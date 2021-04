Ausstellung in Luzern: Mit Farbe und Form Suworows Armee nachgespürt Die Galerie Müller zeigt Werke von August Oeschger. Eines davon nimmt Bezug auf ein Stück Schweizer Geschichte. Susanne Holz 16.04.2021, 15.25 Uhr

August Oeschgers Acrylmalerei zur Passüberquerung 1799. Bild: PD

Zurück in die Vergangenheit. Die Luzerner Galerie Müller zeigt eine Ausstellung mit Werken von August Oeschger, darunter eine grossflächige Acrylmalerei mit dem Titel «Übergang Chinzig-Chulm Aleksandr Suvorov». Der 1946 in Wil geborene August Oeschger war von 1975 bis 2007 Dozent an der Hochschule für Kunst und Design in Luzern. Die bisherigen Ausstellungen des Künstlers fanden mehrheitlich im Raum Innerschweiz statt. In der Galerie Müller stellt Oeschger nun zum zweiten Mal aus.

Der Fokus liegt dabei auf dem eingangs erwähnten Werk, das im Fenster zu sehen ist. Zudem zeigt die Galerie Müller eine Auswahl an Skizzenbüchern des Künstlers, entstanden zwischen 1985 und 2010 in Griechenland, Frankreich und der Schweiz. Und auch neue Bilder August Oeschgers werden präsentiert. Das Werk im Fenster bezieht sich auf die Überquerung des Kinzigpasses durch den russischen General Suworow mit seiner Armee – etwa 21000 Mann – im September 1799. Zwei Tage nahm die Überquerung in Anspruch. Der Kinzigpass verbindet auf einer Höhe von über 2000 Metern über dem Meer das Urner Schächental mit dem schwyzerischen Muotatal.

Intensive Inszenierung einer Passüberquerung

Diese Passüberquerung der russischen Truppe, die unter schwersten Bedingungen stattfand, hält August Oeschger in einer intensiven Inszenierung fest. Zeitdruck, früher Wintereinbruch und feindliche Angriffe treiben Suworows Truppe über den Berg. Die Soldaten, die Pferde und die verladenen Geschütze lässt der Künstler nicht figurativ in Erscheinung treten. Mit dem Klang der Farbe, mit der gezeigten Bewegung, der innewohnenden Spannung und den Formen insgesamt formt August Oeschger das Geschehene in abstrakte Malerei. Oder wie Renata Müller es formuliert: In einer modernen Version spüre der Künstler der dramatischen Situation im September 1799 nach. Das Werk setze Empfindungen frei, und lasse die Lage der Soldaten erahnen.

Toni Kramer sieht es bei der Ausstellungseröffnung so: «So geht es in den Bildern von August Oeschger immer um Umsetzungen, um Transformationen von menschlichen Grundsituationen.» Das Bild zur Passüberquerung sei geprägt von Gegensätzen: dunkles Rot zu Weiss, vertikale Struktur zu horizontal verlaufender Struktur rechts. Kramer: «Ein Gegensatz von zwei Welten, getrennt durch das dominante Weiss. Das Weiss wirkt wie ein Hindernis, das man überwinden muss, um auf die andere Seite zu kommen, hinunter ins Tal. Das dunkle Rot mahnt an das Irdische, während das Weiss wie eine überirdische Macht von oben einbricht.» (sh)

Ausstellung mit August Oeschger in der Galerie Müller in der Haldenstrasse 7 in Luzern. Bis 27. April 2021. Geöffnet Do/Fr 14–18 Uhr sowie Sa 13-17 Uhr. www.galeriemueller.ch