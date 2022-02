Neue Luzerner Band «Nie» von Künstler Davix und Rahel Steiner

Musik und Kunst Neue Luzerner Band «Nie»: Mit Rhythmus, Bass und «elektrischen» Gästen Rahel Steiner und Stefan Davi alias Davix aus Luzern haben als «Nie» ihr erstes Album in Form eines Kunstmagazins herausgegeben. Das Resultat: zehn stoische Tracks mit Suchtpotenzial. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 04.02.2022, 11.42 Uhr

Rahel Steiner und Stefan Davi alias Davix sind Nie. Bild: Ralph Kühne

Mit «Elchtest» gelingt dem Duo ein schnörkelloser Einstieg. Eine punktierende Basslinie, ein satt tänzelndes Schlagzeug, verzerrte Gitarren-Infusionen. Es gibt ein paar kleine Ausbrecher, wo die Rhythmen freier kollern und die Akkorde sich dehnen, aber die karge Grundstruktur bleibt. Diese Reduktion gibt dem Stück seine Aura. Und prägt das ganze Album. Es ist mal wieder eine Luzerner Produktion, die Freude macht.

Nie ist ein Duo mit Rahel Steiner und Stefan Davi alias Davix. Die beiden spielen seit Ende 2019 zusammen. Davix, der Schlagzeuger, ist bekannt als bildender Künstler und war langjähriges Mitglied von Steven’s Nude Club. Die Illustratorin und Musikerin Rahel Steiner hat mit ihrer Band Land covered with Briar zwei schöne Alben veröffentlicht. Hier ist sie mit einer Basshybridguitar zu hören, die sie für die Musik im Duo selber konzipiert hat. Das Instrument ist sowohl mit Bass- als auch mit Gitarrensaiten bespannt und kann entsprechend dual oder vermischt gespielt werden.

Präzis gemeisselte Strukturen

Die Musik ist aus improvisierenden Sessions und kompositorischen Ideen (Rahel Steiner) entstanden. Die Stücke wirken durch ihre präzis gemeisselten Strukturen, die vom Duo moduliert und auf dem Album mit Gästen per Aufnahmesession oder sogenannten Overdubs (nachträglich hinzugefügte Elemente) musikalisch erweitert werden. Rhythmus und Bass kreieren Stimmungen, die mal minimaler, mal flächiger, mal brachialer das Gemüt kitzeln. Patterns und Melodiekerne werden stoisch entwickelt und cool verwandelt. Die Musik erinnert an die Minimal-Ästhetik von Post-Punk, aber auch an die Experimentierkraft von gutem Krautrock.

«127» direkt aus dem Bandraum. Youtube

Auf «Exbrayat» verbinden sich eine östlich angehauchte Minimal-Melodie und repetitive Bass-and-Drum-Grooves, später geistert eine anarchische Flöte durch die karge Szenerie. Ebenfalls eine gute melodische Linie fährt «127», kontrastiert von monochromen Riffs und einer Vocalspur. Auf «Hildegard» verleiht Gitarrist Roli Saum (Sportsguitar) dem Stück souverän seine psychedelischen Spektren. Der Schlusstrack «Spinne» gräbt sich mit ätzenden Synthschleifen in die Trance. Lena Geue und Luka Lenzin sind auf «Voodoo Ghost» mit Stimme und Synthesizer dabei. Auf dem siebenminütigen «Dubix» lässt Simon Rupp seine Spaceguitar und Feedback dröhnen.

Unerwarteter Gastauftritt

Auch Anina Hug (Electronics) und Zlotan (Synth) elektronisieren je einen Track mit ihren Beiträgen. Dass Achim Escher auf «Karawan» Saxofon spielt, ist die Überraschung, weil Escher vor Jahren versicherte, nie mehr Sax spielen zu wollen. Aber dann befeuert ab Minute 5:12 ein harsches Saxofon die monoton dahinziehende Karawane und lässt erahnen, warum Eschers Entschluss noch immer einen Verlust für die Musikszene bedeutet.

Nie: «1» – als Album und Magazin Das digitale Album erscheint zusammen mit dem «_957 Independent Art Magazine» (N° 127). Es wird vom Künstler Stephan Wittmer herausgegeben und enthält visuelle Beiträge des Duos und von Gastkünstlerinnen und -künstlern, die zum «Do it!»-Stil des Duos passen. Die Musik selber ist auf bandcamp.com erhältlich. Rahel und Davix haben auch das Albumcover kreiert: eine karg gemalte «1». Auf der Website www.nie.band finden sich die ersten Videos, weitere werden dazukommen.

