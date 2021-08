Lucerne Festival: Gastkomponistin Rebecca Saunders im Portrait

Lucerne Festival Portraitkonzert Rebecca Saunders: Pfeilschnell und ohne Hemmschwellen Mit einem Porträtkonzert der englischen Composer in residence Rebecca Saunders wurde die Lucerne Festival Academy eröffnet: Zu hören war Musik, die mit überraschenden und auch handfesten Mitteln unerhörte Klangräume erforscht. Urs Mattenberger 22.08.2021, 19.58 Uhr

Marco Blaauw bringt mit der Doppeltrichter-Trompete den Flügel im Luzerner Saal des KKL zum Klingen.



Priska Ketterer/Lucerne Festival

Wenn man am Samstag in Luzern vom Markt auf dem Theaterplatz zum KKL schlenderte, ging das Treiben auf dem Europaplatz nahtlos weiter. Da tauschten sich lebhaft junge Menschen vor dem Eröffnungskonzert der Lucerne Festival Academy aus. Und die Gastfamilien, bei denen diese Akademisten in den nächsten zwei Wochen wohnen, trugen die familiäre Atmosphäre in den vollen Luzerner Saal hinein.

Ausgerechnet die zeitgenössische Musik setzte da, ganz ohne Dresscode, die Hemmschwelle zwischen Alltag und Konzert tief. Und das setzte sich auch in der Musik der Composer in Residence Rebecca Saunders fort, die hochkarätige Interpreten in einem Porträtkonzert vorstellten. Saunders betreibt zwar Recherchen an den Rändern des Klangs. Aber der Ausgangspunkt dafür sind konkrete, ja alltägliche Phänomene, auf die auch die Titel verweisen.

Schatten und Pfeile

In «Shadows» für Klavier (Nicolas Hodges) sind es die Schatten- oder Echowirkungen, die das Spiel des Pianisten im Resonanzraum des Klaviers nachklingen lässt. Da verschwimmen Grenzen und kehren sich die Verhältnisse auch mal um: Aus dem Nachhall kristallisieren sich wundersam Zentraltöne heraus, als wären sie nicht Resonanz, sondern Anfang und Zentrum aller Musik.

Topspezialisten für die Moderne: Das Arditti-Quartett lässt im Streichquartett «Fletch» die Bögen wie Pfeile fliegen.

Priska Ketterer/Lucerne Festival

Körperlich ist die Assoziation der zischenden Pfeile, auf die der Titel des Streichquartetts «Fletch» verweist. Das Arditti Quartett schiesst sie mit flüchtigen, sich vielstimmig kreuzenden Bogenstrichen ab, aber auch hier bilden sich aus den Bewegungsenergien Resonanzen: Das sonore Spiel von Bratsche und Cello wirkt nach der Klangaskese der schwirrenden Pfeile wie ein berückender Wohllaut, mit dem das Stück meditativ ausklingt.

Spektakuläre Doppeltrichtertrompete

Optisch spektakulär ist das Stück «blaaw», das Saunders für den Trompeter Marco Blaauw und seine Doppeltrichtertrompete schrieb: Ein Instrument, das zwei Trichter besitzt, zwischen denen der Spieler hin und her wechseln kann. Mit dem Dämpfer ermöglicht das ebenso sprunghafte wie nahtlose Übergänge von Schattenklängen ins Licht, die durch Resonanzen des Flügels – hier ein Duopartner ohne Spieler – erweitert werden.

Blaauw überführte Geräuschklänge in einen hypnotisch leuchtenden Farbton. Dass dieser sich jedem Geschmetter verweigert, war symptomatisch für dieses Porträt, das bei viel Reflexion den grossen Schwung etwas vermisst, auch im abschliessenden Trio «Tat Time» für Saxofon, Schlagzeug und Klavier.

Umso gespannter darf man sein auf die Uraufführung von Saunders Klavierkonzert durch das Lucerne Festival Contemporary Orchestra mit aktuellen und ehemaligen Akademisten sowie Nicolas Hodges am Flügel (4.September).