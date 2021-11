Musik Raue Töne aus Texas kommen nach Luzern ans Blues-Festival Texas-Blues ist rau und direkt: Einer seiner Förderer ist Eddie Stout, der für das Lucerne Blues Festival eine besondere Revue zusammengestellt hat. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 09.11.2021, 19.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Donnerstag startet das 26. Lucerne Blue Festival. Mit dabei sind auch die drei Musiker Eddie Stout, Michael Milligan und E.J. Matthews. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. November 2021)

Wenn E.J. Matthews zur Rede ansetzt, wird sein Texas-Slang selber zum Sound, zum Funky Groove. Egal, ob er auf der Bühne im Element ist, oder wie an diesem Nachmittag im Foyer des Schweizerhofs seine Eindrücke zum Besten gibt: Da ist sofort Musik. Man muss nicht jedes Wort verstehen, um den Flow zu spüren, der in seinem Herzen sitzt. Dort, wo der Blues herkommt. Diese Essenz, die den Funken auch bei jenen springen lässt, die nicht Blues-Fans sind.

Der schwarze Gitarrist und Sänger verkörpert einen «Spirit», den man als authentisch bezeichnet. «Wenn ich spiele, spüre ich den Sound von den Zehenspitzen bis zum Scheitel, es ist alles aufgeladen. Die Bühne kommt ins Fliessen, die Bühne kocht, die Bühne hebt ab, ich liebe dieses Feeling.» E.J. Matthews ist Mitglied der Eastside Kings Festival Revue, die am diesjährigen Lucerne Blues Festival ihren Auftritt hat. Mit dabei sind auch der Harmonika-Spieler Michael Milligan, die Sängerin Crystal Thomas oder die junge Gitarristin Eve Monsees.

Persönlichkeit und Originalität

Mentor dieses Pools von Musikerinnen und Musikern aus Austin/Texas ist der Musikförderer, Label-Besitzer und Bassist Eddie Stout. Seine Eastside Kings Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Erbe des afrikanisch-amerikanischen Blues, Jazz und Gospel zu erhalten und zu fördern. Jedes Jahr veranstaltet er in Austin das Eastside Kings Festival, das nun mit der Eastside Kings Revue auch einen kleinen Ableger nach Luzern gesandt hat. «In Absprache mit den Luzerner Organisatoren habe ich die Musiker zusammengestellt», sagt Stout. «Oberstes Kriterium war, dass wir trotz der beschränkten Auswahl an Musikern unseren Sound ohne Kompromisse vermitteln können.»

Für den Texas-Blues stehen Musiker wie Blind Lemon Jefferson, Freddie King, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter oder Mance Lipscomb. «Der Texas-Blues ist rau und er hat Soul», sagt E.J. Matthews. Sein Herz schlägt für die grossen alten Blueser wie John Lee Hooker oder Howlin’ Wolf. Diese Musiker hätten eine Persönlichkeit und eine Originalität ausgestrahlt, wie man sie heute nicht mehr antreffe. «Das waren coole Cats, sie sind unerreicht. Du kannst 100 Jahre lang Blues üben und erreichst das nie. Das ist meine Meinung.»

Auch Eddie Stout hat sich mit seinem Label Dialtone vor allem dem Post War Urban Blues verschrieben. Er liebt den unpolierten und dreckigen Sound, der weniger mit Virtuosität als mit Ausdruck zu tun hat. Der heutige Blues sei gitarrenorientierter, während früher der Song und das Feeling im Mittelpunkt gestanden seien. «Der Blues hat sich verändert und wird sich immer verändern.» Weisse Musiker spielten den Blues anders, er wolle das nicht werten. Sein Herz aber gehört den afrikanisch-amerikanischen Bluesern, auch wenn er selber weiss ist. Deswegen fördert Stout auf seinem Label vor allem afrikanisch-amerikanische Musiker. Er hat inzwischen ein grosses Netzwerk, das gleichzeitig eine Community bildet. «Wir kennen einander, fördern junge Musiker, tauschen uns aus, lernen voneinander.»

Teilen, was man selber liebt

Die Musiker aus Texas haben am Vormittag im Rahmen von «Blues at School» die Kantonsschule Reussbühl besucht. Wie war das für sie? «Wir haben vermittelt, was wir musikalisch fühlen und was unsere Szene in Texas auszeichnet», sagt Stout. «Wir teilen, was wir selber lieben», sagt E.J. Matthews. Natürlich sei das nur ein Ausschnitt aus dem reichen musikalischen Fundus der afrikanisch-amerikanischen Musik. «Aber wir sind glücklich, wenn wir vielleicht ein paar junge Leute begeistern können für diese Kultur.» Und schon träumen sie davon, wie wunderbar das wäre, wenn sie ihre Musik hierzulande in regelmässigen Events oder mal an einem Blues Summer Camp vorstellen könnten, um eine vertiefte Kontinuität zu erreichen.

Doch alle sind sie dankbar, dass sie überhaupt in Europa spielen können. «Die Vibes in Europa und vor allem auch an diesem Festival sind immer gut», sagt Michael Milligan, «hier wird unsere Musik mit viel Respekt aufgenommen.» Eddie Stout, der schon 2017 in Luzern spielte, geniesst das Festival und die Wertschätzung, die ihnen von den Organisatoren und dem Publikum entgegengebracht wird. «Diese Leute tun sehr viel für uns, das ist nicht selbstverständlich. Vor allem bringen sie Musiker und Musikerinnen, die nicht schon grosse Namen haben, aber den Blues mit Leidenschaft verkörpern. Es ist für uns ein grosses Vergnügen, dass wir als lokale Austin-Cats dazugehören.»

Der Blues hat überlebt

Die Coronapandemie hat auch das Musikerleben in Austin stark getroffen. Immerhin habe der Staat Texas während einiger Monate 100 Dollar pro Woche Unterstützung gesprochen, sagt Stout. «Noch grosszügiger war die nationale staatliche Hilfe, die eine Zeitlang mehrere 100 Dollar pro Monat ausbezahlt hat.» Sehr geholfen hätten auch Stiftungen und verschiedene Charity-Organisationen. So sprach die Home Foundation, der auch die Musikerin Eve Monsees angehört, Gelder für Musiker, damit sie die Miete ihrer Wohnung bezahlen konnten.

Auch die Eastside Kings Foundation von Eddie Stout unterstützte Musiker mit insgesamt 25000 Dollar. «Profitiert haben auch jene, die sich nicht getrauten, staatliche Gelder zu beantragen», sagt Stout. «Wir kennen die Musiker und wussten genau, wer besonders eine Unterstützung brauchte.» Seit ein paar Monaten ist in Austin das kulturelle Leben wieder angelaufen. «Die meisten Clubs haben geöffnet, aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten», sagt Eve Monsees. «Und auch das Publikum ist noch eher zaghaft vertreten.» Trotzdem kehrt die Hoffnung zurück. «Die Musik hat überlebt», sagt Michael Milligan. «Wir sehen langsam das Licht am Ende des Tunnels.»

Zu diesem Licht gehört auch der Blues, den die Texaner an diesem Wochenende ans Lucerne Blues Festival bringen.

Hinweis: Das Lucerne Blues Festival findet von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. November, im Casino Luzern statt. Die Veranstaltungen sind ausverkauft. Unsere Berichterstattung zu den Konzerten können Sie am Samstag online und am Montag in der Printausgabe lesen.