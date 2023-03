«Polizeiruf» Mütter im Fokus: Verzweifelte Suche nach einem Zehnjährigen Im «Polizeiruf» aus Magdeburg dreht sich alles um ein verschwundenes Heimkind. Die Aussage ist so klar wie kontrovers: Kinder brauchen starke Mütter. Susanne Holz Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Bild: Das Erste

Auch wenn man sich mit dieser Aussage heutzutage leicht Ärger einhandelt: Kinder brauchen ihre Mütter. Zumindest kommt man zu genau diesem Schluss, schaut man sich den «Polizeiruf 110» aus Magdeburg an. Die aktuelle Folge trägt den Titel «Ronny». Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) sucht verzweifelt eben diesen Ronny, der gerade seinen zehnten Geburtstag feierte, zuerst im Heim und danach bei der Mutter, die früher drogensüchtig war und jetzt mit einem Mann zusammenlebt, der sich von Ronny massiv gestört fühlt.

Der Mann greift den Buben an, die Mutter ist schwach und lässt es geschehen. Ronny haut ab. Ohne Jacke. Es ist kalt, es regnet, er kommt nicht wieder im Kinderheim an. Die tolle Claudia Michelsen, die jeden «Polizeiruf» allein schon mit ihrer Präsenz trägt, ermittelt als Hauptkommissarin Brasch mit einer Engelsgeduld, wie man sie nur aus den Krimis aus dem Osten Deutschlands kennt – hier ist Empathie immer noch wichtiger als Coolness.

Ronnys Mutter (Ceci Chuh) ist verstockt und bleibt in ihren Aussagen unklar. Sie hat Angst vor den Behörden und vor dem neuen Partner – gar nicht gut für Ronny. Die zweite Mutter, die im Fokus dieser Kriminalgeschichte steht, ist die Heimleiterin (Maja Schöne). Auch sie hat einen Sohn, Gordon (Valentin Oppermann meistert hier eine herausfordernde Rolle mit Bravour). Gordon ist ein Teenager, der seine Mutter schon lange nicht mehr respektiert und seine Seele verschlossen hält. Seine Mutter ist nur vermeintlich stark. Die Aussage dieses Krimis ist so klar wie mutig: Kinder brauchen starke Mütter. Dass Gordons dunkler Charakter hingegen ein völliges Rätsel bleibt, das stört in diesem Kontext ein bisschen.

«Polizeiruf 110»: «Ronny». Morgen, Sonntag, 19. März 2023, 20.15 Uhr, ARD. Wir geben drei von fünf Sternen.