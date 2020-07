Musiktage auf der Rigi: Vom Höhenrausch mit exzellenten Musikern Die Rigi Musiktage lockten viele Zuhörer auf den Berg. Die Konzerte waren trotz Corona ausverkauft und hinterliessen ein begeistertes Publikum. Gerda Neunhoeffer 21.07.2020, 05.00 Uhr

Sie können wieder stattfinden, die kleinen Musikfestivals in der Zentralschweiz. Zum Glück! Denn wenn es so ist wie am vergangenen Wochenende auf der Rigi, dann sieht man nur strahlende Gesichter, nachdem die Masken nach der Fahrt auf den Berg abgenommen wurden. Man war angekommen auf der Rigi; und erlebte Konzerte, die direkt aus den blühenden Wiesen, den spektakulären Felswänden, der weiten Bergsicht zu kommen schienen. Zum siebten Mal fanden die Rigi Musiktage statt, allerdings coronabedingt mit vielen Auflagen und erschwerter Organisation.

Das haben Andrea Loetscher und Christiane Weber (die neue Co-Geschäftsleitung) allerdings bestens gelöst. Dass man sich im Hotel Rigi Kulm mit Abstand überall sicher bewegen konnte, dass die Stühle im Saal im geforderten Abstand standen und es selbst beim Pausen-Apéro kein Gedränge gab, war Renate Käppeli und ihrer Familie zu verdanken. Sie haben nicht nur vor einigen Jahren einen hervorragenden Steinway-Flügel gekauft, sondern auch jetzt für reibungslosen Ablauf gesorgt. Man kann deshalb auch weiterhin alle Veranstaltungen auf Rigi Kulm unbeschwert geniessen, frei von Coronasorgen.

Begeisterten am Wochenende das Publikum auf der Rigi: Wolfgang Lehner, Andrea Loetscher, Danjulo Ishizaka, Diemut Poppen, Dan Zhu und Matan Porat (von links). Bild: Antoinette Schmid

Bach als roter Faden

Das Motto in diesem Jahr hatte Diemut Poppen, die künstlerische Leiterin, frei nach Shakespeare gewählt. «Be or not Be», ein Verweis auf die drei grossen B’s Bach, Beethoven, Brahms; oder auch auf andere ohne B. Und die Frage nach Sein oder Nichtsein. Bach zog sich wie ein roter Faden von Anfang bis Ende durch, die Künstler waren hochkarätig. Das Schlusskonzert endete am Sonntagnachmittag in der Felsenkapelle Rigi Kaltbad mit der hinreissend musizierten Sinfonia und Aria aus Bachs Kantate «Non sa che sia dolore». In der Instrumentalfassung der Organistin Stephanie Gurga schwangen sich die Töne weit in den Raum. Andrea Loetscher spielte den Auftakt zum barocken Stück, die Intrada von Bernhard A. Batschelet (1951–2020). Da klang es wie Wind aus der goldenen Flöte, lange Töne wurden immer leiser, ungewohnte Klänge verschoben sich wie auf einem Bild von Picasso – dennoch wiesen sie auf Bach. Vorher spielte die Flötistin auf der Piccoloflöte Antonio Vivaldis Concerto C-Dur «per flautino». Die Entfernung zur Orgel wurde mühelos überbrückt, die hellen Töne schienen sich in den goldenen Bemalungen des Altarbildes zu vervielfältigen.

Schon am Freitagabend spielten die Künstler im Klanghotel Bergsonne. Die Rigi Musiktage begannen am Samstag im Festsaal des Hotels Rigi Kulm mit Bach und Flöte. Es war eine ganz besondere Flöte, denn sie stammte aus der Zeit von Friedrich dem Grossen, der wohl eine ähnliche gespielt hat. Dieses Instrument hatte Wolfgang Lehner an Andrea Loetscher ausgeliehen. Er begleitete sie in Menuet und Badinerie aus der h-Moll-Suite von Bach. Der warme, weiche Klang der Flöte mit nur sechs Löchern und Klappen (moderne Flöten haben deren 23) verzauberte, das Cello von Lehner schmiegte sich daran an.

Bild: Antoinette Schmid

In den ausgewählten Sätzen aus dem Notturno für Viola und Klavier von Beethoven ergänzten sich Diemut Poppens schmelzender Violaklang und das feinfühlige Klavierspiel von Matan Porat bestens. In «Vallée d’Obermann» aus den «Annés de pérelinage» von Franz Liszt fühlte man sich zwischen Stille und gewaltigem Sturmbrausen in die Bergwelt versetzt, in der man sich befand. Porat setzte melancholische Melodien hauchzart zwischen virtuose Ausbrüche.

Johannes Brahms war mehrmals auf der Rigi und liebte die Berge und Seen. Sein Klavierquartett Nr. 2A-Dur op. 26 ist wie aus einem Guss durch alle Regungen der menschlichen Seele, wie auf einer Lebenswanderung. Dan Zhu, Violine, Diemut Poppen, Viola und der Cellist Danjulo Ishizaka vereinten sich mit dem Pianisten zur kongenialen Kammermusikformation. Klare Artikulation, duftige Feinheit und organische Gemeinsamkeit in Gefühl und Ausdruck gingen weit über ein simples Zusammenspielen hinaus. Sie sahen sich an, nahmen jeden Impuls auf, und loteten die vielschichtigen Klangfarben bis in kleinste Details aus: schmerzlich düstere Klavierarpeggien, fein schwebende Cellokantilenen, deren dunkelwarmer Farbton sich mit den leuchtenden Geigentönen geradezu umarmt. Dazwischen die samtenen Klänge der Bratsche. Man wurde ganz in die Klangfülle hineingenommen.

Beethoven pur am Sonntagvormittag

Danach kam der vielfarbig strahlende Sonnenuntergang, nachts ein unendlicher Sternenhimmel. Und am Sonntagvormittag folgte dann Beethoven pur mit der Violinsonate G-Dur op. 96, der Cellosonate C-Dur op. 102/1 und dem «Erzherzogtrio» op. 97. Wundervoll intensiv und leidenschaftlich musiziert von Dan Zhu, Danlujo Ishizaka und Matan Perat. Es fanden sich alle Seelenregungen in ihrem Spiel. Und die Zuhörer genossen das Live-Erlebnis voller Begeisterung.