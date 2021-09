Das Luzerner Sinfonieorchester öffnet sich mit Publikumsorchester

Luzerner Sinfonieorchester Musik für Kinder wird Chefsache Das Luzerner Sinfonieorchester öffnete sich am Sonntag mit einem Familienkonzert und dem «Publikumsorchester». Urs Mattenberger Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.09.2021, 22.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chefdirigent Michael Sanderling vor dem Luzerner Sinfonieorchester und dem Familienpublikum. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 19. September 2021)

Man musste genau hinhören, damit man das zweite Thema in den Celli herausfiltern konnte. Wir sind mitten im zweiten Satz der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Aber dann, als Michael Sanderling mit dem Luzerner Sinfonieorchester vorführt, wie Brahms diese Melodie «sinfonisch breit» ausführt, springt sie einen an.

Das gilt erst recht, wenn sich diese Melodie zu einem «hymnischen Manifest» aufschwingt: «Das ist Glück pur», ruft der Chefdirigent, im lockeren Hemd und ohne Frack, in den Saal. Wenn er die Arme wie Adlersschwingen anhebt und das Orchester zu einem anschwellenden Klangstrom hinreisst, ist es mucksmäuschenstill im Saal. Und das, obwohl gestern Morgen unter den zugelassenen gut 140 Besucherinnen und Besuchern im Orchesterhaus fast die Hälfte Kinder sind.

Keine Benimmregeln und keine Angst vor den Eltern

Damit gab dieses erste «Kommentierte Konzert» des Luzerner Sinfonieorchesters «für Familien» in mehrerer Hinsicht Grund zum Staunen – zumal das Orchester am Sonntag dem heimischen Publikum gleich ein zweites neues Format bot (siehe Kasten rechts).

Überrascht war Intendant Numa Bischof, dass zum Familienkonzert derart viele Eltern mit ihren Kindern kamen. Michael Sanderling reagierte darauf flexibel. Das gebe keine «Lecture» und er werde keinen Vortrag über Brahms’ vierte Sinfonie halten, gab er eine Entwarnung gleich zu Beginn. «Man kann das als Konzert betrachten, oder als eine Probe. Aber sicher soll es eine grosse Entdeckungstour sein», sagte er so umgänglich-locker, wie er gekleidet war. Und vor allem gebe es hier keine Benimmregeln für das Publikum. «Ihr müsst keine Angst haben», wandte er sich an die Kinder, «dass die Eltern euch sagen, ihr müsst still sein!»

Die zweite Überraschung war, wie still dann selbst die Kinder den einzelnen Sätzen der Sinfonie sowie Sanderlings Erzählungen dazwischen folgten. Und das, obwohl sich der Chefdirigent in keiner Weise anbiederte. Wo ihm ein Fachbegriff («Variation») unterlief, lieferte er meist eine alltägliche Erläuterung nach («Veränderung»). Und die für Brahms charakteristische Verbindung von «Glück und Trauer» machte er anschaulich mit den «Todes- und Lebenslinien» der ab- und aufsteigenden Terzen im ersten Satz.

Gehört auch zur neuen Ära: Der Chef spricht Deutsch

Die dritte Überraschung ist, dass sich ein Chefdirigent zu Beginn seiner ersten Saison mit einem derart niederschwelligen Format vorstellt. Sanderling hatte zwar sein erstes Konzert als Chefdirigent im Rahmen des Lucerne Festival gegeben, und im offiziellen Eröffnungskonzert der Saison (am 20. Oktober) setzt Bruckners siebte Sinfonie ein Zeichen für das grosssinfonische Repertoire, das Sanderling in Luzern ausbauen wird. Aber das kommentierte Konzert signalisierte nicht nur, wie sehr ihm die Vermittlung «ohne Barrieren» am Herzen liegt, sondern eben auch, wie sehr er sich dafür eignet. Im Orchesterhaus wird dieser Bereich ohnehin an Bedeutung gewinnen. Wie wichtig dafür ein Chefdirigent ist, der zum Publikum auf Deutsch spricht – auch das hat dieses Familienkonzert klargemacht.

Klar gibt es Verbesserungspotenzial. Wie viel es bringt, wenn einzelne Themen gesondert vorgestellt werden, zeigte das Beispiel des Passacaglia-Themas, für das Lisa Schatzman spontanen Applaus erhielt. Schade auch, dass Sanderling das Quiz – wie viele Variationen hat denn diese Passacaglia? – zum Schluss nicht auflöste. Und nach dem herzlichen Schlussapplaus fragte man sich, ob kommentierte Konzerte künftig nicht nur ins familiäre Orchesterhaus, sondern doch auch ins KKL mit seiner grösseren Breitenwirkung gehören.

Orchesterhaus entdeckt «Neue Welten» Morgens das Familienkonzert, am Nachmittag das erste «Publikumsorchester», in dem 30 Profis des Luzerner Sinfonieorchesters mit 30 Laienmusikern spielten: Das Orchesterhaus bestätigte sich gestern als Impulsgeber einer «Neuen Welt» für das Orchester, wie es Trompeter Philipp Hutter bei seiner Moderation – eine Entdeckung! – sagte. Bei der Aufführung von Dvoraks gleichnamiger Sinfonie unter der deutschen Dirigentin Johanna Malangré staunte man über geballte Kraft und intensive Farben. Ärzte, Pädagogen oder Studenten sagten, was für eine «Challenge» und welche Bereicherung das für sie war. Mehrheitsfähig ist das Modell auf diesem Niveau zwar nicht. Aber wie Malangré das Werk mit emotionalen Geschichten dem Publikum nahebrachte, war eine Entdeckung für sich und eine Empfehlung für den Konzertalltag. (mat)

Johanna Malangré dirigiert im Orchesterhaus beim Südpol das mit Laien durchmischte «Publikumsorchester». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. September 2021)