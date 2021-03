Musikschulen Für einmal ohne Computer: Kinder und Jugendliche musizieren gegen die Coronamüdigkeit Zentralschweizer Musikschulen können sich wiederum nur digital präsentieren und bangen deshalb um Anmeldungen. Aber der Musikunterricht selber entwickle sich auch in die Gegenrichtung, sagt Michael Giger, Gitarrist und Lehrer an der Musikschule Luzern.

Urs Mattenberger 13.03.2021, 05.00 Uhr

Es gibt eine Form von Livemusik, die einem auch der strengste Lockdown nicht nehmen kann: das eigene Musizieren in den eigenen vier Wänden. Da müsste auch die Nachfrage nach dem Angebot der Musikschulen gross sein, an denen man das erlernen kann. Nur können diese wie schon vor einem Jahr nicht mit den üblichen Präsentationsformen auf sich aufmerksam machen.

So sind momentan alle Instrumentenparcours wie überhaupt alle Anlässe mit Publikum abgesagt. Im «Südpol» tummeln sich bei diesem Anlass vor den Anmeldefristen, die jetzt anstehen, sonst über 1000 Kinder, weiss Michael Giger, Teil der Schulleitung und Gitarrenlehrer an der Musikschule Luzern.

Wie wirkt sich die Coronamüdigkeit aus?

Dass Musikschüler in Coronazeiten eifrig bei der Sache sind, stellt zwar auch Giger fest. Ein Grund könnte sein, dass der Präsenzunterricht eine willkommene Alternative zu digitalen Unterrichtsformen und Unterhaltungsangeboten bietet: «Viele sind wohl froh, dass sie den Computer auch mal abstellen können», lacht der Musiker. Seit der Bundesrat mehr Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche erlaubt hat, blühen die Kinder in den abgestuft zugelassenen Ensembles und Chören regelrecht auf.

Die Frage bleibt, wie man jetzt Kinder und Eltern, die das nicht kennen, auf dieses Angebot aufmerksam machen kann. Entsprechende Befürchtungen hatten Musikschulen bereits vor einem Jahr, als sie sogar den Unterricht digital durchführen mussten. Gingen damals die Neuanmeldungen zurück?

«In dem Mass, in dem die Musikschulen das befürchtet hatten, ist das nicht eingetreten», ist Giger erleichtert: «Einzelne Musikschulen in der Zentralschweiz verzeichneten zwar weniger Anmeldungen, bei anderen blieben diese, wie etwa bei den Musikschulen in Luzern und Zug, konstant.» Jetzt aber sei die Situation kritischer, so Giger: «Anders als vor einem Jahr fanden seit November keine Konzerte mehr statt, wo Kinder ebenfalls Musikluft schnuppern können. Zudem wissen wir nicht, wie sich die Coronamüdigkeit auswirkt.»

Digitale Instrumentenparcours

Vor einem Jahr kam es zudem zu Verschiebungen zwischen den Instrumenten. Bei populären Instrumenten wie Klavier oder Gitarre gab es kaum Auswirkungen. Bei weniger bekannten, die man bei Beratungsanlässen kennen lernen kann, gingen die Anmeldungen zum Teil zurück. Betroffen waren Blechblasinstrumente wie Horn und Tuba sowie Holzblasinstrumente wie Saxofon: «Um sich für Klarinette oder Oboe zu entscheiden, muss man wissen, worin sich beide unterscheiden. Und das kann man am besten, wenn man das live gehört oder ausprobiert hat.»

Musikschulen bieten als Ersatz digitale Instrumentenparcours an – Kurzvideos, in denen man die Instrumente und Lehrpersonen der jeweiligen Schulen kennen lernen kann. Giger rät, sich anhand solcher Videos zu informieren und sich anschliessend für ein Beratungsgespräch anzumelden:

«Digitale Kanäle können die Livebegegnung ergänzen, aber nicht ersetzen.»

Das gilt erst recht für den Musikunterricht selber, auch wenn die Musikschulen mit digitalen Unterrichtsformen während des ersten Lockdowns gute Erfahrungen gemacht haben. Einige Tools werden denn auch als Ergänzung zum Präsenzunterricht beibehalten.

Neue Formen des Musikunterrichts

Dazu gehört der Unterricht «on demand». Er gibt Schülern die Möglichkeit, über digitale Kanäle Fragen zu stellen, wenn sie etwa mit einem Rhythmus nicht klarkommen. Weiterhin genutzt werden auch Mikrofone und Kameras, die Musikschulen wegen Corona angeschafft haben: Mit diesen können Lehrkräfte Schülerkonzerte aufnehmen und online zur Verfügung stellen.

Aber der Musikunterricht entwickelt sich nicht nur digital, sondern auch in die Gegenrichtung weiter. Ein Modell dafür nennt sich «multidimensionaler Unterricht». Bei diesem legen zwei oder mehr Schüler ihre Stunden beim selben Lehrer zusammen, um gemeinsam oder abwechselnd mit ihm zu arbeiten. Dadurch verlängert sich die Zeit des Präsenzunterrichts, wobei die Schüler in einem separaten Zimmer schon mal das Erlernte üben können und dazu ein Feedback erhalten. «Ob mit oder ohne digitale Tools wird der Musikunterricht in Zukunft immer flexibler, individueller und damit zeitgemässer», ist Giger überzeugt.

Digitale Instrumentenparcours sowie Infos zu Beratung und Anmeldung (bis Ende Mai) finden sich auf den Websites der Musikschulen der jeweiligen Gemeinde.