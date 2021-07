Neubad-Gartenkino: Das andere Luzerner Open-Air-Kino

Neubad-Gartenkino Ein Filmfest für alle, die gute Filme mögen: Das andere Luzerner Open-Air-Kino Ein junges Paar bringt frischen Wind ins Neubad-Gartenkino. Es erwarten einen Klassiker, Kultfilme und einfach wunderbares Sommerkino. Wir haben das Programm für Sie zusammengestellt. Regina Grüter 19.07.2021, 17.30 Uhr

Unten am Text finden Sie das Programm mit den gezeigten Filmen.

Kaum zu glauben, dass sie zum ersten Mal einen grösseren Anlass organisieren. Ein kleines Filmfestival auf der Neugarten-Terrasse des Luzerner Neubads. Leandra Zumbühl (27) und Gianfranco Bastianelli (31) sorgen mit ihrem sorgfältig zusammengestellten Programm (siehe rechts) für echte Vorfreude. Es ist nicht nur etwas für Cineasten, sondern für alle, die gute Filme mögen. Dabei hatten sie vollkommen freie Hand, wie sie bei einem Kaffee an der Sonne erzählen.

Das Neubad bietet eine Alternative zum Open-Air-Kino am See. Bild: Eveline Beerkircher (1. Februar 2016)

Seit 2015 gibt es das Neubad-Gartenkino. «Lange musste Luzern auf eine Alternative zum Open-Air-Kino am See warten. Nun ist sie da», hiess es damals. Letztes Jahr fiel es coronagemäss aus. Nun geht es in alter Manier und doch mit frischem Elan weiter. Zumbühl und Bastianelli, auch privat ein Paar, sind beide langjährige Mitarbeitende beim Neubad, der Umnutzung des ehemaligen Hallenbads der Stadt Luzern.

Pizza, Cocktail plus Open-Air-Film gleich Sommer

Gianfranco Bastianelli arbeitet an der Bar, Leandra Zumbühl hat zudem ein Jahr im Büro, im Personalwesen, Erfahrungen gesammelt. Er hat eben den Bachelor als Cutter an der Hochschule Luzern – Design & Kunst im Fachbereich Video gemacht; sie ist am Master in Kulturwissenschaften und hat bereits einen Bachelor in Sozialanthropologie in der Tasche. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum Film und zum Kino, ihr Programm eine gleichberechtigte Mischung aus dem jeweiligen Hintergrund und ihren Vorlieben.

Bei dieser Filmauswahl versteht es sich von selbst, dass die Filme in Originalversion mit Untertiteln gezeigt werden. Aber es geht auch um «Sommerfeeling» und «good vibes», wie Leandra Zumbühl sagt – eine hausgemachte Pizza oder ein Cocktail von der Bar gehören dazu. Und ums imaginäre Reisen. «Tatsächlich zu verreisen, war in den letzten eineinhalb Jahren nur sehr eingeschränkt möglich.» Ferne Länder, dazu gehört eben auch die Sprache. Anderswo herrscht nicht nur eine ungewohnte Atmosphäre, es klingt auch fremd.

Die Organisatoren führen uns um die halbe Welt. Die manchmal ganz nah ist: Mit «Ladri di biciclette» und «À bout de souffle» aus unseren Nachbarländern Italien und Frankreich taucht man tief in die Filmgeschichte ein. «Das Neubad ist ein Netzwerk», sagen die Organisatoren.

«Das Gartenkino soll zugänglich sein und Klassiker an ein Publikum tragen, die diese Welt vielleicht nicht kennen.»

Die Filme findet man nicht so einfach im Streaming

Es gibt noch vieles, was die beiden gerne gezeigt hätten: Wes Anderson, Fellini, «Little Miss Sunshine» oder «Juno». Entweder ist es an den Filmrechten gescheitert oder aber an der Filmlänge: Ab 23 Uhr gilt Nachtruhe.

In der Coronazeit hat sich das Paar ein Filmingo-Abo gegönnt und sich bewusst gegen Netflix entschieden. Mit Ersterem findet man World Cinema, europäisches Kino und Filmklassiker aus 105 Ländern. Dafür steht auch ihr Gartenkino-Programm, das Unterhaltung bieten, aber auch Inhalt vermitteln soll. «Man soll die Filme, die wir zeigen, nicht einfach im Streaming finden», sagt Leandra Zumbühl dazu.

Gartenkino, Neubad, Luzern: 22. Juli bis 3. September, Filmbeginn zirka 21.15 Uhr, bei Schlechtwetter im Pool; www.neubad.org, Vorverkauf: www.petzi.ch

Ein Höhepunkt des filmischen Neorealismus.

Produktionsland: Italien (1945)

Good Vibes und Sommergefühle im Los Angeles der 90er: Jonah Hill lässt uns in seinem Débutfilm in die Skaterfamilie eintauchen.

Produktionsland: USA (2018)

Zumbühl: «Xavier Dolan mussten wir einfach drin haben. Er ist der Regisseur unserer Generation.»

Produktionsland: Kanada (2010)

«Der Nahostkonflikt kann auch anders wahrgenommen werden», sagt Zumbühl. Als Komödie eben.

Produktionsland: Israel, Frankreich, Luxemburg, Belgien (2018)

Bastianelli hat auch mexikanische Wurzeln. «Güeros» ist ein «in Mexiko beliebter Arthouse-Film».

Produktionsland: Mexiko (2014)

Zumbühl zu dieser Wahl: «Wir wollen nicht Position beziehen, sondern zum Nachdenken anregen.»

Produktionsland: Iran (2015)

«Ein Film, der Geschlechterverhältnisse über den Haufen wirft und bei mir wahnsinnige Emotionen auslöste», so Zumbühl.

Produktionsland: Chile (2019)

Wieso Woody Allen? Die Schauspieler seien einfach enorm stark in diesem Film zum Träumen.

Produktionsland: USA, Spanien, Frankreich (2011)

«Struggle For Perfection»: Bastianelli gefällt, wie Spannung auf- und wieder abgebaut wird.

Produktionsland: USA (2014)

Gezeigt wird u.a. der Dokfilm «Hamama & Caluna» (Bild) von Anouk Muggli.

Hier tritt Bastianellis musikalischer Background hervor. Auch fasziniert der dokumentarische Stil.

Produktionsland: Frankreich (1995)

Zumbühls Spanischlehrer war Almodóvar-Fan. Einer der schönsten Filme des Regisseurs.

Produktionsland: Spanien, Frankreich (1999)

Das Werk von Jean-Luc Godard ist ein Klassiker des französischen Kinos und der Nouvelle Vague.

Produktionsland: Frankreich (1960)

Bill Murray liebt diesen Film, den Sofia Coppola ohne ihn nicht gemacht hätte. Er und Scarlett Johansson: eine Offenbarung.

Produktionsland: USA, Japan (2003)