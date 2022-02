Neue Konzertreihe des Klanghotels

Neue Konzertreihe Das Klanghotel geht auf Wanderschaft Gütsch, Eventgarten, Kirchen: Eine neue Konzertreihe lädt in Luzern zu Begegnungen mit jungen Musikern ein. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.15 Uhr

Treten jetzt in den Klanghotel-Konzerten in Luzern auf: Musikerinnen und Musiker letztes Jahr in der «Bergsonne» auf der Rigi.

Als der Kulturvermittler Urban Frye vor zwei Jahren sein Klanghotel in der «Bergsonne» auf der Rigi lancierte, entpuppte sich das zur Coronazeit als ideales Konzept. Beteiligt war eine bunte Schar von Musikstudenten, die in Fryes Musikbox-Wohnhaus in Luzern leben – Frauen und Männer mit multikultureller Herkunft von Kuba über die Schweiz bis zur Ukraine. Sie arbeiteten im Hotelbetrieb und in der Küche und gaben abends Konzerte zu einer Zeit, wo diese in Konzertsälen nicht erlaubt waren.

Inzwischen musste Frye die Bergsonne verlassen. Aber die grosse Resonanz weit über die Region hinaus hatte gezeigt, dass diese familiäre Verbindung von Konzerten mit Kulinarik, bei der Musiker von Dienern zu Stars werden, unabhängig von Corona einem Bedürfnis entspricht. Und so führt Frye das Konzept jetzt als «temporäres Pop-up-Restaurant» weiter – in Luzern, alternierend an verschiedenen Orten: Im Hotel Gütsch, wo die Reihe am Sonntag startet, in dem als «Eventgarten» genutzten Gewächshaus der Gärtnerei Heini im Sankt-Karli-Quartier und in der Johanneskirche im Würzenbach. Hinzu kommen Konzerte in der Sankt-Karli-Kirche Luzern und in der Mehrgenerationensiedlung «Im Bethlehem» in Immensee.

Auch jetzt bereiten junge Musiker unter Anleitung von renommierten Köchen ein – separat buchbares – Menu zu und servieren. Danach geben sie ein Konzert. Die Kulinarik soll helfen, die Orte zu Begegnungsstätten werden zu lassen: Für die Quartiere, Familien mit Kindern und Menschen, denen klassische Musik und auch Jazz noch nicht so nahe ist wie dem KKL-Besucher. Die Herkunft der jungen Musiktalente aus der ganzen Welt steht für gelebte Toleranz und Diversität.

Start mit einem Klavierrezital, Streichquartett und Jazz

Die Eleganz des Château Gütsch gibt den passenden Rahmen für das Klavierrezital, mit dem das wandernde Klanghotel startet: Der russische Pianist Mikhail Krasnenker (21), der in Luzern bei Konstantin Lifschitz studiert, spielt Prokofjews sechste Klaviersonate und Werke von Nikolai Medtner (Sonntag, 27. Februar, 17.00). An die Naturidylle auf der Rigi knüpft der Heini-Eventgarten an: Im Grünen des Gewächshauses spielt ein Streichquartett Werke von Haydn, Brahms und Elgar (Freitag, 4. März, 18.30), tags darauf entführt das Jazz-Trio Ama Anna um die Sängerin Anna-Lena Müller in die Geschichte des Jazz seit den 1930er-Jahren (Samstag, 5. März, 18.30).

Im vierten Konzert geht das Klanghotel erstmals in die Kirche. In der Sankt-Karli-Kirche spielt ein Streichtrio Bachs Goldberg-Variationen (Sonntag, 13. März, 17.00), später finden einige der wöchentlichen Veranstaltungen bis im Juni auch in der Johanneskirche statt. «Es gibt eine grosse Schnittmenge zwischen einem Besuch im Klanghotel und einem Gottesdienst», sagt deren Pfarrer Herbert Gut: «Bei beiden ermöglicht das Zusammensein mit freundlichen Leuten an einem besonderen Ort mit wunderschöner Musik Vertrauen und Zuversicht.»

