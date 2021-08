Porträt-Serie «Schattenwurf» Als Betriebsökonomin in Sambia: «Neid und Missgunst gibt es nur wenig» Bei einem Besuch in der Heimat erzählt die Weggiserin Graziella Küttel (37) von ihrem ­Entwicklungseinsatz in Lusaka, Sambia, wo sie seit fast zwei Jahren mit der Familie lebt. 03.08.2021, 17.38 Uhr

«Seit bald zwei Jahren arbeite ich als Organisationsentwicklerin für Circus Zambia in der sambischen Hauptstadt Lusaka. Circus Zambia ist eine Partnerorganisation des Schweizer Hilfswerks Comundo, welche die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus armen Verhältnissen fördert. Wir betreiben verschiedene Sensibilisierungsprojekte, in Bezug auf Frauenrechte etwa, an deren Ende jeweils eine Zirkusaufführung zum Thema steht, mit Tanz, Theater und Akrobatik. Diese wird dann in verschiedenen Compounds, also Townships, aber auch Einkaufszentren aufgeführt.

Graziella Küttel: «Circus Zambia gibt den Jugendlichen einen Platz.» Bild: Pius Amrein (Weggis, 30. Juli 2021)

Als Betriebsökonomin hatte ich bisher immer in kleinen KMU gearbeitet im Bereich Finanzen, Admin, HR. Mein Mann und ich haben drei Töchter.

Obwohl wir beide unsere Jobs in der Schweiz gerne gemacht hatten, tauchte doch immer wieder die Frage auf, ist es das jetzt?

Wir dachten, wir könnten unser Wissen vielleicht etwas sinnvoller einsetzen. Auch waren die Kinder in einem guten Alter – die älteste Tochter war acht. Also sagten wir uns, jetzt oder nie. Mitte September 2019 war es so weit.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Ich begann in einem mir völlig neuen Arbeitsumfeld mit wenigen Strukturen und sah sofort, dass es viel zu tun gab. Wir als Familie wurden überall sehr nett empfangen und freundlich aufgenommen.

Am Anfang haben wir in einer provisorischen Unterkunft gewohnt, fast ohne Strom und Wasser. Den Kindern war das völlig egal.

Sie haben mit anderen Kindern draussen gespielt, mit Autoreifen etwa. Sie waren komplett zufrieden und haben sich sogar auf die Schule gefreut. Das hat es uns leichter gemacht. Unsere Töchter sind an einer internationalen Schule, die aber von den Kosten her tragbar ist. Deshalb sind 90 Prozent der Kinder dort Sambier. Das finden wir toll. Unsere Kleinste ist die einzige Weisse in der Klasse.

Als Weisse ist man leicht privilegiert, wenn einem zum Beispiel in der Schlange der Vortritt gegeben wird, obwohl man das so gar nicht will. Die Sambier sind sehr stolz darauf, dass Sambia ein friedliches Land ist. Sie wollen, dass die Leute sich willkommen fühlen. Die Sambier sind super hilfsbereit, ausnehmend höflich und sehr nett, auch untereinander.

Neid und Missgunst gibt es nur wenig. Davon können wir Schweizer uns eine grosse Scheibe abschneiden.

Der Grossteil unserer Jugendlichen kommt aus dem Compound Chibolya.

«Wer dort geboren wird, hat wenig Perspektiven», sagt Graziella Küttel über Kinder und Jugendliche aus dem Compound Chibolya. Bild: Pius Amrein (Weggis, 30. Juli 2021)

Die Eltern sind meist Tagelöhner und leben von der Hand in den Mund. Vielleicht sind sie Alkoholiker, vielleicht dealen sie mit Drogen, einfach, weil sie als Jugendliche keine andere Wahl hatten. Circus Zambia gibt den Jugendlichen von heute einen Platz, wo sie das alles draussen lassen können. Die Verantwortlichen legen deshalb grossen Wert darauf, dass bei uns nie Alkohol getrunken wird. Die Regeln sind sehr strikt, und die Zirkustrainer leben sie vor. Bei uns haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, mit Auftritten für Firmen und Private sowie Workshops, die wir an internationalen Schulen anbieten, etwas Geld zu verdienen für sich und ihre Familien. Nebst dem geht es darum, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu vermitteln.

Die ersten paar Monate habe ich beobachtet und gelernt. Und Beziehungen aufgebaut, das ist das A und O.

Deshalb bin ich auch sehr froh, habe ich ein halbes Jahr vor Ausbruch der Pandemie anfangen können. Meine Hauptaufgabe liegt im Finanzbereich. Also habe ich den Finanzchef einfach mal erklären lassen und ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut. Neben der Ausbildung am Arbeitsplatz unterrichte ich den Head of Finance auch in Buchhaltung, vermittle ihm Grundlagenwissen und Theorie.

Jugendschwangerschaften sowie Gewalt an Mädchen und Frauen haben während der Pandemie zugenommen, die Armut ist noch grösser geworden.

Wir haben mit Lockdown-Camps versucht, die negativen Auswirkungen auf unsere Jugendlichen, die im Compound festsassen, abzufedern und die Familien mit Essensrationen unterstützt. In öffentlichen Innenräumen herrscht Maskenpflicht, und es wird bei jedem Fieber gemessen. Aber wenn man in einen Compound reinfährt, sieht man Märkte, wo es nur so wuselt und niemand eine Maske trägt.

Die sambische Bevölkerung ist sehr skeptisch gegenüber der Impfung, obwohl die Impfbereitschaft jetzt, mit der bisher schlimmsten, dritten Welle, zugenommen hat. Es kursieren Videos im Netz, die für bare Münze genommen werden. Den Sambierinnen und Sambiern wird das kritische Denken schon in der Schule nicht beigebracht.

Was der Lehrer sagt, gilt.

Das spüre ich auch bei meinen Arbeitskollegen. Mittlerweile sind wir so weit, dass der Finanzchef kritisch mitdenkt. Das Schaffen von Strukturen und Systemen gehört neben dem Finanzbereich zu meinen Aufgaben. In meinem letzten Jahr bei Circus Zambia wird es vor allem darum gehen, alles zu festigen und die Nachhaltigkeit zu sichern.»

Aufgezeichnet von Regina Grüter.