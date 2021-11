Klassik Anne-Sophie Mutter im KKL: Musikalischer Wettstreit wie im Tennismatch Die Stargeigerin sorgte dafür, dass der Konzertsaal des KKL Luzern endlich wieder einmal voll war. Für den Auftritt mit ihren Stipendiaten und Vivaldis «Vier Jahreszeiten» gab es reihenweise Standing Ovations. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 07.11.2021, 13.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anne-Sophie Mutter bei einem Auftritt am letzten Lucerne Festival.

Bild: Peter Fischli (7.9.2021)

«Robert?», fragt der Star des Abends mit einem Lächeln zum Techniker hinter der Seitentür der Konzertsaal-Bühne, als das Mikrofon nicht funktioniert. Und beweist im lockeren Umgang mit der kleinen Panne, dass ihre Begrüssungsworte ans Publikum so erfrischend spontan sind, wie sie wirken.

Ein Star ohne Starallüren - das hat wohl, neben ihrem singulären Rang als Geigerin, mit zur Popularität von Anne-Sophie Mutter (58) über Jahrzehnte beigetragen. Und das unterstrich das Migros-Kulturprozent-Classics-Programm am Freitag. Denn Anne-Sophie Mutter trat quasi kollegial mit Stipendiaten (neun Männer, drei Frauen) auf, die sie mit ihrer Stiftung fördert.

«Frohes Erstaunen» mit Vivaldi und neuer Musik

So war zu Beginn Vivaldis Konzert RV 580 eine Art Schaulaufen mit vier solistischen Geigen. Angespornt vom Tutti der «Mutter’s Virtuosi», wanderte das sprühend-virtuose Musizieren in einer Kettenreaktion durch die vier solistischen Instrumente. Da zeigte sich, dass die jungen Musiker, was virtuosen Feinschliff und barocke Tongebung anbelangte, mit dem Star auf Augenhöhe musizierten. Und dass Mutter doch aus dem Solistenquartett herausstach, wenn es galt, mitten im rasanten Lauf- und Figurenwerk kraftvolle Akzente zu setzen.

Auf die Spitze trieb den Wettkampf Unsuk Chins «Gran Cadenza» mit zwei Geigen. Berührungsängste mit zeitgenössischer Musik zerstreute die Geigerin mit der Ankündigung, die zweite Geige werfe ihr angriffslustig den Fehdehandschuh hin, bevor beide Instrumente in choralartiger Schönheit zum «Superinstrument» verschmelzen. Für «frohes Erstaunen» sorgt das Werk, indem es den Wettkampf mit einer geigerischen Virtuosität entfacht, die quasi Vivaldi in die Gegenwart weiterführt – unterstützt vom Notenumblätterer, der für seine Einsätze wie ein Balljunge beim Tennismatch vom hinteren Bühnenrand nach vorne rannte. Das Ereignis war aber, wie das Werk den bis in höchste Lagen warm und mysteriös leuchtenden Ton Anne-Sophie Mutters zur Geltung bringt – und wie Samuel Nebyu ihr in diesen Klangwundern folgte.

Eingebunden ins Kollektiv präsentierte sich Anne-Sophie Mutter in Mozarts Streichquintett KV 614, bevor sie in Vivaldis «Vier Jahreszeiten» doch als Starsolistin im jetzt schulterfreien Abendkleid an die Rampe trat. Wie sie zwischen energisch-virtuosem Zugriff, expressivem Gesang und reich differenzierter Klangrede wechselte, fasste gleichsam Erfahrungen aus 50 Jahren Barockinterpretation zusammen. Wie feinnervig ihr das Orchester folgte, zeigten die Hunde, deren bedrohliches «Frühlings»-Gebell noch im Sommer nachhallte. Auch dafür gabs Standing Ovations von einem vollen (!) Konzertsaal.

www.migros-kulturprozent-classics.ch