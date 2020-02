Ausstellung Jürg von Arb: Mit seinen Bildern spielt das Licht Der Luzerner Künstler Jürg von Arb stellt in der Jazzkantine aus. Eine kleine Wiedergeburt der Renaissance. Susanne Holz 17.02.2020, 10.14 Uhr

Sie verändern sich je nach Lichteinfall und sind eine Hommage an Tintoretto und Botticelli – die Bilder des Luzerner Künstlers Jürg von Arb in der Jazzkantine in der Grabenstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 13. Februar 2020)

Was fehlt, ist die Venus. Die Liebesgöttin treibt hier nicht in einer Muschel zur Küste wie auf Botticellis Gemälde «Die Geburt der Venus» (ca. 1485/86), das in den Uffizien in Florenz zu bewundern ist. Auf Jürg von Arbs grossformatigem Werk, zu sehen in der Jazzkantine Luzern, leuchtet dafür die Muschel umso mehr. «Omaggio a Botticelli», Hommage an Botticelli, ist das Bild betitelt, das mit dem Raum der Gaststube zu spielen scheint – beziehungsweise der Raum mit ihm.

Drei verschiedenformatige Werke Jürg von Arbs schmücken seit einiger Zeit die Wände der Jazzkantine, und allesamt vermitteln sie ein Gefühl lange vergangener Renaissance. Und weil alle drei mit Gold- und Metallreflexionen arbeiten, ändern sie sich je nach Licht und Stimmung. Sie leuchten mal mehr, mal weniger. «Die Bilder leben und verändern sich mit dem Raum hier», betont Jürg von Arb. Der 56-jährige Luzerner, geboren 1963 in Mestre/Venedig, stellt erstmals seit 1993 wieder aus – lange Jahre konzen­trierte sich von Arb vor allem auf seinen Brotberuf als Grafiker. Aktuell ist er in Zürich im Medienbereich tätig.

«Wieder auf der Suche nach etwas»

Beginnt nun etwas Neues? Das fragt man Jürg von Arb in der Jazzkantine. Der Künstler lächelt. «Ich denke schon, dass ich mich wieder intensiver mit Kunst auseinandersetzen werde. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich auf der Suche bin.» Von Arb, der in Luzern zunächst eine Grafikerausbildung an der Schule für Gestaltung und Kunst absolvierte, studierte in den Achtzigern Malerei und Kunstgeschichte in Venedig. Anfang der Neunziger beschloss er sein Studium mit Diplomjahr und Thesis in Florenz. Als 30-Jähriger stellte er sowohl in Bologna als auch in Luzern aus – in seiner Heimatstadt nahm er damals Teil an der Grup­penausstellung Innerschweizer Künstler im Kunstmuseum.

Von Arbs Liebe zu Italien spiegelt sich in seinen Bildern. Nicht nur in der Hommage an Botticelli, sondern auch in der «Omaggio a Brunelleschi» und in der «Omaggio a Tintoretto». Der Künstler sucht die Drei­dimensionalität, das Plastische. Er arbeitet mit Blattgold, Acrylfarbe, Kreide, Salzwasser, mit Kupfer und mit Silber. Diese Materialien bringt er mit Pinsel, Spachtel und weiteren Werkzeugen auf Sperrholz, Leinwand oder Holz auf.

Lichtführung und Dramatik

Tintoretto verehrt er besonders. Was er an dem 1518 in Venedig geborenen Manieristen schätzt? «Seine Lichtführung, die Räumlichkeit, die Dramatik, die Bewegung in seinen Bildern faszinieren mich sehr.» Und so wie Tintoretto Bekanntes gern verfremdete, spielt auch Jürg von Arb mit den Erwartungen – indem er die Venus einfach mal aussen vor lässt. In seiner Hommage an Filippo Brunelleschi, den führenden italienischen Architekten der Frührenaissance, experimentiert von Arb mit den Perspektiven der «idealen Stadt». Und leuchtet hier statt des Meeres die Architektur der Renaissance aus.

Jürg von Arb mit seinen Bildern in der Jazzkantine Luzern, Grabenstrasse 8. j.vonarb@gmx.ch