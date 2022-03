Neue Musik für Saxophonquartette von Thomas K.J. Mejer

Musik Der Sound des Thomas K. J. Mejer: Aus dem Innenleben von vier Saxofonen «Uneven same» ist ein Hörvergnügen: Der Luzerner Komponist und Musiker Thomas K. J. Mejer veröffentlicht einen ersten Zyklus seiner Saxofonquartette. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Thomas K. J. Mejer lernte sein Spiel bei Urs Leimgruber an der Jazzschule Luzern. Bild: Emanuel Ammon/Natalie Boo/Aura Fotoagentur

Vier Saxofone können gewaltig grooven, das wissen wir spätestens seit den Auftritten des legendären World Saxophone Quartet. Handkehrum führen sie uns in klangliche Zonen, wo sich Töne reiben, Intervalle unter Spannung stehen, wo es quietscht und dröhnt, fiept und vibriert, aber sich auch überraschende Melodiefolgen und Harmonien in die Texturen schieben und eine Komposition zu einem musikalischen Erlebnis machen.

Das neue Album «uneven same» des Luzerner Saxofonisten und Komponisten Thomas K. J. Mejer ist von solchen Klangeindrücken durchwoben. Die fünf längeren Kompositionen für Saxofonquartette haben klare formale Abläufe und überraschende Klangfarben. Sie spielen mit repetitiven und monochromen Texturen und auch mit schimmernden Verschiebungen. Rhythmische Strukturen bringen Puls und setzen Kontrapunkte. Und eine Komposition wie «Endless Pleasures – Endless Pressures» lässt hören, dass dieser Komponist auch ein Sensorium für melodisch ergreifende Entfaltungen hat.

Vielfältig ausgebildet

Thomas K. J. Mejer lernte vor 40 Jahren in der damaligen Jazzschule bei Urs Leimgruber Saxofon, beschäftigte sich anschliessend am Konservatorium Luzern intensiv mit dem klassischen Saxofon und studierte am Dartington College of Art in England Komposition. Er kennt sein Instrument, dessen Vielfalt, dessen Innenleben bestens. Davon zeugen auch seine präzisen Partituren. Oft notiert er eigene Griffmuster oder macht Angaben über die Atemlänge, die «Multiphonics», die «Fingerings» oder das «Multicolouring».

Als Musiker hat sich Mejer vor allem als Tieftöner einen Namen gemacht, sei es mit dem international tourenden Kontra-Trio oder als versierter Instrumentalist mit dem Ungetüm der Saxofon-Familie, dem Kontrabass-Saxofon. Dabei ging fast vergessen, dass er seit 30 Jahren spezifisch für Saxofonquartette komponiert. Einzelne Kompositionen wurden in Kopenhagen, in Chicago, am Jazzfestival Willisau oder im Mullbau Luzern uraufgeführt.

Nun werden diese Mejer-Werke erstmals auf CD und auch auf Vinyl veröffentlicht. Dank einer Anschubfinanzierung der Albert-Koechlin-Stiftung während der Coronapandemie konnte Mejer dieses langjährige Vorhaben anpacken. «Ich wollte den Kredit auch dafür benutzen, um junge Leute ins Boot zu holen. Dank einem Teilpensum an der Musikhochschule Luzern war ich selber von der Situation nicht existenziell bedroht, ganz im Gegensatz zu vielen jungen Musikerinnen und Musikern und kreativ Tätigen.»

Vier Saxofonistinnen

Für die Einspielung seiner Werke gewann er die vier Saxofonistinnen Manuela Villiger (Sopransax, Altosax), Eva-Maria Karbacher (Altosax), Vera Wahl (Tenorsax, Altosax) und Silke Strahl (Bass-Sax, Altosax). Die Saxofonistinnen haben unter anderem an der Hochschule Luzern Musik studiert und etablierten sich bereits als Interpretinnen in der jungen Schweizer Szene der Neuen Musik, Improvisation und mit interdisziplinären Projekten. Die grafische Gestaltung stammt von Sabina Oehninger. Die Aufnahmen wurden von Radio SRF koproduziert.

Die Saxofonistinnen Silke Strahl, Vera Wahl, Eva-Maria Karbacher und Manuela Villiger (von links). Bild: PD

Das Album wird mit der Komposition «Sulpizianische Bilderwelt» eröffnet, die bereits 1990 entstand. Die jüngste Komposition «... Now They Won’t Stop Coming» schrieb er 2021. Dazwischen liegen Werke aus den Jahren 1993, 2006/2017 und 2010. Zur Besonderheit des Mejer’schen Zyklus gehört, dass die Kompositionen mit den geraden Nummern (2, 6) immer für gleiche Saxofone und die ungeraden (1, 5, 7) für eine traditionelle Besetzung mit verschiedenen Saxofonen geschrieben sind.

Diese konzeptionelle Linie verbindet sich mit den inhaltlichen Schwerpunkten zu einem vielfältigen Abbild dessen, was Mejer mit seinen Saxofon-Stücken umtreibt. Bei aller monochromen Grundfärbung klingen sie lebendig und farbenreich und entwickeln eine eigene Tonalität, eine Art Handschrift, die sich durch Mejers Liebe für die Quarten und Quinten und für die Mikrotöne (kleine Intervalle) auszeichnet. Mit den kleinen Intervallen entstehen oft schwebende und «dirty» Klangbilder, die der Musik etwas Vitales verleihen.

Eine Königsdisziplin

Mejer betrachtet das Schreiben für Saxofonquartette als eine Art «Königsdisziplin», vergleichbar mit dem Komponieren für Streichquartette:

«Früher habe ich stärker bestimmte Formate und Strukturen mit viel intellektueller Substanz ausreizen wollen. Inzwischen mache ich viel mehr, was mir gefällt.»

Heute lässt er sich vor allem vom «Sound» leiten, von der Verführungskraft der Klänge und ihres Zusammenwirkens, als davon, unbedingt strukturell etwas Ausgefallenes erfinden zu wollen. «Das ist dann eher ein Nebenprodukt.»

Der Komponist hat sich zum Ziel gesetzt, insgesamt 15 Kompositionen für Saxofonquartett zu schreiben. Fünf liegen jetzt auf «uneven same» vor, zwei weitere sind bereits geschrieben. Bleiben also noch sieben Kompositionen, bis Mejer seinen Zyklus vollendet haben wird.

Plattentaufe: Samstag, 5. März, 20 Uhr, Neubad/Pool, Luzern.

Thomas K. J. Mejer: «uneven same» (Wide Ear Records, CD - die Vinylausgabe folgt später)

