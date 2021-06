Musik Wie der Phönix aus der Asche: Maria Radutu zeigt eine meisterliche Lebensreise am Piano Die Pianistin Maria Radutu erprobt gerne neue Konzertformate – auch an den Swiss Alps Classic in Andermatt mit dem Konzert Phoenix. Roman Kühne 04.06.2021, 18.39 Uhr

Am Schluss steht das Burn-out. Ein letzter, rasender Tanz, die Gefühlsspirale schraubt sich nach oben. Alles brennt, bis da nur noch Asche ist. Der Vogel ist tot, verglüht in seinen eigenen Ambitionen. Die aufschäumende Jugend, zerschellt am Granit der Wirklichkeit.

Ein starker Mittelpunkt, mit dem die Pianistin Maria Radutu an den Swiss Alps Classics den ersten Teil beschliesst. Unter dem Titel «Phoenix» bringt die österreichisch-rumänische Pianistin ein Konzert auf die Bühne, ja ein klingendes Theater, das den Weg von der «sprunghaften Jugend zu einer Souveränität» umkreist.

Verzaubert am Klavier: Maria Radutu. Bild: Peter Fischli/PD

An den Grenzen des Konzertbetriebes

So steht am Anfang des Abends im Hotel Chedi in Andermatt die «Prélude Nr. 18» von Frédéric Chopin. Eine wilde Komposition, mit vielen Doppelläufen in beiden Händen, Zwischenschlägen, hart wie Bremsklötze. Es ist im Konzert das Symbol des heranwachsenden Aufbruchs. Alles ist möglich, keine Schranken scheinen die eigene Suche zu hemmen. Die Gefühle werden unkontrolliert ausgelebt. Mit Erik Satie (Gnossiennes No. 1) wird melancholisch Raum und Zeit bereist. In Béla Bartóks «Allegro barbaro» die Macht der Gruppe besungen, die alles erreichbar macht. Trunkene Illusion.

Maria Radutu ist schon seit längerem eine Pianistin, die ihre Wege auch neben dem klassischen Mainstream sucht, immer wieder neue Konzertformate und Ausdrucksweisen ausprobiert. Mit Eno Peçi, Solotänzer der Wiener Staatsoper, liess sie Musik und Bewegung verschmelzen. Ihre aktuelle CD «Phoenix» findet eine zeichnerische Spiegelung in den Bildern der Künstlerin Felicia Gulda. Ähnlich wie die Violinistin Patricia Kopatchinskaja oder der Klarinettist Reto Bieri am Lucerne Festival lotet Maria Radutu Grenzen aus, findet neue, sinnvolle Konzerterlebnisse.

Auch mit «Phoenix» schafft Maria Radutu eine spannende Affiche, die mit fortschreitender Konzertdauer immer besser funktioniert. Am Anfang ist die Kürze der Stücke, die jeweiligen Erläuterung der Künstlerin zur Musik dem Fluss nicht nur förderlich. Mit der Zeit taucht man als Zuhörer jedoch immer tiefer ein. Die gespielte Musik wird länger, moderner auch. Denn trotz plakativer Beschreibungen zu jedem Stück wie «Seeds Of Soul» oder «Lost Love», hat es die Musik in sich. Der «Tango» von Igor Strawinsky, seine raffinierte Akkordik und die mit der Erwartung spielenden Taktstrukturen heben das Stück locker über ähnliche Stücke hinaus. Oder der Kompositionsauftrag «Sovereign» an den schwedischen Komponisten Mikael Karlsson ist – technisch ebenfalls in der oberen Liga angesiedelt – ein faszinierendes Werk. Rasende Läufe und harmonische Brüche vereinigen sich zu einer fast magischen Ruhe. Es ist das moderne Ende des Konzertes, der selbstbewusste Aufbruch des wiedergeborenen Phoenix in die stilistische Offenheit.

Über 300 Gäste am Samstag?

Selbstverständlich pendelt Maria Radutu zwischen Vergangenheit und Modern, Klassik, Jazz und Weltmusik. Sie interpretiert mit strahlender Klangkraft und Gestaltung. Brillant virtuos und glasklar in der Diktion, emotionell und lebendig in der Gestaltung zeichnet sie die Eindrücke des Lebens. Ekstatisch, betörend und entrückt.

Ein weiteres besonderes Konzert steht am Samstag an. Es ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Aufhebung der Covid-Massnahmen. Jeder Kanton darf bekannterweise im Juni fünf Grossveranstaltungen zulassen. Der Saal kann nur halb gefüllt werden. In der Konzerthalle in Andermatt wären dies 325 Gäste. Eintritt erhält, wer genesen, vollgeimpft oder getestet ist und dies offiziell nachweisen kann.

Hinweis: Swiss Alps Classics, Schlusskonzert heute Samstag: Marisol Montalvo, Sopran und Werner Lemberg, Klavier. 18.30 Uhr, Konzerthalle Andermatt.