Bildstrecke Ausstellung in der Luzerner Galerie Harlekin: Künstler Henri Spaeti spielt mit dem Klang der Pastelle Der Künstler Henri Spaeti bespielt die grossen Räume der Galerie Harlekin in der Haldenstrasse. Mit Kunst, die an Musik erinnert. Susanne Holz 18.06.2020, 05.00 Uhr

Der Künstler Henri Spaeti inmitten seiner Werkgruppe: «dix pièces pour piano, LA BUDDHA», in der Galerie Harlekin in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17.Juni 2020)

Es gehe ihm nicht um Religion, sagt der Luzerner Künstler Henri Spaeti, sondern um Haltung. Um Haltung, und auch um emotionales Gleichgewicht. Seine aktuelle Ausstellung in der Galerie Harlekin trägt den Titel: «dix pièces pour piano, LA BUDDHA». Da könnte man schon an Religion denken, aber Henri Spaeti sagt: «LA BUDDHA ist eine Metapher. Es geht um die Figur. Diese könnte genauso gut Maria, Marx oder Rosa Luxemburg sein.» Aber natürlich solle LA BUDDHA als abstrakte und unbestimmt-amorphe Frauenfigur ein modernes Kulturverständnis ansprechen: «Nicht Krieg, sondern Friede und Fröhlichkeit, und auch Erotik.»

Henri Spaeti in seiner Ausstellung «dix pièces pour piano, LA BUDDHA», in der Galerie Harlekin in Luzern. Hier ist der Künstler vor seiner Installation «eight pieces for gongs, LA BUDDHA» zu sehen.





LA BUDDHA DESSIN. Hiervon geht alles aus. Dies ist der Anfang des Konzepts. LA BUDDHA - YELLOW. LA BUDDHA - BLACK and BLUE. LA BUDDHA - ROSA and GREY. LA BUDDHA - VIOLA. LA BUDDHA - BROWN and GREEN. LA BUDDHA - ORANGE. LA BUDDHA - WHITE. LA BUDDHA - BLUE. Plus die Skulptur «LA BUDDHA BLACK». Henri Spaeti entlang der Serie «dix pièces pour Piano, LA BUDDHA».

Lässt man die fein austarierten Pastellarbeiten Spaetis auf sich wirken, spürt man erstens die spezielle Weichheit, die von den zehn grossformatigen Acrylwerken je in der Form eines Flügeldeckels ausgeht, und die vom Künstler durchaus beabsichtigt ist. Und man entdeckt in jedem Bild die Frauenfigur, deren Sitzachse sich in der Mitte befindet, wo ein angedeuteter Dirigierstock den Horizont ausbalanciert. Gehängt sind die zehn «Stücke für Klavier» rundum entlang dieser Horizontlinie.

Pastelle, auch mal mit der Bürste aufgetragen

Und natürlich, der Titel sagt es schon, ist das Thema dieser sehr durchdachten Ausstellung auch die Musik. Henri Spaeti erklärt: «Ich möchte Klänge aus der Farblichkeit herausholen. Aus den verschiedenen Farblichkeiten.» Spaetis figurativ-abstrakte Malereien sind in der für ihn typischen Farbpalette gehalten, die von Schwarz bis Weiss die Töne Blau, Violett, Rosa, Grau, Braun, Grün, Orange und Gelb umfasst. Schwarz markiert für den Künstler den Moment der Geburt, Weiss den Moment des Tods. Dass Spaeti die Pastelle nicht nur mit dem Pinsel aufbrachte, sondern auch mal mit Reisbesen oder Bürste, ist der Gestik geschuldet und darf einen gerne an schräge Töne in der Musik erinnern.

Die zweite Installation im grossen Hauptraum der Galerie, die von Luana Glanzmann seit drei Jahren engagiert geführt wird, nennt sich «eight pieces for gongs, LA BUDDHA». Hier ist der Bildträger je rund: acht bemalte Gongs aus Karton, mit Stäben in horizontaler und vertikaler Rasterung direkt an die Wand montiert. In der Mitte des Raums dann eine Art Travestie, so Spaeti: zwei schwer wirkende, doch sehr leichte, amorphe Buddhaskulpturen machen die Rauminstallation komplett. Sie sind aus Schaummaterial und besitzen ein Rückgrat – aber auch eine Horizontlinie, fürs emotionale Gleichgewicht.

Hinweis: Ausstellung Henri Spaeti «dix pièces pour piano, LA BUDDHA» bis 31.7. in der Harlekin Gallery, Haldenstrasse 19, Luzern. Vernissage heute, 18.30 Uhr, Einführung: Guy Markowitsch. Artist Talk: 25.6., 18 Uhr. Geöffnet: Di-Fr, 13.30-17 Uhr und nach Vereinbarung. www.harlekin.ch