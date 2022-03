Konzert «A Circus Symphony» im KKL: Musik und Zirkus nahe am Himmel Ist das KKL das bessere Zirkuszelt? Nein, aber es ist spektakulär anders. «A Circus Symphony» begeistert. Roman Kühne Jetzt kommentieren 13.03.2022, 15.46 Uhr

Olga Vasilyeva Olegovna in den Höhen des KKL, dahinter die Philharmonie Baden-Baden. Bild: Boris Bürgisser

(12. März 2022)

Man soll bitte nicht applaudieren während der Musik. Dies ist das Anliegen von Kilian Rosenberg, der für Obrasso Concerts diese Nacht entwarf. Doch unmöglich ist es, still zu sitzen bei all dem Spektakel. Der Zirkus ist da. Für einmal nicht in der Zeltkuppel. Es ist der hohe Tempel des KKL, wo oben, fast im Unendlichen, die Trapeze schwingen. Weit entfernt, fast surreal und mitten im Sternenhimmel des Konzertsaales. Aber deswegen mit einer Kraft, die das Publikum umgarnt und entflammt.

Wer am Samstagabend nur wegen klassischer Musik ins KKL pilgert, ist am falschen Platz. Ein eigentliches Konzert ist es nicht. Zwar bringt die Musik fast alles, was Name hat und Ohrwurm ist. Verdi, Rossini, Tschaikowski oder Bizet; Ouvertüren und grosse Finale – vielgespielte der Populärliteratur. Die Philharmonie Baden-Baden unter dem spanischen Dirigenten Carlos Domínguez-Nieto balanciert durch den Anfang von Rossinis Oper «Wilhelm Tell». Verliebt und schattig schwingt der Dreivierteltakt im Walzer aus dem Ballett «Les Sylphides» (Chopin).

Zwei ungleiche Stoffe zu einem neuen Gemenge

Doch der Fokus liegt auf den Artisten.

Was dem Abend keinesfalls schadet. Es ist gerade die Idee, dass sich zwei ungleiche Stoffe zu einem neuen Gemenge finden. Schon seit längerem bringt Obrasso ins KKL, was auf den ersten Blick nicht dahin gehört. Bekannt ist das «Tattoo on Stage», wo Militärformationen über die Bühne marschieren.

Während dort der hölzerne Boden oft eng erscheint, wird beim Akrobatenwirbel die Plattform in alle Dimensionen aufgemacht. Frontal zum Publikum und offen nach oben, wachsen die Nummern über sich hinaus.

Der Schweizer Jongleur Claudius Specht sprintet mit Keulen und Bechern über die ganze Fläche. Die grossartige Ukrainerin Valeria Dolynych kreiselt auf ihrem schwarzen Stab über Boden und Schwerkraft hinweg. Die wirbelnden Nummern werden geschickt mit Dichtung ergänzt. Das deutsche Clownduo Lapadou macht aus dem Schlecken eines Glaces eine Pantomime. Der niederländische Zauberer Rafael Scholten reduziert die Bühne auf eine intime Stube. Zu allen Farben und Formen verwandelt er seine Pingpong-Bälle.

Luftkünstler muss in der Ukraine bleiben

Auch an diesem Abend hängt der Krieg gegen das ukrainische Volk über der Aufführung. Die ukrainischen Frauen sind da. Dem Luftkünstler Artem Lyubanevych war eine Ausreise unmöglich. Wehrdiensttauglichen Männern müssen im Land bleiben. So sorgt sein Partner Oleg Shakirov, der zu Angriffsbeginn in Paris weilte, alleine für einen phänomenalen Höhepunkt. In taumelnder Luft an der Stange schwebend, wird pure Kraft zu wellender Poesie gewandelt.

Überhaupt sind es die Momente weit, weit oben, die dem Spielort KKL seine Exklusivität verleihen. Potenziert von der Macht der Musik – was sonst, als das «Schwanensee»-Finale ist genug wirkungsmächtig – bringt das deutsch-israelische Trapezteam Avital und Jochen Pöschko den KKL-Saal zum Explodieren.

Überzeugend auch, wie das Handwerk im Zentrum steht. Damit hebt sich KKL-Zirkus ab, etwa vom hollywoodianischen Cirque Soleil mit seinen vielen Überreizungen. Gross ist der Applaus, als sich die Artisten zum letzten Mal präsentieren; passend zum pompösen Krönungsmarsch (Tschaikowski), gefolgt von der Zugabe «Galop infernal» aus Offenbachs Operette «Orpheus in der Unterwelt».

