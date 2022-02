Instrumentensammlung Willisau / Kriens Die Zukunft mit Höllenlärm beginnt bereits jetzt Mit dem Umzug zum «Kampus Südpol» in Kriens sucht die Instrumentensammlung Willisau mehr Kooperationen. Deren Leiter Adrian Steger zeigt an einem aktuellen Beispiel, welche Rolle dabei geschichtsträchtige Instrumente spielen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 18.02.2022, 18.30 Uhr

Der gelernte Orgelbauer Adrian Steger in der Werkstatt der Instrumentensammlung. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 17. Februar 2022

Wie klingt das Schattenreich der Toten? Claudio Monteverdi fand dafür in seiner Oper «L’Orfeo» bei Orpheus’ Gang in die Unterwelt eine bis heute frappierende Lösung. Da schnarrt furchterregend ein «Regal», ein schon damals seltenes Instrument, dessen Klang auch deshalb wie nicht von dieser Welt zu sein scheint.

Gerade mal vierzig Exemplare gibt es heute noch von diesem Orgeltypus, der den aufschlagenden Zungen seinen kräftigen, schnarrenden Klang verdankt und zwischen dem Ende des 15. bis Anfang des 18. Jahrhunderts als Continuo-Instrument beliebt war. Und eines davon steht, als ein Schmuckstück unter vielen, in der Instrumentensammlung Willisau.

Modell für Kooperationen am neuen Ort

Da wird das Instrument von 1644 nicht nur in einer Abendmusik präsentiert. Zum Einsatz kommt es auch in Monteverdis «L’Orfeo», der im Museum von Studierenden der Musikhochschule Luzern in Auszügen aufgeführt wird (vgl. Kasten).

Das Orgel-Regal von Christoph Pfleger von 1644. Bild: PD

Diese Zusammenarbeit weist zugleich in die Zukunft. Denn die Instrumentensammlung – ein Engagement der Albert-Koechlin-Stiftung – zieht 2023 um vom Viehmarkt 1 in Willisau ins LUK Center Kriens, also in unmittelbare Nähe zum «Kampus Südpol». Am neuen Ort soll das Museum zu einem Kompetenzzentrum für Musikinstrumentenbau weiterent­wickelt werden und verstärkt mit den dort ansässigen Kulturinstitutionen aus dem Bereich Musik zusammenarbeiten.

«Das ‹Orfeo›-Projekt ist bereits ein Beispiel für solche Zusammenarbeiten, die sich am neuen Ort sicher vermehrt ergeben können», sagt Adrian Steger, der als Leiter der Instrumentensammlung jetzt entsprechende Kontakte knüpft. Eine Basis dafür bilden die 800 Instrumente, die in einer Dauer- und in Wechselausstellungen gezeigt werden. So kann die Sammlung zum Beispiel Tasteninstrumente für Konzertprojekte zur Verfügung stellen.

Die Sozialgeschichte des Trompetenholzes

Beispiele sind ein – hochgestellter – Wiener «Giraffenflügel» von 1820 oder das Clavi-Organo; eine seltene Kombination von Orgel und Cembalo, bei dem über zwei Manuale beide separat oder gekoppelt gespielt werden können und das ebenfalls im «Orfeo» zum Einsatz kommt. Ein anderes Beispiel für den Transfer vom Museum in die Praxis sind Geigen des Willisauer Schreiners und Geigenbauers Jakob Steger (1849–1923), einem Urgrossonkel von Adrian Steger. Sie dokumentieren die Tanzmusik im Luzerner Hinterland im 19. Jahrhundert zusammen mit 2014 entdeckten, kalligrafisch schön notierten Notenbüchern, die heute die Gruppe «Husistein-Musik» zu neuem Leben erweckt.

Instrumente, die sich nicht für die Ausleihe eignen, können Besucher im Museum ausprobieren. Steger macht es am langen «Trumscheit» vor, wörtlich ein «Trompetenholz», das die hohen Offizieren vorbehaltene Trompete auch für das Fussvolk zugänglich machte: Steger streicht mit einem Bogen über die lange Saite aus (MATERIAL?), die über einen freischwingenden «Schnarrsteg» gespannt ist. Rasch beginnt sie zu vibrieren und schmettert wie eine Trompete.

Den gelernten Orgelbauer Steger fasziniert an den Instrumenten diese «Verbindung von physikalischen, sozialen und geschichtlichen Aspekten». Zur Idee des Kompetenzzentrums gehört es, solches Know-how in Workshops zu vermitteln.

Berührungspunkte zur Alten und zur Volksmusik

Berührungspunkte gibt es – neben der Ausbildung in alter Musik an der Musikhochschule – bereits heute zum Haus für Volksmusik in Altdorf. Und spielerisch vermitteln solche Hintergründe bereits heute die «Klangproben», bei denen Instrumente interaktiv vorgestellt werden: «Die Klangproben sind unser stärkstes Format. Diese werden wir auch am neuen Standort weiterführen.» Adrian Steger nimmt zwar selber Reparaturen vor allem an historischen Tasteninstrumenten vor. «Aber wir können ein Know-how im Instrumentenbau natürlich nicht umfassend anbieten», räumt er ein: «Kompetenzzentrum heisst, dass wir Kontakte zu Instrumentenbauern aufbauen, Menschen zusammenführen und Wissen und Können dokumentieren.»

Nachwuchsprobleme nach den Jahren des Aufbruchs

Die «Unterstützung von Aus- und Weiterbildung im handwerklichen Bereich» entspricht dem Stiftungszweck der Albert-Koechlin-Stiftung. Und diese ist umso dringender, als dem handwerklichen Instrumentenbau in der Schweiz wegen eines akuten Nachwuchsproblems ein Wissensverlust droht: «Das Interesse an historischer Aufführungspraxis hat dem Instrumentenbau zwar auch hierzulande vor 30, 40 Jahren enormen Auftrieb gegeben. Aber wegen der hohen Lohnkosten gibt es heute auch hier ein grosses Nachwuchs­problem», sagt Steger.

Im Gegensatz zu Digitalisierungstrends auch in der Musik sieht Steger das Bewahren des alten Handwerks nicht. «Das Interesse an Instrumenten ist in der Alten Musik und bei experimentellen Musikern am grössten», stellt er fest: «Ich kenne Musiker, die Klänge von alten Instrumenten sampeln, weil diese einzigartige Klänge und Farben bieten.»

