Museumsausstellung Bellpark Kriens: Die Architekten lieben mit Präzision das Gewöhnliche Die Ausstellung «The Practice of Architecture» im Museum im Bellpark in Kriens zeigt die Arbeit eines bekannten Architekten-Teams. Pirmin Bossart 14.05.2021, 16.51 Uhr

Weiter Blick für Naheliegendes: Der britische Architekt Jonathan Sergison im Bellpark inmitten seiner Modelle. Bilder: Dominik Wunderli (12. Mai 2021)

Schon in der jüngeren Vergangenheit hat das Museum im Bellpark mit Ausstellungen über die Schweizer Autobahn, die getarnten Bunker in der Schweiz, die städtebauliche Dokumentation «Learning from Las Vegas» oder die fotografische Bestandesaufnahme «Finding Brutalism» architektonische Randfelder berührt. «Mit ‹The Practice of Architecture› möchten wir das eigentliche Kerngeschäft der Architektur in den Fokus stellen», sagt Bellpark-Leiter Hilar Stadler. Er hat die Ausstellung zusammen mit dem Architekten und Autor Gerold Kunz kuratiert. Es ist der Auftakt zu einer Architektur-Trilogie, die im nächsten Jahr mit den Sauter von Moos Architekten fortgesetzt werden soll.

Projekte aus ganz Europa

Der englische Architekt Jonathan Sergison, der mit Stephen Bates und Mark Tuff «Sergison Bates Architects» in London und Zürich führt, versteht unter Architektur nicht nur das eigentliche Planen/Bauen, sondern auch das Nachdenken darüber, das Vermitteln und Lehren sowie das Schreiben und Publizieren. Das Schreiben sei für sie die Nahtstelle zwischen Lehre und Praxis, sagte Sergison am Eröffnungstag in Kriens gegenüber dieser Zeitung.

«Wir verwenden das Schreiben als eine Möglichkeit, den Konzepten, die wir als Architekten erforschen, einen Sinn zu geben. Ebenso ist unser Schreiben eine Art Lektion, die vielleicht auch auf unsere Lehrpraxis vorbereitet.»

Diesem umfassenden Verständnis einer architektonischen Praxis trägt die Ausstellung Rechnung. Im ersten Raum des Erdgeschosses sehen wir diverse Modelle von Raumsituationen, wie sie Studierende anhand von selbst ausgewählten Fotografien nachgebaut haben. Eine hervorragende Übung, um den Sinn für räumliche Dimension, Details und Kontext zu schärfen. Ein weiterer Raum ist den Publikationen mit Aufsätzen und Projekten gewidmet, in denen Sergison und Bates ihre Philosophie des Wahrnehmens und Bauens darlegen.

Im Obergeschoss konzentrieren sich diverse Beispiele aus der Baupraxis der Londoner Architekten. Es sind Projekte aus ganz Europa, die hier getrennt in ihren Grundrissen und in ihren Fassaden dargestellt sind. In der Mitte der Räume sind diverse Modelle ihrer Kreationen angeordnet. Im Untergeschoss wird mit einer Videoeinspielung und zwei Bildspuren das Gedankenwerk von Sergison Bates vertieft. Die Bildspuren zeigen je 365 Fotos, mit denen die Architekten und ihre Mitarbeitenden jeden Tag im Jahr 2019 eine spezifische Raumsituation aus dem urbanen Europa festgehalten haben. Sie vermitteln, wie Architekten beobachten und was ihnen auffällt, wenn sie durch Strassen und Städte gehen.

Die Erkenntnis von Kriens

«Learning from the European City» ist ein Leitmotiv für die Praxis der Sergison Bates Architects. Dieser weite Blick schärft auch die Wahrnehmung für das Naheliegende, wie er den vor Ort Praktizierenden oft abhandenkommt. Ein gutes Beispiel ist der Beitrag von Sergison Bates am Zentrumswettbewerb für Kriens 2009. Gerold Kunz sagt:

«Sie sind damit nicht in die Kränze gekommen, aber sie haben bei mir etwas Grundlegendes ausgelöst.»

Kunz war verblüfft, wie die beiden mit ihrer schlichten Formgebung und Materialisierung etwas Essenzielles von Kriens aufgenommen hatten. «Das löste fast so etwas wie heimatliche Gefühle aus. Und ich fragte mich, warum wir hier selber nicht auf solche Ideen kommen.» Es hat mit der Nähe zu tun. «Die beiden sagten selber, dass es ihnen in unserer, einer ihnen weniger vertrauten Kultur leichter falle, die Dinge klar zu erkennen. Sie sind freier gegenüber Gewohnheiten und Prägungen, die unsere analytischen Fähigkeiten im vertrauten Umfeld einschränken.»

Obwohl Sergison Bates auch öffentliche und kulturelle Bauten konzipieren, gehört das Wohnen zu ihren Schwerpunkten. Ihre Bauten zeigen eine disziplinierte Sprache und eine klar gegliederte Formgebung mit hochwertigen Details, was ihnen im London der 1990er-Jahre das Attribut «schweizerisch» eingetragen hat. Ein frühes Vorbild für Sergison Bates war der Basler Architekt Roger Diener. Seine Aussage «Ein Ort kann durch den Bau eines einzigen Hauses in Ordnung gebracht werden», begeistert Sergison bis heute.

«Dass ein gutes Stück Architektur helfen kann, all die Schäden zu reparieren, die es umgeben, ist ein sehr inspirierender Kommentar zu dem, was ein Architekt tun kann.»



Die Schweiz spielt in der Topliga

Die «Zuneigung zum Gewöhnlichen und Einfachen», wie sie Kunz bei Sergison Bates feststellt, ist ein Merkmal ihrer Wohnbauten. Sie hat sich auch aus der Beschäftigung mit der Alltagsarchitektur der britischen Architekten Alison und Peter Smithson herausgebildet. Es ist eine Alltäglichkeit, die stets die übergeordnete Theorie der europäischen Stadtarchitektur mitschwingen lässt, den jeweiligen Kontext einbezieht und so zur präzisen lokalen Raumgeste wird.

Für Sergison, der das Büro in Zürich leitet, spielt die Schweiz in der Architektur der europäischen Stadt eine wichtige Rolle. Er erinnert etwa an die experimentelle Phase im Genf der 1960er-Jahre. «Und als ich studierte, schien der Tessin mit Architekten wie Aurelio Galfetto, Mario Botta oder Luigi Snozzi, das Zentrum der Welt zu sein.» Mittlerweile erlebe Zürich architektonisch eine interessante Zeit. Sergison: «Wenn ich an die Kultur der Architektur denke, ist die Schweiz gegenwärtig in der Topliga.»





Museum Bellpark Kriens: «The Practice of Architecture», Sergison Bates Architects; noch bis 11. Juli 2021. Info: www.bellpark.ch.