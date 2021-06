Pianist Andriy Dragan entdeckt Franz Xaver Mozart neu

Klassik Pianist Andriy Dragan holt Mozarts Sohn aus dem Schatten des berühmten Vaters Mozarts jüngster Sohn Franz Xaver floh einst nach Lemberg in der Westukraine. Da entdeckte ihn der Pianist Andriy Dragan wie einen Zeitgenossen. Jetzt hat er dessen Klaviervariationen über östliche Vollkslieder auf CD eingespielt und spielt sie auch im Konzert. Urs Mattenberger 15.06.2021, 18.12 Uhr

«Dass Franz Xaver überall der Sohn von Mozart galt, hat ihm sicher zu schaffen gemacht»: Pianist Andry Dragan. Bild: Vadym Rybin

Franz Xaver Mozart ist als Komponist das Beispiel eines Sohnes, der zeitlebens im Schatten seines berühmten Vaters stand. Jetzt haben Sie ihm eine CD gewidmet. Hat sich Franz Xaver musikalisch vom Vater emanzipiert?

Andriy Dragan: Franz Xaver Mozart kam 1791 zur Welt, in dem Jahr, in dem sein Vater starb. Er wurde also hineingeboren in eine Zeit, die bereits von der frühen Romantik und Virtuosen wie Johann Nepomuk Hummel geprägt war. Stilistisch gehört seine Musik in diesen Umkreis. Aber dass er überall als «Sohn von Mozart» galt, hat ihm sicher zu schaffen gemacht. Es war für ihn ein Befreiungsschlag, als er als Musiklehrer nach Galizien, nach Lemberg kam. Die Stadt war keine Mozart-Stadt wie Wien oder Prag, wo er aufgewachsen war. In Lemberg konnte er selber jemand werden.

Sie selber stammen aus Lemberg. Wie kamen Sie in Kontakt mit seiner Musik?

Als ich zwölf Jahre alt war, durfte ich als Solist mit dem Sinfonieorchester Lemberg das Klavierkonzert in C-Dur von Franz Xaver Mozart aufführen. Ein Jahr später spielte ich das Konzert bei einem Gastspiel in der Schweiz, die aufgrund meines Studiums zu meiner zweiten Heimat wurde. Seither habe ich ein sehr persönliches Verhältnis zu dieser Musik, sie gehört quasi zu meinen Kindheitserinnerungen. Zudem war Franz Xaver Mozart durch die Hinweise auf sein Wirken in Lemberg für mich fast so präsent, als wäre er ein Zeitgenosse.

Und was spricht Sie an der Musik, die Sie jetzt auf CD aufgenommen haben, derart persönlich an?

Als ich von ihm weitere Musik für Klavier suchte, stiess ich auf zwei Bände mit Variationen und Fantasien. Darunter sind viele Juwelen, die ich unbedingt einem breiteren Publikum bekannt machen möchte und in denen sich Mozart musikalisch zu seiner neuen Heimat bekennt. Wie viele Komponisten seiner Zeit nahm er Volksliedmelodien oder bekannte Opernmelodien – wie aus Mozarts «Don Giovanni» – als Vorlage. Vor allem aber verwendete er polnische, ukrainische und russische Volkslieder. Lieder wie «Ein Nachbar hat ein weisses Haus» (Op. 18) kennt in der Ukraine jedes Kind. Musikalisch ist seine Musik deshalb auch für mich ein Stück Heimat.

In den von Ihnen eingespielten Variationen bleiben die kraftvollen Melodien unter allem Virtuosenglitzer präsent. Wie pianistisch dankbar ist die Musik?

Sie ist durchaus auf die Bedürfnisse von Virtuosen zugeschnitten und entspricht dem brillanten Stil seiner Zeit. Rasche Terzenläufe und andere Doppelgriffe weisen ins 19. Jahrhundert voraus und machen pianistisch auch einfach Spass.

Die beiden Söhne von Wolfgang Amadé und Constanze Mozart: Franz Xaver (links) und Carl Thomas auf einem Gemädle von Hans Hansen (1798).

Die Dur-Moll-Melancholie und die Verbindung von Kantabilität erinnern an Schubert und dessen vierhändige Klavierwerke. Gibt es da biografische Bezüge?

Ja, auch deshalb verstehe ich diese Musik als eine Brücke in die Romantik. Franz Xaver war mit Clara und Robert Schumann befreundet und hat auch mal Frederic Chopin unterstützt. Der sechs Jahre jüngere Schubert schickte ihm zwei Chorwerke nach Lemberg, wo Mozart nicht nur als Konzertpianist, Pädagoge und Komponist wirkte, sondern auch Konzerte veranstaltete. Wegen der Nähe zu Schubert ergänze ich das Programm der CD-Taufe durch Impromptus von Schubert.

Mit ihrer Brillanz und dem singenden Ton verlangt diese Musik ebenso Klarheit wie einen tragenden Klang. Wie gehen Sie mit diesem doppelten Anspruch um?

Ich verwende zum Beispiel wenig Pedal, um die Klarheit zu wahren. Im Grunde kann man diese Musik ohne Pedal spielen, vor allem in einem Saal, der klingt. Da verwende ich das Pedal nur als Klangfarbe. Aber klar, es gibt Säle, die geben einem kein Feedback, da muss man mehr geben und dem Klang nachhelfen. Im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters, in dem ich die CD aufnehmen durfte, ist das zum Glück nicht der Fall.

Fantastische Akustik und ein ebensolches Instrument: Andriy Dragan ist begeistert vom Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters, in dem er seine CD tauft. Michelle Kohler

Ihre Eltern sind beide ebenfalls Pianisten. Wie weit setzen Sie sich mit dieser CD über den Sohn eines berühmten Vaters mit Ihrem eigenen Verhältnis zu Ihren Eltern auseinander?

(lacht)

Das hat damit nichts zu tun. Aber meine Eltern mussten einen Weg finden, um solchen Vergleichen auszuweichen, indem sie bestimmte Repertoirebereiche unter sich aufteilten. Schuberts Wandererfantasie gehörte etwa ins Repertoire meines Vaters, Schumanns Fantasie in jenes meiner Mutter. Ich selber empfand das nicht als Wettbewerb, weil ich von beiden Inspiration erhielt, wie man einen musikalischen Text individuell interpretieren kann.

Sie gewannen unter anderem den Prix Credit Suisse Jeunes Solistes. Waren Wettbewerbserfolge wichtig, um selber aus dem Schatten Ihrer Eltern herauszutreten?

Nein, ich vergleiche mich eigentlich nicht mit meinen Eltern und stehe nicht mit ihnen im Wettbewerb. Wettbewerbe machen die Musik ohnehin zu einem Markt, auf dem man mit anderen verglichen wird. Das kann eine Falle sein. Vergleichen sollte man sich nur mit sich selber und seinen eigenen Ansprüchen und Vorstellungen von der Musik, die man spielt.