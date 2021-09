Neue Neons von Joseph Kosuth im Kunstmuseum Luzern

Kunst Neue Neons von Joseph Kosuth in der Sammlungsausstellung Das Kunstmuseum Luzern freut sich über mehrere Neuerungen bei der Sammlungsausstellung. Und ein Werk wird zur Dauerleihgabe. Susanne Holz Jetzt kommentieren 10.09.2021, 18.08 Uhr

Hier leuchten die neuen Neons von Joseph Kosuth: «Adjective, Adjective, Adjective, Adjective» (1973/2021, Neon). Bild: Marc Latzel

Wie verändert die Präsentation ein Kunstwerk? Wie wirkt sich die Farbe der Wand aus? Oder die Höhe des Sockels? Welchen Unterschied macht es, ob eine Skulptur am Boden oder an der Wand angelehnt ausgestellt wird? Wer entscheidet darüber? Diese Fragen gehören zum Alltag von Kuratorinnen und Kuratoren. Denn es macht einen Unterschied, ob wir auf ein Werk herunter oder zu ihm aufblicken, ob wir es in engem oder grosszügigem Raum erleben.

Die aktuelle Sammlungsausstellung «Werden und Vergehen. Zustandsberichte aus der Sammlung», die noch bis 21. November dauert, untersucht die Auswirkungen der jeweiligen Präsentation auf ein Werk. Dafür zeigt die Ausstellung einerseits Arbeiten in verschiedenen Zuständen: Paul Theks Fishman etwa ist so fragil, dass er nur aufgebahrt gezeigt werden kann und nicht mehr von der Decke hängend, Joseph Beuys’ Fett riecht unterdessen so stark, dass es niemand mehr aus der Kiste nehmen will. Der Alterungsprozess kann Werke verändern und damit auch ihre Präsentationsform.

Manchmal lässt sich aber auch ein früherer Zustand wieder herstellen. So gehört Giuseppe Penones «Albero di undici metri» (1976) zu einer Serie von mehreren frei gelegten Bäumen, die von 1969 bis 1991 entstand. «Die erforderlichen Instrumente, um die Rekonstruktion eines Waldes auszuführen», sind laut dem Bildhauer «ein Holzschlegel von 500 Gramm Gewicht, ein grosses und ein kleines Hohleisen, ein grosses und kleines Stechzeug und Glasscherben». Aus konservatorischen Gründen wurde Penones Werk viele Jahre nur noch liegend ausgestellt. In der laufenden Sammlungsausstellung wurde das Kunstwerk aus Holz nun aufgerichtet und an die Wand gelehnt. Fotos aus dem alten Kunstmuseum im Meilibau belegen diese Präsentationsform. Im Austausch mit dem Studio Giuseppe Penone konnte Sammlungskonservatorin Alexandra Blättler gemeinsam mit Tobias Oehmichen, Leiter Technik, eine Lösung erarbeiten, um das Werk aufzurichten.

Auch Neon verändert sich mit den Jahren

Weil sich auch Neon mit den Jahren verändert, arbeitet Joseph Kosuth heute nicht mehr mit der gleichen Technik wie 1973, als er im Kunstmuseum eine Einzelausstellung einrichtete. Von dieser Ausstellung verblieben sogenannte Ausstellungskopien im Depot des Museums. Die Inventur von 2020 förderte sie wieder zutage. Nun erhält das Kunstmuseum Luzern die Arbeit «Adjective, Adjective, Adjective, Adjective» von 1965 als Dauerleihgabe für mindestens zehn Jahre. Die Neonschriften wurden in einer neuen Technik reproduziert und leuchten nun wieder intensiv farbig. Ein wichtiger Sammlungszuwachs für das Museum. «Das Werk passt perfekt zum Sammlungsschwerpunkt 1970er-Jahre», erklärt Eveline Suter vom Kunstmuseum Luzern.

«Werden und Vergehen. Zustandsberichte aus der Sammlung.» Kunstmuseum Luzern, noch bis 21. November 2021. www.kunstmuseumluzern.ch