Kunst Maikel Sotomayor in der Löwengalerie Luzern – mit Wolf und Hirsch ins Fremde tauchen Die Löwengalerie Luzern zeigt den jungen Künstler Maikel Sotomayor. Für den Kubaner besteht «Reiseglück» nicht zuletzt in Imagination. Susanne Holz 12.06.2021, 05.00 Uhr

Wer träumte nicht vom Reisen derzeit ... Fast anderthalb Jahre sind vergangen seit dem ersten Lockdown in der Schweiz, und immer noch erschwert die Pandemie das Überschreiten der Grenzen. Dabei geht oft vergessen, dass es für manche Menschen schon immer sehr schwierig war, eine Reise anzutreten. So auch für den gerade mal 31-jährigen, kubanischen Künstler Maikel Sotomayor. In Kuba verlangt das realsozialistische Regime einen triftigen Grund für eine Ausreise. Hinzu kommt, dass meist auch das Geld für eine Reise fehlt.

Galerist Andi Schnelli in seiner im März 2021 eröffneten «Löwengalerie». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021)

Maikel Sotomayor hält seine Träume von fernen Ländern deshalb seit Jahren in seinen Bildern am Leben. Er imaginiert sich fremde Welten, und entsprechend geheimnisvoll und mit dem Esprit des Suchenden aufgeladen wirken seine Werke. Mal gross- und mal kleinflächig, in einem Mix aus figürlich und abstrakt, setzt ihr Schöpfer hier jedes Mal grosszügig Acrylschicht um Acrylschicht.

Die Galerie als Insel und Ort zum Träumen

An Farbe gespart wird nicht, denn Kuba ist ein zwar ein sehr armes Land – und Armut geht meistens mit Kreativität einher –, doch fördert der Sozialismus auch die Kunst. Nichtsdestotrotz geht es Kuba derzeit so schlecht wie lange nicht – nach der Ära Trump und der Corona-Pandemie. Infolge dieser Krise konnte Maikel Sotomayor, der an der Nationalen Kunstakademie San Alejandro in Havanna studiert hat, zu dieser Ausstellung auch nicht wie geplant in die Schweiz reisen. In seiner Heimat gilt der 31-Jährige mit seiner an den Neoexpressionismus erinnernden Malerei als junger und wilder Künstler mit vielversprechender Zukunft.

Junge und wilde Kunstschaffende – genau diese möchte Galerist Andi Schnelli fördern. Der Zürcher lebt seit sechs Jahren in Luzern, von 2017 bis 2020 betrieb er die Galerie Artecuba in Entlebuch. Seit März 2021 betreibt er mitten in Luzern, zwischen Bourbaki und Löwendenkmal, die Löwengalerie. Der Name nimmt dieses Mal bewusst keinen Bezug auf Kuba, weil Schnelli sowohl junge kubanische als auch junge Schweizer Kunstschaffende fördern will.

Im März 2021 eröffnete der Galerist Andi Schnelli die «Löwengalerie» zwischen Bourbaki und Löwendenkmal. Schnellis Fokus liegt auf der Förderung junger Kunstschaffender aus Kuba und der Schweiz. Aktuell zeigt die Galerie in der Ausstellung «Reiseglück» Werke des 31-jährigen Kubaners Maikel Sotomayor. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Galerist Andi Schnelli inmitten der Werke von Maikel Sotomayor. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Maikel Sotomayor imaginiert sich ferne Länder und Welten. Mystisch überhöht werden diese Vorstellungen mit Wölfen oder Hirschen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Werke Sotomayors im Kleinformat. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Ross und Reiterin und der höchste Berg Kubas. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Eine Sofaecke macht die Galerie zur Insel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Maikel Sotomayors Werke lassen mit ihrer Farbigkeit und dem Wandern zwischen Abstraktion und Figuration an den Neoexpressionismus denken. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021) Grossformat, Kleinformat, viele Schichten von Acrylfarbe und ein verfremdetes Ross-Reiter-Motiv. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Juni 2021)

«Ich arbeite gerne mit jungen Künstlerinnen und Künstlern», sagt Andi Schnelli.

«Diese müssen ihre Sprache noch finden, was oft zu Überraschungen führt.»

Als Besucher seiner Galerie ist man zunächst einmal sehr angetan von der positiven Atmosphäre der Altbauräume. Inklusive Sofaecke und kleinem Aussenraum. Er wolle mit der Galerie eine Insel schaffen, erklärt der Zürcher, gleich der Insel und dem Traumort Kuba. Andi Schnelli arbeitet seit vielen Jahren auch als Reiseleiter. Auf Kuba habe er sofort die Fülle an Kunst bemerkt und vor 15 Jahren begonnen, kubanische Kunst zu sammeln. Zum grossen Interesse an der Kunst aus Kuba trage nicht zuletzt auch die Tatsache bei, dass viele Exil-Kubaner in Miami lebten, wo seit 2002 regelmässig die Art Basel mit einer Messe vertreten ist.

Maikel Sotomayor war vielleicht noch nie in Miami, seine hingeträumten Wölfe, Hirsche, Menschen aber geben schönste Rätsel von der Welt auf.

«Reiseglück». Ausstellung mit dem kubanischen Künstler Maikel Sotomayor. Löwengalerie Luzern, Löwenplatz 6, bis 8. Juli 2021. Finissage: 8. Juli 2021, 14-21 Uhr. Geöffnet Mi/Fr 14-19 Uhr, Do 14-21 Uhr, Sa 11-17 Uhr. www.loewengalerie.ch