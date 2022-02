Klavierfestival Pianist Martin Helmchen: «Musik kann ein echter Life-Changer sein» Der Pianist als Lebenskünstler: Vor seinem Auftritt am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters spricht Martin Helmchen über Kinder und Karriere, neue Formate in Kirche und Klassik sowie Komponistenträume. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 08.02.2022, 19.00 Uhr

Martin Helmchen im KKL, wo er kürzlich mit dem Luzerner Sinfonieorchester auftrat. Dominik Wunderli

Nach der Geburt Ihres vierten Kindes kündigten Sie Ihre «Familienjahre» an. Hat Corona das erleichtert?

Martin Helmchen: Vom Timing her hatte das grosse Vorteile, wobei mir klar ist, dass ich mich in einer privilegierten Position befinde. Bei mir sind über die letzten zwei Jahre rund ein Drittel der Konzerte weggefallen. Und das war genau das, was ich mir mit der neuen Familiensituation leisten wollte. Aber ich habe schon immer versucht, ein intensives Leben auch ausserhalb des professionellen Betriebs zu führen, mit Menschen, die mir wichtig sind. Das ist kaum möglich, wenn man 120 Konzerte im Jahr spielt. Weil das für mich immer ein Thema war, hat mich Corona wohl etwas weniger kalt erwischt.

Wie muss man sich die Familienzeit bei Helmchens vorstellen – musizieren die Kinder bereits mit?

Nein, dafür sind die drei Jüngsten – drei- und einjährig – zu klein. Die siebenjährige Tochter, spielt zwar Klavier, aber macht vor allem Ballett. Trotzdem kriegen sie mit, dass Musik ein selbstverständlicher Teil des Lebens ist. Wir singen viel und auf Konzertreisen kommen sie fast immer mit. Aber den Ehrgeiz, aus ihnen Profimusiker zu machen, haben wir nicht.

Wegen des Leistungsdrucks, der in der Musik nicht geringer ist als im Spitzensport und im Kunstturnen kürzlich heftig kritisiert wurde?

Nein, ich hätte einfach als Vater genau so viel Freude, wenn sie mit ihren Interessen einen eigenen Weg gehen. Aber natürlich muss man sich klar sein, dass der Druck kommt, wenn man alles auf die Karte Musik setzt. Dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass man bei uns in ein System reinrutscht, in dem man unter dem Druck kaputt geht. Und es gibt Kinder, die diese Herausforderung suchen und gut damit umgehen können. Meine Eltern zum Beispiel wunderten sich, dass sie mich fast vom Klavier wegreissen mussten, weil mir nichts anderes mehr Spass gemacht hat. Und unsere Tochter freut sich geradezu auf den «Drill» in der Ballettschule.

Martin Helmchen und seine Frau Marie-Elisabeth Hecker spielen im Schlusskonzert des Klavierfestivals mit Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters Kamermusik von Brahms Harald Hoffmann

Sie machen auch am Klavierfestival jetzt in Luzern Kammermusik mit Ihrer Frau, der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker, mit. Können Sie so Druck wegnehmen und Fa­mi­lienzeit mit Beruf verbinden?

Ja, das Musikmachen wird menschlicher, wenn man mit andern auf der Bühne ist, statt allein vor dem Publikum oder vor einem Orchester zu sitzen. So gern ich solo spiele, habe ich das gemeinsame Musizieren mit anderen immer als die natürlichste Art des Musikmachens erlebt. Deshalb spielen wir am Klavierfestival auch zusammen mit Musikern des Orchesters. Bei Kammermusik lernt man sich gegenseitig viel besser kennen. Das wollte ich deshalb immer schon mal vorantreiben.

Sie sehen in der Kirche einen Bedarf nach neuen Formaten wie im Klassikbetrieb. Wo gibt es Parallelen?

In Klassikkonzerten wie in der Kirche kommen universale und relevante, ja tagesaktuelle Inhalte in alten Formen daher, die eine gewisse Schwelle bilden. Beide stehen vor der Frage, wie sie Leute gewinnen können, die von sich aus diese Schwelle niemals überwinden würden. Wie kann man ihnen vermitteln, dass das etwas mit ihnen zu tun hat? Dass das mir heute als junger Mensch viel zu sagen hat?

Martin Helmchen spielt mit seiner Frau Marie-Elisabeth Hecker (Cello) Beethovens Variationen über «Bei Männern welche Liebe fühlen»

Was würden Sie antworten?

Ein Freund von mir macht sogenannte Nachteulen-Gottesdienste. Die finden abends Open Air statt und haben unglaublich Zulauf. Für ein gemischtes, jüngeres Publikum bringt die Sprache die Inhalte in eine verständlichere Form. In der Musik passiert Ähnliches im Radialsystem, in Berlin ein dritter wichtiger Spielort neben der Philharmonie und dem Konzerthaus. Da gibt es Installationen, zeitgenössische Musik oder Mitsingkonzerte, das Publikum verteilt sich auf Kissen im Saal. Solche kommunikativen Formen müssten mehr Platz bekommen, was nicht heisst, dass die traditionellen nicht ihre Kraft haben. Ich gehe gerne in eine Messe im Kölner Dom oder in ein Abendkonzert am Lucerne Festival, wo sich dieses Ehrfurchtgebietende und Ritualisierte stark überträgt. Es muss unbedingt beide Ansätze geben.

Martin Helmchen am Festival «Spannungen» im Jugendstil-Wasserkraftwerk Heimbach (Mendelssohn, Klaviertrio c-Moll, mit Hecker und Antje Weithaas, Violine). youtube

Ein neues Format ist auch Ihr Engagement an einer Musikschule in Ruanda. Gibt es dort ein Interesse an klassischer Musik?

Es war uns wichtig, dass wir klassische Musik dahin nicht von aussen importieren. Die Initiative ging von einem Musiker aus Ruanda und einer amerikanischen Chorleiterin aus, andere einheimische Lehrer haben das weitergeführt. Die Schule hat heute 150 Schüler, unterrichtet wird westliche klassische und traditionelle afrikanische Musik. Viele Schüler eignen sich autodidaktisch Wissen über Youtube und Tutorials an, da gibt es heute ja fantastische Möglichkeiten.

Und was lernen Sie von diesem Kulturaustausch?

Die Begeisterung, Eigeninitiative und Lernbegierde der jungen Menschen ist unglaublich. Während wir in Europa durch Übersättigung abzustumpfen drohen, macht es in Ruanda einen Riesenunterschied, ob ein junger Mensch die Möglichkeit bekommt, regelmässig in den Musikunterricht zu gehen oder nicht. Anders als in unserer Hochkulturblase, wo vieles, auch in der Vermittlung, nicht vorankommt, hat Musik da noch einen Life-Changing-Charakter. Es ist ein tolles Land mit fantastischen Leuten!

Im Januar war Martin Helmchen Solist in Liszts "Totentanz" im Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters unter der Leitung von Pinchas Steinberg. Roger Gruetter

Für die Aufnahme der Partiten von Bach, von denen Sie eine kürzlich im KKL gespielt haben, haben Sie sich mit Cembalisten ausgetauscht. Was bringen histo­rische Ansätze bei Brahms, den Sie am Sonntag in Luzern spielen?

Selbst bei Brahms gewinnt man auf alten Instrumenten etwas und verliert fast nichts. So habe ich öfters seine Klavierkonzerte auf historischen Instrumenten gespielt. Aber ich spiele weiterhin, wie jetzt in Luzern, auf modernen Flügeln, es geht mir bei alten Instrumenten auch nicht um historische Präzision. Ich habe ein Schumann-Album auf einem 1860er Bechstein aufgenommen, die Partiten von Bach spiele ich auf einem Tangenten-Flügel von 1790 ein. Beide Instrumente standen den Komponisten noch nicht zur Verfügung. Damit bin ich als Pianist nahe an der Sprache, in der sie ihre Musik geschrieben haben. Und doch bietet das Instrument Möglichkeiten, von denen der Komponist vielleicht geträumt hat.

Wir träumen vom Ende der Pandemie. Was wird von den neuen Formaten während Corona bleiben?

Ich hoffe, die ganzheitliche Begegnung mit Musik und Menschen kehrt voll zurück und wir wissen vermehrt, was wir daran haben. Bei der Digitalschiene fragt sich: Welchen Teil vom Kern, um den es in klassischer Musik geht, kann man digital transportieren, ohne sich bloss nach Markt- und Aufmerksamkeitsprinzipien zu richten. Bei uns auf dem Land wird ein alter Gasthof mit einer High-End-Klang­übertragung zum digitalen Konzertsaal aufgerüstet. Dieser soll dem Live-Gemeinschafts-Erlebnis möglichst nahe kommen und könnte auch neues Publikum ansprechen. Aber wenn ein Kollege Bach in zwei Versionen aufnimmt – die zweite mit flacherer Dynamik, die kompatibler ist mit dem Smartphone –, finde ich das haarsträubend.

Konzert Auftritt am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchester Der deutsche Pianist Martin Helmchen (40) gewann 2006 den Crédit Suisse Award am Lucerne Festival und tritt als Solist wie als Kammermusiker auf. Am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters, das heute beginnt, spielt er mit seiner Frau Marie-Elisabeth Hecker (Cello) und Orchestermusikern das Klaviertrio N. 2 und das Klavierquintett von Brahms (So, 13. Februar, 19.30, Orchesterhaus). (mat)

