Krimi von Monika Mansour zeigt zwielichtige Russen in Luzern

Regionaler Krimi Auch im neuen Krimi von Monika Mansour agieren gefährliche Russen in Luzern «Wenn der Glaubenberg schweigt», so heisst der neue Krimi von Monika Mansour. Erneut sind die Luzerner Staatsanwältin Eva Roos und Ermittler Cem Cengiz das Protagonistenpaar. Arno Renggli 02.08.2021, 05.00 Uhr

Monika Mansour.



Monika Mansour aus Egolzwil im Luzerner Hinterland ist eine fleissige Thrillerautorin. Und bringt ihre Romane im Emons-Verlag heraus, der auf Regio-Krimis spezialisiert ist und bei dem zum Beispiel auch Bücher von Silvia Götschi erscheinen (aktuell gerade «Davosblues»).

In Mansours neuem Fall mit der Luzerner Staatsanwältin Eva Roos und Ermittler Cem Cengiz, beide miteinander verheiratet, wird Eva von der Vergangenheit eingeholt. Der schwerreiche russische Kunsthändler und Mafioso Viktor Kasakow, der ihr bereits früher gefährlich wurde, bringt sie in seine Gewalt. Doch was er vorhat, bleibt zunächst im Dunkeln. Cem will seine Frau natürlich mit allen Mitteln beschützen. Zwar erhält er Hilfe von einem russischen Agenten. Jedoch wird erst im dramatischen Finale klar, wer wirklich auf wessen Seite steht. Und da ist auch noch die exaltierte Ex-Freundin vom Cem, die wegen ihres Engagements für einen Flüchtlingsjungen ihrerseits auf Viktors Radar gerät. Eine auf vielfältige Art explosive Konstellation für das Protagonistenpaar.

Monika Mansour verbindet hochtourige und mitunter auch harte Action, die an James Bond erinnert (sie ist ein bekennender Fan), mit dem regionalen Setting, detaillierten Ermittlungen und einem lockeren Grundton. Dieser passt, zumal die Figuren auch in heiklen Situationen nur selten ihren Humor verlieren.

Monika Mansour: Wenn der Glaubenberg schweigt. Emons Verlag, 330 S., Fr. 19.90.