Teodor Currentzis Dieser Starrebell tritt im KKL auf – noch vor New York, Wien, Berlin oder Tokyo Teodor Currentzis lanciert mit seinen «musicAeterna»-Ensembles im KKL ein Festivalmodell, das um die Welt gehen wird. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Setzt das KKL drei Tage lang unter Strom: Teodor Currentzis dirigiert sein «musicAeterna»-Orchester unter anderem in Mahlers fünfter Sinfonie. Bild: Matthias Creutziger

Wird der von der Pandemie ausgebremste internationale Tourneebetrieb wieder normal auf Touren kommen, wenn sich die Lage entspannt? Viele Musiker haben in den letzten Monaten Zweifel angemeldet. Nicht zuletzt deshalb, weil auch aus ökologischen Gründen ein Umdenken angezeigt ist.

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja etwa erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sie schon heute Überseetourneen möglichst mit vielen Terminen und zusätzlichen Workshops vollpackt, um lange Flüge effizient zu nutzen. James Gaffigan, bis diesen Sommer Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters und seit Juni designierter Musikdirektor der Oper in Valencia, brachte den neuen Trend auf den Punkt: Dieser gehe weg von Tourneen und hin zu Residenzen, bei denen ein Orchester auch mit Kammermusik und Education-Projekten vor Ort und über mehrere Tage hinweg eine Art Kleinfestival gestaltet.

Neues Tourneekonzept hat im KKL Luzern Weltpremiere

Genau dieses Modell praktiziert jetzt im KKL Luzern exemplarisch der Stardirigent Teodor Currentzis mit den auf ihn eingeschworenen «musicAeterna»-Ensembles. An drei Tagen, vom 6. bis 8. Oktober, führt er mit seinem Chor und Orchester aus Russland deren erste «internationale Residenz» durch, die explizit als «neues Tournee-Konzept» gedacht ist.

Sie verwandelt den Konzertsaal des KKL in ein kreatives Labor, in dem das Publikum nicht nur zuhört. Es soll «die Musiker bei der Erforschung der Musik und auch anderer Bereiche der Kunst» begleiten und kann ihnen dabei über die Schulter gucken. So umfasst das Residenz-Programm neben Konzerten Meisterklassen, Filmvorführungen, Diskussionen, eine Fotoausstellung und Tanzworkshops.

Teodor Currentzis war mit seinen elektrisierenden «musicAeterna»-Aufnahmen von Mozarts Da-Ponte-Opern über Nacht vom Klassikrebellen zum Shootingstar aufgestiegen und trug diesen Aufruhr bis zur Gegenwart weiter. Mit dem ambitionierten Residenzkonzept bestätigt er sich jetzt abermals als einer der wichtigsten Impulsgeber des Klassikbetriebs.

Bemerkenswert ist auch, dass diese Residenz vor Weltstädten wie New York, Wien, Berlin oder Tokyo zuerst im KKL Station macht. Nur weil die ursprünglich im Februar geplante Weltpremiere in Luzern verschoben werden musste, kommt Moskau an diesem Wochenende Luzern ein paar Tage zuvor.

Luzern gehört eben laut Pressetext zu den «wichtigsten Musikmetropolen mit hoher kreativer Energie». Einen Grund dafür hatte Currentzis selbst nach einem Konzert am Lucerne Festival genannt. Bei einem Auftritt vor Publikum im Panoramafoyer des KKL sagte er:

«Das ist der beste, wirklich der beste moderne Konzertsaal der Welt.»

Spiritualität von Gustav Mahler und aus Gefangenenlagern

«Ich nenne Musik manchmal die Sprache der Engel, weil sie singen», umschrieb Currentzis einmal die ihm wichtige, gemeinschaftsbildende Spiritualität der Musik. Sie zeigt sich im Residenzprogramm auch in der zeitgenössischen Musik. Die Choroper «Tristia» des Franzosen Philippe Hersant basiert auf Gedichten von Lyrikern, die sich in deutschen und russischen Gefangenenlagern mit Themen wie Einsamkeit, Reue und Hoffnung auseinandersetzten. Daran schliesst eine Podiumsdiskussion über Freiheit, Glaube und das «innere Licht» an. Filme von Carl Theodor Dreyer und Terrence Malick thematisieren den Zweiten Weltkrieg aus einer humanistischen Perspektive.

Das Programm – Konzerte, Filme und Workshops Die Residenz der musicAeterna Ensembles unter Teodor Currentzis umfasst elf Veranstaltungen in drei Tagen im KKL Luzern. Mittwoch, 6. Oktober musicAeterna-Fotoausstellung ab Mi, 6. Oktober, 15.00, Terrassensaal. Film: «The Word» über eine Gottessuche (1955) von Carl Theodor Dreyer. Konzert: Choroper «Tristia» von Philippe Hersant (20.00, Konzertsaal) über Texte von Dichtern in deutschen und russischen Gefangenenlagern. Podium zu «Tristia» über «Glaube, Freiheit, Licht» (ausverkauft). Donnerstag, 7. Oktober Dirigier-Meisterklasse mit Theodor Currentzis, 12.00, Konzertsaal. Tanz-Meisterklasse zu Mahlers fünfter Sinfonie mit der Choreografin Nanine Linning, 13.00 (für Schweizer Tänzerinnen und Tänzer), 17.00–18.00 (offen, ausverkauft), Panoramafoyer. Film «Hidden Life» (16.00, Auditorium) über einen österreichischen Militärdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg (Terrence Malick, 2019). Chorkonzert (19.30, Konzertsaal): Freiheits- und spirituelle Gesänge von Schostakowitsch und Smirnow. Film «Tod in Venedig» (Luchino Visconti, 1971): 21.00, Auditorium (mit dem Adagietto aus Mahlers fünfter Sinfonie). Freitag, 8. Oktober musicAeterna-Solisten (13.30, Panoramafoyer): Musiker stellen sich und ihre Arbeit mit Teodor Currentzis vor. Sinfoniekonzert (19.30, Konzertsaal): Gustav Mahlers fünfte Sinfonie und «Anapher» von Alexey Retinsky aus der musicAeterna-Komponistenwerkstatt. (mat) Hinweis Programm und Vorverkauf: www.kkl-luzern.ch.

Der zweite Fokus liegt auf Mahlers fünfter Sinfonie, die abschliessend am Freitag erklingt. Am Tag zuvor arbeitet Currentzis an diesem Werk in einer Meisterklasse mit Nachwuchsdirigenten. Die holländische Choreografin Nanine Linning erforscht Mahlers Musik in Tanzworkshops mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern sowie mit interessiertem Publikum. Da wird das Adagietto aus der Fünften nochmals ganz anders Teil eines Gesamtkunstwerks als in Luchino Viscontis Film «Der Tod in Venedig», der im Auditorium gezeigt wird.

Die spirituelle Ebene von Mahlers Musik, die immer auf der Suche nach dem «ganz anderen» ist, greift das Chorkonzert am Mittwoch auf. Dmitri Smirnow überführt darin mit gesungenen Gebeten russische Chortraditionen in die Gegenwart. Dmitri Schostakowitschs Vertonung von Gedichten aus der Frühzeit der Russischen Revolution verweist mit ihrer Beschwörung der Freiheit zurück auf die Choroper «Tristia» – und war Mitte des 20. Jahrhunderts so aktuell wie heute.

Die Zukunft nach Corona beginnt bereits jetzt

Mit solchen Querbezügen lösen diese Tage selber den Anspruch eines «Gesamtkunstwerks» facettenreich ein. Sie bestätigen aber auch die Bedeutung, die solchen Residenzen in Luzern künftig zukommt. Als eine solche war bereits 2020 das erste, wegen Corona abgesagte Kurzfestival «Teodor» von Lucerne Festival geplant – mit Currentzis. Und Lucerne Festival führt das Modell mit seinen Kurzfestivals ab November weiter: Mit dem ersten «Forward-Festival», für das vom 19. bis 21. November internationale Akademisten nach Luzern kommen. Damit beginnt kommende Woche im KKL nichts weniger als ein Stück Zukunft nach Corona.