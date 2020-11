Neue Ausstellung im Hans Erni Museum: Wie die Kunst mit Plastik umgeht

Skulptur von Hans Erni bei Auktion für 66'700 Franken verkauft

Für ein Werk des im März verstorbenen Schweizer Künstlers Hans Erni ist bei einer Auktion am Donnerstag in Luzern ein neuer Höchstpreis gezahlt worden. Die Bronze-Skulptur "Föhn" wurde für total 66'700 Franken an einen Schweizer Privatsammler verkauft.