki am Südtirol Festival in Meran auf.

Die Pläne für die ganze Saison gibt das Orchester coronabedingt zwar erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Fest steht allerdings, wann es mit seiner «Konzert Reihe Luzern» im KKL startet: Am Mittwoch, 28. Oktober, sind die international top engagierte Geigerin Baiba Skride und der aufstrebende Cellist Pablo Ferrández Solisten im Konzert unter dem Motto «La muse et le poète». Nach dem fünften Violinkonzert von Mozart und den Rokoko-Variationen von Tschaikowsky treten die Solisten gemeinsam im gleichnamigen Konzertstück von Camille Saint-Saëns auf.

Topsolistin: Die lettische Geigerin Baiba Skride. Bild: Marco Borggreve

Bereits bekannt ist zudem, dass das wegen Corona verschobene Beethoven-Programm mit Midori am 7. Dezember nachgeholt wird. Die CD mit dem Violinkonzert und den Romanzen von Beethoven, die am abgesagten Konzerttermin am 1. März aufgenommen wurde, wird im Oktober veröffentlicht.

Konzert an der morgen startenden Talentwoche

Ein erstes Konzert geben Musiker der Festival Strings aber im Rahmen der Talentwoche. Vom Sonntag bis Freitag kommender Woche werden da Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren in Solospiel und Kammermusik unterrichtet und üben sich unter der Leitung von Daniel Dodds im Orchesterspiel. Öffentlich präsentieren werden sie sich in Sonderkonzerten im Januar.

Einen Vorgeschmack gibt das Abschlusskonzert der Musikwoche im Grossen Saal der Musikschule Luzern im Südpol (Freitag, 14. August, 19 Uhr). Zum Auftakt geben Dozenten der Strings um Projektleiterin Regula Dodds (Violine) ein Eröffnungskonzert (Morgen Sonntag, 17 Uhr).

Alle Infos: www.festivalstringslucerne.ch