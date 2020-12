Musik Zentralschweizer Volksmusiker zeigen ihre Vielfältigkeit Drei neue CD-Produktionen aus der Zentralschweiz zeigen ganz verschiedene Facetten - von lokalen Inspirationen bis zu weit entfernten Tönen. Pirmin Bossart 22.12.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwurzelt, aber nicht festgefahren: Das klingt bei allen drei Zentralschweizer neuen CD-Produktionen durch, die ein weites Spektrum dessen abbilden, was unter aktueller Volksmusik verstanden werden kann. Das jüngste und traditionellste der drei Alben ist «Musik als Poesie» der Akkordeonistin Claudia Muff. Die gebürtige Menznauerin, dir auf einem Hof in den Ausläufern des Napfs aufgewachsen ist, stammt aus einer Volksmusik-Familie. Das sind ihre Wurzeln, aus denen sie frisch und nuanciert noch immer ihre Musik schöpft.

Akkordeonistin Claudia Muff: Napf-Minisuite

«Musik als Poesie» versammelt 22 Stücke, die Claudia Muff komponiert und arrangiert hat. Es ist Volksmusik auf der Basis des konzertanten Innerschweizer Stils, die sich weder heimelig anbiedert noch modisch verbiegt, sondern schlicht zum Klingen bringt, was die Akkordeonistin noch immer am tiefsten berührt und am besten kann.

Akkordeonistin Claudia Muff. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Das klingt zum Teil sehr traditionell, mit Polka, Schottisch, Ländler und Walzer, aber ist auch offen Einflüsse wie Musette oder Tango. Schöne klangliche Stimmungen gelingen ihr auf der «Napf- und Nebel-Suite», auf der sie sich thematisch von Sträggele, Besentanz und Türst inspirieren liess.

Die kurzen Stücke bilden als Ganzes einen bunt zusammengesetzten Strauss Volksmusik. Mal tänzerisch, mal besinnlich, aber immer mit heiterem Grundton und virtuos gespielt, zeugt das Album von der Vertrautheit der Musikerin mit der überlieferten Volksmusik, die sie vielfältig anzapfen und erneuern kann. Ihre Kompositionen schreibt sie zielgerichtet auf ihre drei Formationen Quartett Claudia Muff, Luzerner Ländler-Band und Trio Cappella zu, die hier erstmals gemeinsam versammelt sind. «Ich bringe auf diesem Album die ganze Bandbreite dessen zusammen, was ich musikalisch mache.»

So sehr Claudia Muff klassische Volksmusik liebt und pflegt, so offen ist sie für andere Stile und Herangehensweisen. «Ich höre gerne Jazz und habe mich mit seinen Formen und Spielweisen auseinandergesetzt.» Aber ihre Herkunft sei eine andere. «Ich habe die Volksmusik verinnerlicht. Es braucht eine jahrelange Erfahrung, bis man Jazz so spielen kann, dass es stimmig ist. Es ist für mich naheliegender, auf meinem Weg weiterzufahren und zu versuchen, die Volksmusik mit eigenen Ideen und Kompositionen zu beleben und weiterzutragen.»

Patricia Draeger: Alpen und Ägypten

Einen Sprung in die aussereuropäische Volksmusik macht die famose Zuger Akkordeonistin Patricia Draeger. Während eines dreimonatigen Atelieraufenthalts in Kairo 2016/17 begann sie mit zwei ägyptischen Musikern zu spielen, einem Violinisten und einem Kanunspieler (Hackbrett), die offen waren für neue musikalische Erfahrungen. «Ich habe nichts geplant. Wir haben einfach gespielt und Sachen versucht, und aus diesem Prozess heraus ist alles Weitere entstanden.» Draeger nahm Albin Brun mit an Bord, den Bassisten André Pousaz sowie den Perkussionisten Samuel Baur.

Im Sommer 2019 spielte die Band Ala Fekra ihr jetzt veröffentlichtes Album ein und trat am Jazz Festival Willisau auf. Schon da wurde spürbar, wie kraftvoll sich diese Musik auf der Bühne improvisatorisch entfalten konnte. «Mir war immer wichtig, dass jeder seine Art einbringen kann», erklärt Draeger den Kern dieser Musik, die volksmusikalisch-alpine und arabisch-orientalische Färbungen entwickelte. Oft brachten die beiden Ägypter Melodien ein, die dann Draeger mit einem passenden harmonischen Gerüst arrangierte.

Da gibt es wunderbare klangliche Zusammenspiele der Instrumente, virtuos und sensibel, festlich und karg, sehnsüchtig und ausgelassen. Das Titelstück basiert auf melodischen Motiven, die Yamen Abdallah (Kanun) für Draeger geschrieben hatte. Die anfänglich alpin gefärbte Akkordeonspur entfaltet sich wie ein Blütenblatt, bis man nicht mehr unterscheiden kann, ob da nun alpine, südosteuropäische oder arabische Einflüsse mitspielen. Die Musik verdichtet sich und wird hymnisch, bleibt aber in den Instrumenten und harmonischen Entwicklungen immer transparent.

Brun und Brunner: Volksmusik für urbane Ohren

Auf ihrem Débutalbum spielen der arrivierte Luzerner Multiinstrumentalist Albin Brun und die junge und musikalisch souverän bewanderte Thunerin Kristina Brunner jene Volksmusik, die auch urbane Ohren anheimelt: Und sei es nur an ein Feeling, von dem sie wissen, dass es existiert, auch wenn sie es selber oft nur als Ahnung intus haben.

Beseelte Melodien und fröhliche Wehmut gehen Hand in Hand, Örgeli in Örgeli, und manchmal auch kreuzweise mit Saxofon und Cello. Das ist Musik aus hiesigen Landschaften, die weit über die Enge hinaus scheint, frohgemut stimmt, verbindet. 14 Stücke sind auf «midnang» versammelt, das vielleicht auf vietnamesisch «Lebenstanz» heisst, aber auf oberländisch sicher «miteinander».

«Cheerab» kickt den alpinen Tanz mit dem Swing jazziger Improvisation. Auf «Gjufu» örgeln sich die beiden durch Synkopen und melodische Schlenker, irgendwo zwischen Take Five und Mazurka-Folk. Auch «Namsan», «Ä Siebnär» oder «Musette Livio» spielen mit tänzerischen Rhythmen, während «Himbrimi» sich für Atmosphärisches und klangliche Feinheiten öffnet, wie «Tau», das von Liebe und Sehnsucht erzählt. «Nüü» ist ein Cello-Örgeli-Soundtrack zwischen Tradition und Moderne. Und der «Novecento Rag» örgelt sich in die Uranfänge des Jazz zurück.

Claudia Muff: Musik als Poesie, PCD, CD, 2020

Ala Fekra: Ala Fekra, Narrenschiff, CD, 2020

Albin Brun & Kristina Brunner: midnang, CD, 2020