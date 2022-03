Kriens Mit viel Respekt gegenüber dem Bestand: Das Museum im Bellpark zeigt seine zweite Architektur-Ausstellung Das Museum im Bellpark Kriens setzt seine 2021 begonnene Reihe mit Ausstellungen zur Architektur fort. Ein junges Büro begeistert. Susanne Holz Jetzt kommentieren 25.03.2022, 20.00 Uhr

Ist das schon Kunst oder noch Architektur? Im Museum im Bellpark Kriens erfreuen derzeit wunderschöne und mit viel Liebe zum Detail gebaute architektonische Modelle das Auge. So das «Haus mit einem Baum» oder das Modell der «Villa Hammer». Wir befinden uns hier in der Ausstellung «Some Fragments» mit dem jungen Architektenduo Sauter von Moos. Mit diesem setzt das Museum seine 2021 begonnene Serie mit Ausstellungen zur Architektur fort. Museumsleiter Hilar Stadler freut sich, «eines der interessantesten jüngeren Architekturbüros vorstellen zu können».

Ausstellung «Some Fragments» im Museum im Bellpark. Hier: «Haus mit einem Baum» (2013). Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 22. März 2022)

Hilar Stadler: «Nach Sergison Bates architects zeigen wir nun realisierte und geplante Projekte von Charlotte von Moos und Florian Sauter.» Das Architektenpaar gründete sein Büro 2010 in Basel und ist seit einiger Zeit auch in Miami ansässig: Charlotte von Moos und Florian Sauter sind auf beiden Seiten des Atlantiks beheimatet.

Die Architektin Charlotte von Moos in ihrer Ausstellung «Some Fragments» im Museum im Bellpark. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 22. März 2022)

Diskrete Zonen für das Leben

Aufgefallen sind Charlotte von Moos und Florian Sauter mit Bauten, die das Thema des Anbaus und der Erweiterung um aussergewöhnliche Lösungen bereicherten. Das Duo hat so die Architektur in der Schweiz vorangetrieben. Besonders in Basel realisierten die beiden mit dem «Haus mit einem Baum» (2013), der «Panton Stube» für die Kunsthalle Basel (2017) und der «Villa Hammer» (2018) bedeutende Bauten.

Hilar Stadler erklärt: «Sauter von Moos mögen Orte der Authentizität.» Den beiden sei der Ausdruck eines Gebäudes wichtig, ohne dabei die Anforderungen einer Bauaufgabe zu vernachlässigen.

«Sie sind interessiert am sozialen Austausch und an einer Interaktion ihrer Architekturen und so werden ihre Bauten sowohl dem gesellschaftlichen als auch dem menschlichen Massstab gerecht. Ihre spezifischen räumlichen Settings zielen darauf ab, diskrete Zonen für das Leben zu schaffen.»

Geformt aus Erde, Wasser, Luft und Licht erzählten ihre Gebäude immer auch von den Versuchen, die Natur zu «architektonisieren» und zugleich das Architektonische natürlicher zu machen.

Ausstellung «Some Fragments» im Museum im Bellpark. Modell für 40 Wohnungen mit viel grüner Fläche. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 22. März 2022)

Auffallend bei Sauter von Moos: ihr Respekt gegenüber dem Bestand. So zielen die Entwürfe auf einen respektvollen und spielerischen Dialog zwischen Alt und Neu. Sehr eindrücklich zeigt das Architektenpaar dies im Projekt «Baum mit einem Haus», 2013 in Basel realisiert. Einer der neuesten Entwürfe wiederum, das Haus «Coconut Grove Park No. 1» von 2021, zeigt den kreativen Umgang mit den Anforderungen an eine neue Energiebewusstheit.

Insgesamt umfasst die Ausstellung rund 120 Objekte (Bilder, Pläne, Texte, Modelle), die sich auf gebaute und geplante Projekte beziehen. Wobei Bilder, Pläne und Modelle verschränkend folgenden sechs Kapiteln zugeordnet sind: Presence, Surrealism, Archaism, Freedom, Loss und SpaceTime. Entlang dieser Begriffe ist das Material der Ausstellung sehr übersichtlich geordnet.

An dieser Stelle betont Hilar Stadler noch: «Doch wie schon bei Sergison Bates geht es bei der Ausstellung nicht allein um die Projekte des Büros, sondern um eine Haltung und ein Verhältnis zum heutigen Bauen. Wir wollen diesen Bezug zur Diskussion stellen. Was kann Architektur heute leisten?»

Ausstellung «Some Fragments. Sauter von Moos» im Museum im Bellpark Kriens. Bis 8. Mai 2022. Zoom-Talks mit befreundeten Architekten (Anmeldung unter museum@bellpark.ch) am 31.3., 14.4., 28.4., 15-16 Uhr. Publikation in Zusammenarbeit mit dem Museum: «Some Fragments. Sauter von Moos». www.bellpark.ch

