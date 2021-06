New Music Days Luzern bespielen Musikhochschule live

Musik New Music Days: Multimedial von den Klangtürmen bis zur Blackbox Kosmos Die New Music Days bespielen die Musikhochschule Luzern vom 24. bis 27. Juni live. Urs Mattenberger 23.06.2021, 15.30 Uhr

Im Rahmen der Abschlusskonzerte der Musikhochschule Luzern werden an den New Music Days erstmals die Säle im Neubau live und mit Publikum bespielt. So finden während der Festivaltage Klanginstallationen und Ad-hoc-Performances in den Klangtürmen mit ihrer mysteriös halligen Akustik statt.