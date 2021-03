Indie-Pop-Rock Der Willisauer Rolf Laureijs legt mit seiner Band Frederik ein starkes Débutalbum vor Was als Soloprojekt angefangen hat, wurde mit den Kollegen Laurin Huber und Christoph Barmettler zum Bandprojekt. Im Sommer wollen Frederik in Luzern auftreten. Regina Grüter 25.03.2021, 18.00 Uhr

Rolf Laureijs (vorne) mit den alten Luzerner Musikerfreunden Laurin Huber (links) von Wavering Hands und Christoph Barmettler (rechts) von Dans La Tente sowie Marie Popall (Mitte) und Caroline Schöbi (Zweite von rechts). Bild: Flavio Karrer/PD

Fragt man die Leute, was sie so tun, jetzt, während die Coronamassnahmen unser gesellschaftliches Leben einschränken, antworten sie mit spazieren, kochen, Netflix gucken. Bewegung und Eskapismus. Was man auch noch tun kann: Musik hören! Laut, ab Stereoanlage oder aber mit geräuschreduzierendem Kopfhörer in einem bequemen Sessel. Das Débutalbum «Portraits» der Band Frederik eignet sich vorzüglich zu Letzterem.

Frederik ist das jüngste Projekt von Rolf Laureijs. Man kennt den Willisauer vom Synthiepop-Duo Wavering Hands, der Indie-Rock-Band Dans La Tente oder dem Future R&B-Duo α=/fm mit Belia Winnewisser. Was als Soloprojekt begann, entwickelte sich im Austausch mit seinen Luzerner Freunden Laurin Huber von Wavering Hands (Schlagzeug) und Dans-La-Tente-Sänger Christoph Barmettler (zweite Gitarre) alsbald zum Bandprojekt: 2018 erschien die EP «Tears (You Know)» mit Drumcomputern und Synthesizern. Ein Jahr später gab die Band ihr Livedébut mit Marie Popall am Bass und Caroline Schöbi an den Synthesizern.

Träumerischer ­Indie-Pop-Rock

«Portraits» tönt ganz anders. Nach den Singles «Portraits», «In The Fields» und «Shapeshifter» erscheint am 26. März das Album mit acht Tracks. Es lässt sich durchhören. Kein Durchhänger, kein Schnickschnack. Die Songs sind träumerisch, ­melancholisch, sogar schwelgerisch. Das Tempo zieht auch mal an wie beim dynamischen «Fall» oder dem sphärisch-poppigen «The Beast (It’s Us)».

Rolf Laureijs’ schöne Stimme führt sanft durch die Songs, selten laut, nur ausnahmsweise schlägt die Stimmhöhe nach oben aus. Man fühlt sich an den US-amerikanischen Singer-Songwriter Kurt Vile erinnert, die Gitarrenriffs und die Shoegaze-Harmonien wecken Assoziationen mit Bands wie Talk Talk oder Slowdive. «Kurt Vile war sicher ein Einfluss», bestätigt Laureijs am Telefon.

«Die ganze Ästethik des Albums ist ein bisschen von den 80er-Jahren inspiriert, von Shoegaze-Bands wie Slowdive oder The Cure, aber auch neueren wie Beach House.»

Seit acht Jahren lebt der Musiker und Tontechniker in Bern, wo er an der Hochschule der Künste Musik und Medienkunst (heute Sound Arts) studiert hat. Mit der Band Frederik habe er zum ursprünglichen Musikmachen zurückgefunden, sagt Laureijs. Gitarrensongs, im Proberaum mit Instrumenten Sachen ausprobieren:

«Ich habe im Bereich der elektronischen Musik viel gemacht. Für ‹Portraits› lag das Interesse wieder darauf, dass alles von Hand eingespielt ist.»

Wie damals als Teenie mit Dans La Tente. Nach dem Studium ist vor dem Studium, mit Vorwärtsgedanke.

Abtauchen in andere ­Welten und Fantasien

In die Songtexte, akustisch nicht immer leicht verständlich, hat der Musiker viel Zeit investiert. Er treibt ein mal ernstes, mal ironisches Spiel mit der Sprache und erschafft Bilder, die sich im nächsten Moment wieder auflösen können.

Es kommt viel neue Musik auf den Markt. Als jemand, der wie Rolf Laureijs stets auf der Suche ist, hört man immer wieder rein in aktuelle Sachen. Richtig überzeugt hat einen das alles nicht in letzter Zeit, immer wieder landeten dieselben Scheiben auf dem Plattenteller. Da musste erst Frederik mit «Portraits» kommen.

Ein wirklich schönes Album, das einen je nach Stimmung in Melancholie schwelgen lässt oder die Stimmung hebt, einfach weil die Musik so gut ist. An eine Platten­taufe ist momentan nicht zu denken, aber im Sommer und im Herbst spielen Frederik, wenn es die Pandemie zulässt, je ein Konzert in Luzern.

Frederik: «Portraits» (Visage, Kopenhagen), ab 26. März im Handel.