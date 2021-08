Alpentöne startet mit Papilio-Kids und Hanspeter Müller-Drossaart

FESTIVAL Alpentöne ist in vollem Gang: Musik und Sprache packen gemeinsam Tanzende Kids eröffneten das Alpentöne-Festival. Später sorgten Österreicher für heitere Akzente. Auch ein Innerschweizer begeisterte. Pirmin Bossart 13.08.2021, 16.32 Uhr

Hanspeter Müller-Drossaart zeigte sich am Alpentöne-Festival aus gewiefter und vielseitiger Performer.

Wer Hanspeter Müller-Drossaart «nur» als Sprecher oder gelegentlichen Vorleser im SRF «Literaturclub» kennt, wurde am späten Donnerstagabend im Theater Uri eines Besseren belehrt. Müller-Drossaart verwandelte sich in einen ausgefuchsten Mundartdichter, Schauspieler, Sänger und Performer. Mit knappen Sätzen, manchmal nur mit einzelnen Wörtern, aber auch mit witzigen Geschichten-Miniaturen blickte er tief in die Urner Sprachseele.

Christoph Baumann, der ausdrucksstarke Jazzman am Klavier, und Matthias Ziegler mit seinen imposanten Flöten sorgten für den musikalischen Flow dazu. Dieser war weit mehr als eine Begleitung, sondern eine eigenständige Spur von dringlicher Musik. Trotz ihres improvisierten Charakters verlor sie sich nie in Getändel oder kopflastige Abstraktheiten. Sie blieb immer griffig und thematisch und reagierte sensibel auf die Dynamik des dichtenden Performers. Es war Mitternacht, als sich die drei verabschiedeten, und Alpentöne hatte einen feinen weiteren Höhepunkt.

Wo ist das Zelt? Wo sind die Leute?

Dabei war der erste Eindruck am Eröffnungsabend von Alpentöne noch etwas irritierend gewesen. Das Festzelt auf dem Lehnplatz: Wo ist es? Es wurde in den Winkel verschoben, etwas abseits des Theaters Uri. Dafür besammeln sich die Besuchenden jetzt auf dem Lehnplatz, um im Covid-19-Zentrum das Zertifikats- oder Testprozedere abzuwickeln. Immerhin: Das geht flott und sympathisch. Dann das erste Bier in der Gartenbeiz, weil man viel zu früh gelandet ist. Warm scheint die Sonne auf den Urner Hauptort. Das «ö» des neuen Alpentöne-Logos grinst einem an jeder Ecke entgegen. Festival ist! Doch die Stimmung will noch nicht so recht. Wo sind die Leute?

Kinderlieder und Action

Der Eröffnungsanlass im theater uri ist ein erster warmer Trost für die Seele. Kinder und Jugendliche der Schule und Stiftung Papilio stehen mit den drei Musik-Profis Vera Kappeler (Piano), Anna Trauffer (Kontrabass) und Peter Conradin Zumtor auf der Bühne. Unter der Regie von Tom Ryser ist mit den heilpädagogisch begleiteten Kindern ein Programm erarbeitet worden, in dem sängerische, tänzerische und szenische Elemente durcheinanderwirbeln. Die Musikerinnen und der Musiker intonieren einen grossen Strauss an Kinderliedern. Mit ihrer Virtuosität und Improvisationslust können sie die Lieder auch eigenwillig zerpflücken. Das geschieht stets im Einklang mit dem melodischen Kern und ist sensibel verknüpft mit den oft wenig berechenbaren Aktionen der Kinder, von denen auch einige im Rollstuhl sitzen.

Bilder: Urs Hanhart (12. August 2021)

Schüchtern und beherzt schlagen die Kinder und Jugendlichen auf die grosse Pauke, trommeln auf Kartonboxen den Regen herbei oder paradieren hin- und her auf der Bühne. Jede und jeder ein perfektes Individuum, mit eigenen Bewegungen, Ausdrucksweisen, Schönheiten. Zum Finale versammeln sich alle zum grossen Tanz der Lebensfreude. Das ist so berührend und mitreissend, dass sich das Publikum mitklatschend zu Standing Ovations erhebt.

Direkt aus der Wiener Seele

Im Winkel stellen wir fest, dass das Festzelt noch etwas zu gross ist für den Anlass, der darin stattfindet. Auf der Bühne steht das Trio Lincke, Menzi und Härtel und gibt sich alle Mühe, mit Geige, Appenzeller Hackbrett, Kontrabass und Gesang Stimmung zu machen. Aber das Zelt ist fast so leer wie die Abfallbehälter, die auf die grosse Sause warten.

Vor etwas mehr Publikum spielen später die Nidwaldner Hip-Hop-Rocker Criga et ZRA. Einheimische Töne, gut tanzbar, aber die Beine fehlen. Sehr intim ist auch der Anlass in der Pfarrkirche. Im Chor steht das Ensemble Phoenix Munich und Servir Antico und spielt Renaissancemusik. Der Hall der Stimmen verliert sich im fast leeren Kirchenschiff.

Handfester und irdischer geht es im theater uri weiter, wo «Karl Markovics und die oö.concert-schrammeln» abgründige Köstlichkeiten aus dem schwarzen Keller der Wiener Seele servieren. Karl Markovics ist einer der bekanntesten Schauspieler Österreichs sowie Regisseur und Drehbuchautor. An diesem Abend ist er ein herausragender Geschichtenerzähler, dem man gebannt an den Lippen hängt.

Kecke Bemerkung der Co-Leiterin

Mit klarer Artikulation und körperlicher Präsenz trägt er Texte von H.C. Artmann, Alfred Polgar, Friedrich Torberg oder Felix Salten vor. Er gestaltet und performt sie, bis man sie schmeckt auf der Zunge. Es sind Texte mit feiner Sprachkunst, Ironie und sarkastischen Übertreibungen, in denen das Witzige und Morbide Hand in Hand gehen und gewisse Befindlichkeiten und Unzulänglichkeiten menschlichen Daseins liebevoll bis abgründig unter die Lupe genommen werden.

Begleitet wird Markovics von einem klassischen Schrammel-Ensemble mit zwei Violinen, Kontragitarre und Harmonika. Die typisch wienerische Schrammelmusik klingt wie eine Mischung aus leichter Klassik, Salonmusik und Volksmusik, in der auch der Balkan sein sanftes musikalisches Echo hinterlassen hat.

Die Lieder, Märsche, Tänze und Walzer wurden in Kneipen gespielt und erinnern an die Zeit der Jahrhundertwende. Dorthin würde sie sich gerne mal zurückbeamen lassen, sagte Alpentöne-Co-Leiterin Graziella Contratto.Und als sie das Ensemble vorstellte, bezeichnete sie sich selber als «bekennendes Österreich-Groupie». Mit einem Schmunzeln natürlich.

Alpentöne geht heute weiter mit Konzerten mit Christian Zehnder & Vokalensemble Incantanti, Alpinis & Mozarteum, Marco Schenardi & Bann, Ambäck, Ensemble ZRI, Molotow Brass Orkestar und weiteren Formationen sowie Klanginstallationen weiter. Den Abschluss macht morgen Sonntag der Klangspaziergang im Reussdelta (13.30 Uhr). Weitere Infos: www.alpentoene.ch