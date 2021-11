Orgelvesper in der Jesuitenkirche mit Roger de Weck als Redner

Orgelvespern 600. Orgelvesper in der Jesuitenkirche mit prominentem politischen Redner Die Organistin Suzanne Z'Graggen geht mit der Jubiläumsausgabe der Orgelvespern in der Jesuitenkirche einen neuen Weg. Roger de Weck spricht über Ökologie und Demokratie und gibt Antworten auf autoritäre Reaktionäre. Urs Mattenberger 02.11.2021, 20.09 Uhr

Suzanne Z’Graggen an der Orgel der Jesuitenkirche Luzern, wo sie seit 2015 hauptverantwortliche Kirchenmusikerin ist.

Seit 1992 finden in der Jesuitenkirche Luzern jeden Dienstag Orgelvespern statt. Jetzt gestalten Sie die 600. Ausgabe mit Roger de Weck als politischem Redner. Wieso dieses Gesprächskonzert zum Jubiläum?

Suzanne Z’Graggen: Als künstlerische Leiterin der Orgelvespern wollte ich die 600. Ausgabe besonders gestalten. Als das 2020 geplante Wunschkonzert mit allen Luzerner Organistinnen und Organisten wegen Corona abgesagt werden musste, verfolgte ich die Idee einer Orgelnacht. Wegen der Planungsunsicherheit entschieden wir uns schliesslich für ein kommentiertes Konzert mit einem prominenten Gastreferenten, um inhaltlich, thematisch und musikalisch einen ausserordentlichen Anlass bieten können.

Regelmässige Orgelvespern in Form von Gesprächskonzerten wären eine Konkurrenz zu den «MittWortsMusiken» in der Jesuitenkirche. Das ist also nicht geplant?

Nein, dieses Gesprächskonzert steht in keiner Konkurrenz zu den «MittWortsMusiken», die mittwochs über Mittag zum Verweilen einladen. Die Orgelvespern, die 1992 von der Organistin Monika Henking und von Alois Koch gegründet wurden, bleiben dagegen eine Konzertreihe am frühen Dienstagabend.

Spricht über Ökologie und Demokratie: Roger de Weck,ehemaliger SRG-Generaldirektor, Chefredaktor der «Zeit» und des «Tages-Anzeigers».

Roger de Weck ist als ehemaliger SRG-Generaldirektor, Chefredaktor der «Zeit» und des «Tages-Anzeigers» eine politisch profilierte Persönlichkeit. Wie fiel die Wahl auf ihn?

Ich suchte nach einer Persönlichkeit, die sich mit Fragen der Zeit auseinandersetzt. Roger de Weck gibt in seinem aktuellen Buch «Die Kraft der Demokratie» eine «Antwort auf die autoritären Reaktionäre» und setzt sich mit gesellschaftlichen Fragen pointiert auseinander. Zudem hat Roger de Weck eine grosse Affinität zur Kultur.

Wie haben Sie dazu das musikalische Programm zusammengestellt?

Die Wortbeiträge des Autors schlagen eine Brücke zwischen Harmonie und Disput mit Blick auf das aktuelle Thema «Demokratie und Ökologie»: Was bedeutet der Dreiklang «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit beziehungsweise Schwesterlichkeit» in Zeiten des neuen Umweltbewusstseins? Die gespielten Orgelwerke sollen zur Reflexion über die Wortbeiträge anregen. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Sie spielen Werke nordischer Komponisten. Eine Reverenz an Greta Thunberg?

Nein, einen Bezug zu Greta Thunberg gibt es nicht. Skandinavische Musik fasziniert mich seit vielen Jahren wegen ihrer Mischung aus volkstümlicher Schlichtheit, ausdrucksvoller Modernität und starker Klanglichkeit. Ich schätze auch den Austausch mit skandinavischen Komponisten wie Sverre Eftestøl und Reidar Sløgedal, von denen Werke an der Vesper erklingen.

Seit 1992 hat das Konzertangebot in Luzern enorm zugenommen. Wie haben sich die Orgelvespern in dieser Zeit entwickelt?

Die Orgelvespern waren ursprünglich liturgische Feiern zum jeweiligen Festkreis. Über die Jahre sind sie zu konzertanten Kurzformen von einer halben Stunde geworden. Neben renommierten Konzertorganisten treten junge Master-Studierende der Musikhochschule auf. Das ermöglicht Programme mit ganz unterschiedlicher Orgelmusik, die am Dienstag ein Stammpublikum gefunden haben. Dieses schätzt auch die Begegnung mit den Organistinnen und Organisten in der vorgängig stattfindenden Einführung.

600. Orgelvesper mit Roger de Weck (Texte) und Suzanne Z’Graggen (Orgel): Freitag, 5. November, 19.00, Jesuitenkirche Luzern.