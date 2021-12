Kultur «klang» Meggen: Musikmärchen in der Filmlocation Das Festival zeigt im Jubiläumsjahr, wieso Kammermusik noch viel Potenzial hat. In den Konzerten hört man Lust und Inspiration. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 29.12.2021, 17.24 Uhr

Erzählerin Marianne Hopsch entführte in der St.Charles Hall zu Musik von Rimski-Korsakow in 1001 Nacht.

«klang» Meggen holt noch bis Donnerstagabend sein 15-jähriges Jubiläum nach, das 2020 Corona zum Opfer viel. Dass es sich als eines der ältesten Kammermusikfestivals in der Region bis heute erfolgreich behauptet, ist nicht selbstverständlich angesichts der zahlreichen Festivals, die in dieser Zeit entstanden sind.

Auch wenn dieses Jahr pandemiebedingt die Konzerte nicht ausverkauft waren: Von der wachsenden Konkurrenz spürte der Veranstalter Roland Meier in den vergangenen Jahren bei der Winterausgabe seines «klang»-Festivals zwischen Weihnachten und Neujahr nichts. «Das Publikumspotenzial für Kammermusik ist ohnehin noch nicht ausgeschöpft», schätzt Meier: «Mit klassischer Musik kann man ja grosse Säle wie jenen im KKL füllen. Wenn es gelingt, einen Teil davon auch für die Kammermusik zu begeistern, besteht hier noch ein grosses Potenzial.»

Unter Kristalllüstern schwitzen die Emotionen

Wie man Publikum für Kammermusik begeistern kann, zeigt die diesjährige Ausgabe in der St.Charles Hall, wohin das «klang»-Festival jetzt und im Sommer wegen Renovationsarbeiten auf Schloss Meggenhorn umziehen. Und auch die St.Charles ermöglicht die Nähe, die Kammermusik sogar für Kinder attraktiv macht. Meier berichtet von einem zehnjährigen Knaben, der fasziniert war, dass man die Musiker sogar «schwitzen» sieht:

«Wo Orchester mit grossen Besetzungen auftrumpfen, verdankt die Kammermusik ihre Intensität dieser Nähe, bei der man all die Emotionen direkt miterlebt.»

Die St.Charles Hall spielte diesen Vorteil in den Konzerten vom Montag und Dienstag optisch wie akustisch grossartig aus. Schon im grosszügigen Entrée fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Die riesigen Gobelins und Holzvertäfelungen, die geschnitzten Türen, die Höhe der Räume und die strahlenden Kristalllüster machen klar, wieso die Villa als Filmlocation (unlängst für die Fernsehserie «Frieden») genutzt wird. «Auch als Musiker wird man inspiriert von diesem Ambiente», sagt dazu der Klarinettist und künstlerische Leiter Fabio Di Càsola: «Man hat viel Raum, und man hat Lust, den Klang zu entwickeln.»

Musik und Sprache ohne Mikrofon vereint

Und diese Lust und Inspiration hört man in den Konzerten. Am Montag entführt das Ensemble Kandinsky um Fabio Di Càsola mit Rimski-Korsakows «Scheherazade» auf eine märchenhafte Klangreise. Das sinfonische Epos wird in der kammermusikalischen Bearbeitung zu einer differenzierten musikalischen Erzählung, in der Feinheiten zu hören sind, die man so im grossen Orchester nicht entdeckt.

Pianist Benjamin Engeli steuert in seinem Arrangement farbenreiche Schattierungen des Orchesters bei. Andreas Janke entlockt seiner Violine glitzernde Tongirlanden und lässt tiefe Töne mit dem Cello von Thomas Grossenbacher intensiv korrespondieren. Und Fabio Di Càsolas Klarinette klingt bis in schwindelnde Höhen weich schmelzend. So schwankt man mit auf Sindbads Schiff, rettet sich auf die blühende Insel oder wird durch aufbrausende Klänge in den Strudel der Wellen gerissen.

Aber nicht nur die Musik erzeugt Bilder. Die Erzählerin Marianne Hopsch berichtet zwischendurch vom grausamen Sultan, der in 1001 Nächten durch Scheherazades Geschichten milde wird. Hopsch erzählt mit viel Ausdruck – dass das ohne Mikrofon leicht verständlich ist, ist auch einer der Vorzüge des familiären Rahmens. Musik und Sprache werden zur fantastischen Symbiose. Die Zugabe, «Tausendundeine Nacht» von Sergej Bortkiewicz bringt mit rhythmisch exaktem Pizzicato, mit wellenartigen Tonbewegungen und schnellen Harmoniewechseln nochmals neue Facetten zum Märchen.

Arrangements so spannend wie die Originale

Märchenhaft geht es weiter am Dienstag. Das prominent besetzte Bläser-Ensemble Swiss5 erzählt in Ravels «Ma mère l’oye» musikalisch dicht vom kleinen Däumling, der grünen Schlange und der Schönen und dem Biest. Das Spektrum reicht von singenden Tonkaskaden (Flöte: Matvey Demin) über rhythmisches Staccato (Fagott: Matthias Racz) bis zum Wohlklang von Horn (Mischa Greull) und Klarinette ( Di Càsola).

Zu Beginn spielen die fünf Bläser das Streichquartett op. 12 Nr. 1 von Mendelssohn, dessen elfenhaften Spuk man in dieser Besetzung noch intensiver wahrnimmt. So überraschen in beiden Konzerten die Arrangements mit einer Klangvielfalt und Intensität, die sich am Dienstag in der einzigen Originalkomposition, einem Bläserquintett von Danzi, nahtlos fortsetzt.

Es hat noch Karten für das Schlusskonzert mit dem Mandelring Streichquartett (Donnerstag, 17.45 Uhr): www.klang.ch oder 0792507902

