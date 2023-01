Dreikönigskonzerte: Musik für Könige und Freunde

Dreikönigskonzerte Musik für Könige und für Freunde Drei Beispiele in Horw, Luzern und Ennetbürgen zeigen: In Dreikönigskonzerten werden ganz unterschiedliche Register gezogen - festlich,verinnerlicht und persönlich . Urs Mattenberger 05.01.2023, 15.00 Uhr

Melancholische Heiterkeit mit Mozart und Brahms: Klarinettist Dimitri Ashkenazy.

Zum königlichen Rang, der den drei Weisen aus dem Morgenland erst im Mittelalter zugesprochen wurde, passt bei den Dreikönigskonzerten keine Musik besser als jene aus dem Barock. Einfach deshalb, weil damals Könige noch nicht blosse Promis waren, sondern Machthaber, die gottähnlich mit Pauken und Trompeten gefeiert wurden.

Königlicher Auftritt mit prominenten Solisten

Das königlichste unter den diesjährigen Dreikönigskonzerten in der Region ist in dieser Hinsicht jenes der Frauenschola Ennetbürgen und der Camerata Stans. Die Frauenschola tritt zwar weiterhin als Konzert-, aber künftig nicht mehr als Kirchenchor auf. Und sie unterstreicht – durch Männerstimmen ergänzt – den künstlerischen Anspruch mit prominenten Solisten wie Gabriela Bürgler (Sopran) und Carmen Würsch (Alt) sowie Stephen Smith als Solist in einem Orgelkonzert von Händel.

Das Herzstück des Programms ist ein Meisterwerk von Vivaldi: Das bekannte «Gloria», das mit grossen Chören, Solo-Nummern und eben der Trompete alle Barockregister zieht. Den Bezug zur Weihnachtsgeschichte und zur Krippe unterstreichen das Magnificat von Vivaldi und «O magnum mysterium» in der Vertonung des Renaissance-Komponisten Tomas Luis de Victoria (Freitag, 6. Januar, 19.30, Kirche Ennetbürgen).

Festlich und innig: Dreigestirn des deutschen Barocks

Das «Dreigestirn» des deutschen Barocks, nämlich Kammermusik von Bach, Händel und Teleman, erklingt im Dreikönigskonzert in der Musik zu St.Katharina in Horw. Das Catharina Consort Horw spielt in einer Besetzung mit Blockflöte (Pius Strassmann), Streichtrio, Truhenorgel (Martin Heini) und Cembalo (Teun Braken), die beides ermöglicht: Festliche Wirkungen in der Ouvertüre zur ersten Orchestersuite von Bach oder in einem Orgelkonzert von Händel, aber auch Werke der Verinnerlichung, die für den Aufbruch aus dem «Tiefpunkt der Dunkelheit im Jahreslauf» stehen. Vom Dunkel ins Licht führt in Sonaten auch die Wahl der Solo-Instrumente Cello (Pierre Augustin Lay), Violine (Sabine Stoffer) und Blockflöte (Sonntag, 8. Januar, 17.00, Pfarrkirche St.Katharina Horw).

Musizieren im Zeichen der Freundschaft

Selber längst zur Tradition geworden ist das Dreikönigskonzert im Marianischen Saal. Es ist das weltlichste, aber auch das persönlichste. Zum einen finden hier Luzerner Kammermusiker aus verschiedenen Institutionen zusammen. Zum andern stehen Werke mit Klarinette von Mozart (Quintett) und Brahms (Sonate op. 120 Nr. 2) auf dem Programm, die beide Komponisten für befreundete Klarinettisten schrieben.

Dazu passt der emotionale Ton beider Werke, in denen sich «melancholische Heiterkeit» (Richard Strauss über Mozarts Quintett) mit der Gelassenheit des Abschieds (im letzten Werk von Brahms) verbinden. In unterschiedlichen Konstellationen spielen – auch in Mozarts Klaviertrio KV 502 – Dimitri Ashkenazy (Klarinette), Yvonne Lang (Klavier), Ulrich Poschner und Daniela Müller (Violine), Markus Wieser (Viola) und Gerhard Pawlica (Cello; Sonntag, 8. Januar, 17.00, Marianischer Saal, Luzern).

Klassik