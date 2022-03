Luzerner Theater «Natürlich ist das auch ein #MeToo-Stück», sagt Sarah Derendinger zur Operninszenierung «The Rape of Lucretia» Doppelt aktuell: Die Videokünstlerin Sarah Derendinger inszeniert am Luzerner Theater die Vergewaltigung der Lucretia in Brittens Oper. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Die Luzernerin Sarah Derendinger (57) arbeitet als Videokünstlerin an grossen Theatern – unter anderem in Zusammenarbeit mit Starregisseur Calixto Bieito. Jetzt führt sie am Luzerner Theater erstmals selber Regie in einer Oper, die zwar im antiken Rom spielt, aber nach #MeToo und angesichts des Kriegs in der Ukraine doppelt aktuell ist: In Benjamin Brittens «The Rape of Lucretia» von 1946 herrscht Krieg und wird die für ihre Tugendhaftigkeit gerühmte Römerin Lucretia vom Etrusker Tarquinius vergewaltigt.

Sie arbeiten als Luzernerin für grosse Bühnen und Star-Regisseure, aber jetzt erstmals am Luzerner Theater. Gingen Sie damals der Stadt verloren, weil es hier noch keine Video-Ausbildung gab?

Ich komme aus einer visuellen Künstlerfamilie und wollte selber früh in Richtung Film gehen. Eine Ausbildung gab es dafür weder in Luzern noch in der Schweiz. So habe ich zunächst in Bern Fotografie studiert, merkte aber, dass mir in diesem Medium die Bewegung fehlte, um Geschichten zu erzählen, wie ich es offenbar schon als Kind liebte. Deshalb studierte ich an der Theaterschool in Amsterdam und später in der Schweiz an der Hochschule für Gestaltung Videokunst.

Trotzdem fanden Sie zum Film als Regisseurin von Dokumentar- und Kurzfilmen sowie für Fernsehserien wie «Lüthi und Blanc». Von da ist es ein weiter Sprung zu den aktuellen Videoarbeiten mit Skandalregisseur Calixto Bieito.

Bei meinen Installationen war mir immer wichtig, Videos nicht als dekoratives Bühnenbild einzusetzen, sondern ein inhaltlich fundiertes visuelles Konzept zu entwickeln. Mit den Regiearbeiten für das Fernsehen, wo ich als erste Frau für Serien engagiert wurde, konnte ich damit wichtige Erfahrungen sammeln. Nach einer Videoinstallation für das Opernhaus Zürich hat mich dieses Calixto Bieito vorgeschlagen für die Videos seiner Inszenierung von Zimmermanns «Die Soldaten». Diese Zusammenarbeit war so inspirierend, dass wir sie regelmässig weiterführen.

Bieito ist bekannt für seine von Gewalt und Blut geprägten Inszenierungen. Was findet sich davon in Ihren Videos?

Ich sehe Bieito nicht als Skandalregisseur. Die früheren Skandale rund um seine Inszenierungen hatten ohnehin meist einen politischen Hintergrund, etwa als er in Spanien in «Carmen» das Franco-Regime thematisierte und den Roma eine Hauptrolle zuwies. Zu seinen Inszenierungen zeige ich in meinen Videos oft eine Backstory, etwa Traumata, die eine Figur früher erlitten hat und die ihr aktuelles Handeln mitbestimmen. Aber ich erlebe Bieito als sensiblen Künstler, mit dem mich vieles verbindet. Dazu gehört die Frage, was klassische Stoffe heute mit uns verbindet und eine filmische Erzählweise, die nach dreidimensionalen Figuren und einem Plot sucht. Das alles ist mir auch in meiner Inszenierung von Brittens Kammeroper wichtig.

Was ändert sich jetzt, wo Sie erstmals in einer Oper Regie führen?

Das Bühnenbild ist eine Videoinstallation, die das für mich zentrale Thema der Oper umsetzt, nämlich die Rolle der Frauen im Krieg, in dem die Vergewaltigung zu einem Akt der politischen Manipulation wird. Diese beginnt damit, dass Lucretia mit ihrer Tugend ein Aushängeschild für die Römer ist und in dieser Rolle eingesperrt wie in einem Käfig. Ins Heute überträgt das ein Video, das das Geschehen als Party zeigt, als Maskenball in römischen und etruskischen Kostümen. Später ist Lucretia in einen Überwachungsapparat mit Projektoren auf der Bühne eingesperrt. Gegen die gesellschaftlichen Erwartungen an ihre Rolle einer unberührbaren Schönheit sucht sie nach einer Freiheit, die sie nicht ausleben kann. Die Tragik, die in diesem konservativen Frauenbild liegt, mache ich am Schluss mit einer feministischen Aktion bewusst. Darüber kann ich aber nichts verraten.

Mit einer Vergewaltigung in Kriegszeiten ist das Stück doppelt aktuell angesichts von #MeToo und des Kriegs in der Ukraine, der zu Missbrauch auch an den Grenzen führt. Welches war ihr Ausgangspunkt?

Natürlich ist das ein #MeToo-Stück. Und durch den Krieg in der Ukraine bekommt die Oper zusätzliche Aktualität. Aber meine Grundinspiration waren Berichte über die Vergewaltigungen von Frauen während des Bosnienkriegs, auch über die Kinder, die aus dieser Gewalt hervorgegangen sind. Frauen treten ja im Krieg selten als Kämpferinnen auf, erfahren aber Gewalt. Toll an Brittens Stück finde ich, wie vielschichtig es das Geschehen zeigt. Die Musik bewegt sich oft auf einer Ebene, die nichts damit zu tun hat, was der Text aussagt. Das verfolge ich in den Videos weiter, sodass jede Figur ihre Geschichte und ihren Abgrund bekommt.

Wie zeigen sie die Vergewaltigung auf der Bühne?

Diese hat im Stück verschiedene Phasen. Die erste ist eine Art Verführung. Tarquinius ist bei uns das verwöhnte Kind eines reichen Vaters, der nie ein Nein gehört hat und ausrastet, als die Frau nicht hörig ist. Er hat nicht den Vorsatz, sie zu vergewaltigen, er will einfach Sex mit ihr und kann sich nicht vorstellen, dass sie nicht will. Tatsächlich träumt Lucretia zunächst von ihm als «Tiger» – bei uns hat sie Sehnsüchte nach einem Sexleben, das ihr Mann ihr nicht bietet. Als Tarquinius in ihren goldenen Käfig einbricht, erlebt sie das im Halbschlaf zunächst als Befreiung.

Und die Vergewaltigung selber?

Als Lucretia erwacht und zu ihrer gesellschaftlichen Rolle zurückfindet, kommt es zum Streit. Die eigentliche Vergewaltigung wird bei uns als Video gezeigt. Damit bleibt offen, was wirklich passiert ist. Es geht ja um die Hauptfrage, wo in Kriegszeiten die Wahrheit liegt. Sicher ist, dass Lucretia politisch manipuliert ist, denn sie muss sich, um das Römische Reich zu retten, am Schluss auch noch umbringen. Sicher ist auch, dass es zu einem gewalttätigen Akt kommt. Diese Gewalt ist sichtbar, auch mit Blut, aber es geht in keinem Moment um Sex. Der könnte rasch pornografisch wirken. Und das interessiert mich nicht.

Premiere: Samstag, 19. März, 19.30; www.luzernertheater.ch.

