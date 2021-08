Der neue Krimi von Bruno Heini

Buch Neuer Krimi des Luzerners Bruno Heini: War es wirklich bloss eine verirrte Kugel? Erneut schickt der Luzerner Bruno Heini seine Warenhausdetektivin Palmer ins kriminalistische Rennen. Arno Renggli 29.08.2021, 15.57 Uhr

Bruno Heini. Bild: Silvan Bucher

Diese ist gerade wieder mal arbeitslos, und ein aussichtsreiches Bewerbungsgespräch scheitert an der Face-to-Face-Skepsis des betreffenden Ladenchefs. Diese Palmer ist ihm dann doch zu unkonventionell.

Gerade deswegen könnte sie aber einen kniffligen Fall lösen: Gangster haben eine Party des Luzerner Juweliers Diethelm überfallen und die Schickeria-Gäste um ihre Klunker erleichtert. Bei einem Gerangel hat sich ein Schuss gelöst und eine Aushilfskellnerin tödlich verletzt. Deren Schwester ist sicher, dass es keine verirrte Kugel war. Sondern ein gezielter Schuss. Und dass Diethelm selber dahintersteckt, der mit der Kellnerin einen gemeinsamen Sohn hat. Der Teenager braucht wegen einer Krankheit dringend ein Spenderherz. Doch Diethelm ist nicht bereit, zu helfen: Der Sohn ist ihm erschreckend egal.

Viel Raum für die Perspektive der Hauptfigur

Dass Diethelm sich als Schurke entpuppen wird, ist beim Lesen bald klar, zumal es zu Palmers Weltbild und Aversion gegen reiche Säcke passt. Für Spannung sorgt, ob dieser Schuss wirklich zielgerichtet war, woran auch Palmer zweifelt. Oder ob das Ganze nicht komplexer ist. Zumal weitere Akteure auf den Plan treten wie Diethelms mondäne Ehefrau. Und auch das Morden hört nicht auf.

Wie schon in den Vorgänger-Krimis hält Bruno Heini die Handlung überschaubar und widmet dafür der kantigen Heldin, ihrer Denkweise und auch privater Befindlichkeit viel Raum. Emotional ist die Geschichte um dem kranken Sohn des Mordopfers, und Heini packt da auch noch einige Aspekte zum Thema Organspenden in die Geschichte. Am Ende kommt es zum bereits gewohnten und natürlich auch genre­typischen gefährlichen Showdown mit Palmer im Zentrum.

Bruno Heini: Deine Zeit läuft ab. Gmeiner, 310 S., Fr. 22.90.