Interview «Mit Zöliakie muss man strikt glutenfrei leben» Teil zwei unserer Sommerserie zu Selbsthilfegruppen im Aufbau der Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden behandelt das Thema Zöliakie. Was bedeutet es für Eltern, wenn das Kind die Diagnose Zöliakie erhält? Eine Gastroenterologe hat Antworten. Susanne Holz 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

PD Dr. med. Jonas Zeitz vom Zöliakie Zentrum am GastroZentrum Hirslanden in Zürich beantwortet unsere Fragen rund um das Thema Zöliakie.

Was ist Zöliakie, und welche Lebensmittel sind tabu?

PD Dr. med. Jonas Zeitz, Gastroenterologie FMH, Zürich. Bild: PD

Jonas Zeitz: Bei Patienten, welche an Zöliakie erkrankt sind, kommt es zu einer Immunreaktion des Körpers gegen das Gluten, welche dann zu einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut führt. Die Ursache ist keine allergische Reaktion, sondern eine Immunreaktion. Gluten ist eine Proteinkomponente von verschiedenen Getreiden wie Weizen, Roggen, Hafer, Gerste. Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, müssen eine strikte glutenfreie Diät durchführen.

Wie viele sind betroffen? Wie viele davon sind Kinder?

In der Vergangenheit galt die Zöliakie lange als eine seltene Kindererkrankung. In den 1980er und 1990er Jahren verbesserte sich die Diagnostik: Insbesondere der Nachweis bestimmter für die Zöliakie spezifischer Antikörper im Blut (sogenannte Endomysium- und Transglutaminase-Antikörper) führte zu einer signifikanten Zunahme der Diagnose der Erkrankung. Darüber hinaus wurde auch eine Verschiebung des Diagnosealters in Richtung Erwachsenenalter beobachtet. In einer finnischen Studie konnte eine Prävalenz von 1 Prozent bei Kindern nachgewiesen werden. Bei Erwachsenen wurden sowohl in den USA als auch in europäischen Ländern ähnliche Prävalenzen festgestellt. Insgesamt ist ein Anstieg der Häufigkeit der Zöliakie zu verzeichnen.

Ist Zöliakie erblich?

Die Zöliakie betrifft genetisch prädisponierte Personen. Man geht davon aus, dass bei fast 100% aller Patienten mit Zöliakie bestimmte Genvarianten nachweisbar sind. Der Nachweis dieser Genveränderung allein reicht jedoch nicht aus, um eine Zöliakie zu entwickeln, da diese Genveränderung bei 30% der Normalbevölkerung nachweisbar ist, aber nur ca. 1% eine Zöliakie entwickelt. Es gibt Menschen mit höherem Risiko für die Entwicklung einer Zöliakie. Dazu zählen Verwandte ersten und zweiten Grades von Menschen mit Zöliakie, Patienten mit Typ-1-Diabetes, autoimmuner Schilddrüsenerkrankung sowie Menschen mit dem Down- und Turner-Syndrom.

Kann Zöliakie verschiedene Schweregrade haben?

Die Zöliakie kann viele verschiedene klinische Erscheinungsbilder aufweisen, sie wird auch als «Chamäleon der Gastroenterologie» bezeichnet. Durchfall ist das häufigste Symptom, weitere Symptome sind wiederkehrende abdominelle Schmerzen, aufgeblähter Bauch und Verstopfung. Von Zöliakie Betroffene reagieren unterschiedlich auf Gluten: Während manche Patienten nach Gluteneinnahme starke Bauchbeschwerden entwickeln, gibt es andere, bei denen sich die Erkrankung nur durch Eisen- oder Vitaminmangel bemerkbar macht, verursacht durch die verminderte Nährstoffaufnahme im geschädigten Dünndarm.

Was ist zu ändern? Sollen Eltern die Ernährung der ganzen Familie umstellen?

Es ist in der Regel nicht empfohlen, dass die ganze Familie die Ernährung umstellt. Auf Kontaminationen sollte geachtet werden, aber Kochgeschirr muss nicht entsorgt werden. Das Geschirr zu waschen reicht. Ich empfehle Betroffenen eine Beratung bei einer auf Zöliakie spezialisierten Ernährungsberatung. Es ist auch nicht empfohlen, bei beschwerdefreien Kindern im gleichen Haushalt, bei denen noch keine Zöliakie bekannt ist, eine glutenfreie Diät zu starten, insbesondere da eine Diagnostik bezüglich Zöliakie nur möglich ist, wenn zum Testzeitpunkt keine solche Diät gemacht wird. Ab drei Jahren kann ein Antikörper-Bluttest beim Kinderarzt gemacht werden.

Wie reagieren Betroffene am besten, wenn man ihnen mit Unverständnis begegnet?

Dies liegt häufig daran, dass die Erkrankung, obwohl 1% der Bevölkerung betroffen ist, noch nicht so bekannt ist. Ich arbeite am Zöliakie Zentrum des GastroZentrums Hirslanden Zürich und auch als wissenschaftlicher Beirat der IG Zöliakie daran, das Bewusstsein gegenüber der Erkrankung zu verbessern. Wenn die Umgebung mit Unverständnis reagiert, kann man versuchen zu erklären, dass man eine Erkrankung hat, bei der ähnlich einer Lebensmittelallergie bestimmte Lebensmittel nicht erlaubt sind. Obwohl die Zöliakie keine Allergie ist, hilft dieser Vergleich oft, da viele auf Allergien viel sensibilisierter sind.

Wo informiert man sich?

Zum Beispiel auf der Homepage des Zöliakie Zentrums am GastroZentrum Hirslanden Zürich: www.zoeliakie-zentrum.ch. Eine gute Anlaufstelle ist auch die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz. Sie setzt sich für die Anliegen Betroffener ein und informiert über glutenfreie Ernährung und das Leben mit Zöliakie: IG Zöliakie der Deutschen Schweiz, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee. Homepage: www.zoeliakie.ch.