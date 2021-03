Festival Möglich machen, was möglich ist - wie die Stanser Musiktage ohne Live-Konzerte aussehen werden Anfang Jahr bestand noch die Hoffnung, dass die Stanser Musiktage inklusive Konzerte stattfinden werden. Daraus wird nun doch nichts, stattdessen gibt es Videos, Audiowalks, Flash-Porträts und ein Kunstprojekt. Pirmin Bossart 23.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sound-Spezialist Roland Bucher bringt die eingeladenen Bands wenigstens digital in einer «Klangreise» zusammen. Bild: PD

«So oder so bleibt es vom 7. bis 10. April und vom 14. bis am 17. April nicht still in Stans», schrieben die Organisatoren der Stanser Musiktage anfangs Jahr, als noch die Hoffnung bestand, dass ein Live-Festival Mitte April vielleicht doch möglich würde. Aber mit den jüngsten Durchsagen des Bundesrates zur Corona-Pandemie ist auch diese Hoffnung zunichte gemacht. Es wird keine Konzerte geben.

Eine Berg- und Talfahrt

«Es tut weh, dass wir das Herzstück der Musiktage, die Live-Konzerte, nicht durchführen können», sagt Esther Unternährer, Co-Leitern des Festivals. Besonders fies ist, dass die Organisatoren auch bei einer sehr beschränkten Zuschauerzahl alle Konzerte hätten durchführen können. Trotzdem zeigt Unternährer Verständnis für den Beschluss des Bundesrates.

«Aufgrund der epidemiologischen Situation müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden, bis wir Live-Konzerte und Gesellschaftlichkeit wieder erleben dürfen. Damit müssen wir leben.»

Trotzdem finden die Stanser Musiktage, die schon 2020 aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden mussten, dieses Jahr statt. Die Festivalcrew hat sich lange genug mit Konzeptanpassungen herumgeschlagen. «Es war ein anstrengendes Jahr, mit einer emotionalen Berg- und Talfahrt, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben eine tolle Crew, die Stimmung ist gut, und wir machen möglich, was möglich ist.»

Audiowalks auf Dorfplatz

Ein spannendes Projekt ist die «Klangreise durch die Musiktage 2021», die vom Schlagzeuger und Sound-Spezialisten Roland Bucher produziert wird. Bucher, bekannt vom Duo Blind Butcher, hat mit dem Noise Table ein eigenes elektronisches Instrument entwickelt, das er haptisch bespielen kann. Für die Klangreise hat er von den Bands, die dieses Jahr aufgetreten wären, Sound-Material bekommen. Das geht von zeitgenössischer Volksmusik über Jazz und Afro-Psychedelia bis zu Indie-Folk, World-Pop und Elektronik.

Diese Klänge verarbeitet er zu einer Komposition für den Noise Table, die er mit einem Filmemacher visuell unterstützt. Das Resultat wird ein musikalischer Videoclip sein, der zur Eröffnung des Festivals am 7. April erstmals zu sehen sein wird und an den anderen Festivaltagen online geschaut werden kann. Ob das Video auch im öffentlichen Raum in Stans zu sehen ist, wird noch abgeklärt.

Ein weiteres Angebot sind mehrere Audiowalks an jedem Festivaltag. Treffpunkt ist jeweils der Dorfplatz. Von dort aus werden die Besuchenden, die über Kopfhörer die Tonspur verfolgen, zu verschiedenen Themen an Plätze und Geschichten herangeführt. Da wird etwa ein Rückblick auf 25 Jahre Stanser Musiktage klanglich aufbereitet oder lässt sich erleben, was sich die zwei Winkelriede zu sagen haben, die in Stans als Denkmal verewigt sind.

Bewusster Verzicht auf Live-Streams

Besucht werden kann die Ausstellung der Künstlerin Gertrud Guyer Wyrsch (1920-2013), deren Skulpturen, Gemälde und Tücher in ihrem ehemaligen Wohnhaus gegenüber des Chäslagers zu sehen sind. Die Ausstellung wurde aus Anlass ihres 100. Geburtstages realisiert. «Die Künstlerin und ihr ebenfalls verstorbener Mann waren grosse Fans der Musiktage», sagt Esther Unternährer.

Die besondere Identität der Musiktage ist Thema der Flash-Porträts, die von Sooli Film aus Stans erarbeitet und online gezeigt werden: Porträtiert werden Menschen, die auf besondere Weise mit dem Festival verbunden sind. Als digitale Version durchgeführt wird die Input-Veranstaltung von Helvetiarockt und insieme zum Thema «Inklusion an Kulturveranstaltungen». Ob das Projekt des Künstlerkollektivs «Die Zentralbande» online durchgeführt werden kann, steht noch nicht fest. Die Bande bietet Lebensberatungen an und gibt Ratsuchenden ein MIxtape mit.

Nicht im Angebot der Stanser Musiktage sind Live Streams. Das ist ein bewusster Entscheid. Esther Unternährer sagt:

«Viele sitzen schon tagsüber vor einem Bildschirm oder in an Zoom-Sitzungen. Wer hat da noch Lust, Konzerte zu streamen?»

Zudem sei in Konzerterlebnis im digitalen Raum nur sehr schwierig zu vermitteln. «Da will man Leute treffen, sich austauschen, ein Bier trinken. Deshalb haben wir uns entschieden, darauf zu verzichten.» Ein ganz spezielles Streamingprojekt ist aber in Diskussion. Ob es realisiert werden kann, wird in den nächsten Tagen entschieden.

Stanser Musiktage, 7. bis 10. April, 14. bis 17. April. Mehr Infos unter www.stansermusiktage.ch