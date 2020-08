Interview Neue Südpol-Doppelspitze: «Wir sind auf einem guten Weg» Die neue Ad-interim-Doppelspitze des Südpol-Vereins, Nina Laky und Selina Beghetto, zieht eine erste Zwischenbilanz zum neuen Betriebskonzept und schaut trotz Pandemie zuversichtlich in die Zukunft. Stefan Welzel 11.08.2020, 19.54 Uhr

Nina Laky (links) und Selina Beghetto leiten seit diesem Monat den Vorstand des Vereins Südpol.

Bilder: Eveline Beerkircher (Kriens, 10. August 2020)

Seit rund anderthalb Jahren wird das Luzerner Mehrspartenhaus Südpol mit einem neuen Betriebskonzept und von neuem Personal geführt. So entscheidet unter anderem ein künstlerisches Gremium aus gleichberechtigten Mitgliedern über den Programminhalt. Und mit Nina Laky und Selina Beghetto präsidieren zwei junge Frauen interimistisch den Südpol-Verein. Aufgrund der wechselhaften Geschichte des Kulturhauses mussten sie als Vorstandsmitglieder einige Altlasten aufarbeiten, bis sie eine neue Ära einleiten konnten.

2018 kam es zum grossen Knall zwischen altem Südpol-Vorstand und Betriebsleitung, der medial für viel Aufmerksamkeit und Kritik sorgte. Die ganze Führungsriege verliess das Haus. Bevor ein neuer Vereinsvorstand das neues Betriebskonzept installierte, sanken die Besucherzahlen erheblich. Nun gingen sie von 2018 auf 2019 von 28000 auf rund 35000 Gästen hoch. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Zahl?

Nina Laky: Fakt ist, dass die ehemals von der Stadt als Ziel vorgegebenen 45000 Besucher im Jahr nie erreicht wurden. Wie man damals überhaupt auf diesen Richtwert kam, weiss ich nicht genau. Wir haben den Südpol 2018 zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernommen und innerhalb kürzester Zeit zwölf neue Mitarbeiter einstellen müssen, darunter die ganze künstlerische Leitung. Das war nicht einfach. Dazu haben wir innerhalb von drei Monaten ein neues Betriebskonzept erarbeitet. Unter diesen Voraussetzungen sind wir sehr zufrieden und glücklich mit den rund 35000 Besuchern im Jahr 2019.

Selina Beghetto: Wir haben 2019 bilanztechnisch mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Das ist ein kleines Wunder unter diesen Bedingungen. Man darf nicht vergessen: Die Zäsur 2018 war eine Art Grounding. Danach mussten wir praktisch bei Null anfangen. Den Betrieb dann so raufzufahren, dass 2019 praktisch wieder gleich viele Veranstaltungen möglich waren wie ein Jahr zuvor, war ein grosser Effort.

Der Südpol musste in den vergangenen Jahren von verschiedensten Seiten immer wieder Kritik einstecken – von bürgerlicher wie aber auch vonseiten der linksalternativen Kulturszene: Das Haus koste viel – es sind 1,2 Millionen Subventionen der Stadt jährlich - und ziehe zu wenig Publikum an. Dann kamen die bereits erwähnten Streitereien dazu. Der Südpol hat viel Goodwill verloren. Wie haben Sie die vergangenen 1,5 Jahre erlebt? Konnten die Sympathien zurückerobert werden?

Laky: Zunächst muss ich betonen, dass 2018 für unseren Job als Vorstandsmitglieder niemand gross Schlange stand. Jeder, der eine andere Vision von diesem Haus hatte, hätte sich da einklinken können. So nehme ich an, dass man sich wohl auch in der linksalternativen Kulturszene mehrheitlich einig war, dass man den Verein nicht auflösen möchte und hinter uns stehen kann. Dass wir zweimal grossmehrheitlich gewählt wurden, zeigt, dass wir den Verein hinter uns wissen können und dafür sind wir auch dankbar. Und auch das Publikum hat mit viel Goodwill reagiert, weil wir das Haus seit anderthalb Jahren viel offener führen.

Beghetto: Ich halte die gesamte Form, ein solch grosses Haus mittels Verein zu führen, für überholt. Man sollte sich eine neue Strategie überlegen, wie man das in Zukunft organisieren könnte. Wir haben extrem viel unentgeltliche Arbeit geleistet. Der Vorstand hat sich auch deshalb so ausgedünnt. Kaum jemand ist bereit, ohne Bezahlung so viel Zeit zu investieren. Das war letztlich wohl auch ein Problem beim grossen Bruch 2018. Hier wünsche ich mir mehr Unterstützung seitens der Stadt. Man müsste sich zusammen an einen Tisch setzen und überlegen: Wie kann man ein solches Haus zeitgemäss führen?

Und wie könnte das aussehen?

Beghetto: Wie das Modell konkret ausschauen könnte, weiss ich noch nicht. Das müsste noch detailliert besprochen und durchdacht werden. Meines Erachtens müssten Interessierte gefunden werden, die die Funktion als Vorstandsvorsitzende in Form eines Mandats von der Stadt erhalten.

Dann käme aber schnell die Kritik, dass der Südpol dann noch mehr kosten würde.

Beghetto: Das ist so. Diese Kritik und Zweifel sind mir durchaus sehr bewusst.

Die Boa, als deren Ersatz der Südpol eigentlich überhaupt erst aufgebaut wurde, musste einst mit 200'000 Franken Subventionen im Jahr auskommen.

Beghetto: Diesen Vorwurf hören wir oft. Südpol und Boa sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wird gerade in der alternativen Kulturszene zu wenig bedacht. Wir haben seitens der Stadt einen Leistungsauftrag, ein professionelles Theater-, Tanz- und Musikhaus zu sein. Das kostet einiges. Und dann haben wir noch zusätzlich Künstlerresidenzen. Wir sind nicht nur ein Kunst-, sondern eben auch ein Werkplatz. Eine Frage stellt sich dabei immer: Wie wird man allen gerecht?

Selina Beghetto ist gelernte Dramaturgin.



Ist der Südpol in dieser Grösse, dem etwas peripheren Standort und der Ausrichtung als Mehrspartenhaus eine Fehlplanung? Oder ist der Leistungsauftrag der Stadt das Problem? Muss der Südpol zu viel können und in sich vereinen?

Beghetto: An der Aufgabenstellung der Stadt ist man in der Vergangenheit gescheitert. Man konnte das Luzerner Publikum nicht abholen. Es wurde nicht auf die Bedürfnisse des Zielpublikums geachtet und hat sehr oft an diesem vorbeiproduziert. Genau hier haben wir angesetzt. Wir sind sofort in den Dialog mit der Szene gegangen und haben im Herbst 2018 mit Workshops unter Beteiligung möglichst vieler ein neues Betriebskonzept erarbeitet. Wir wollen kein abgehobener Kulturbetrieb sein sondern streben Niederschwelligkeit und ein breites Angebot an. Hier kommt durchaus die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Mehrspartenhauses ins Spiel. Der Trend geht in Richtung interdisziplinäres Schaffen. Spartentrennungen weichen sich zunehmend auf.

Laky: Und ob das Haus zu gross ist? Vielleicht. Aber es ist nun mal gebaut, hier an diesem Standort. Damit müssen wir zurechtkommen.

Mit dem Campus Südpol und der neuen Musikschule nebenan scheint zumindest der Standort etwas attraktiver zu werden…

Laky: Das wird extrem spannend in den nächsten Jahren. Nun ist der Südpol eingebettet in eine Nachbarschaft, die vorher so gar nicht bestand. Das wird hoffentlich noch mehr zu einem lebendigen Südpol beitragen.

Der neue Wind im Haus ist auch optisch wahrzunehmen, die Shedhalle ist mit einem riesigen, bunten Kunstwerk an Wand, Boden und Decke versehen. Davor war hier alles Grau in Grau.

Laky: Im städtischen Leistungsauftrag steht, dass der Südpol ein Haus für ein breites Publikum sein soll. Ich habe nach der Restrukturierung gemerkt, dass viele neue Besucher, jung wie alt, den Weg in den Südpol gefunden haben, die vorher keinen Zugang zum Haus hatten. Diejenigen, die davor das Haus geführt haben, waren meiner Meinung nach eher zu zurückhaltend mit Experimentieren. Sie waren aber auch zu vorsichtig, was die Begegnung mit dem Publikum angeht. Wir wollen ein offenes Haus, es soll leben und bunt sein, man soll ausprobieren dürfen. Lange wurde mit dem Südpol zu lieblos umgegangen, von allen Seiten. Das Haus braucht einfach mehr Liebe. Wie nachhaltig unser Paradigmenwechsel ist, müssen wir künftig unter Beweis stellen. Ich wähne uns dabei aber auf gutem Weg.

Nina Laky arbeitet Redaktions- und Projektleiterin.



Mit dem neuen Betriebskonzept und der Leistungsvereinbarung mit der Stadt wird betont, dass der Südpol durch Einbezug von lokalen Kulturplayern an Stärke gewinnen soll. Ist das geschehen und funktioniert das?

Laky: Wir hatten eine gute und ausgiebige Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Veranstaltern. Diese Co-Produktionen haben oft sehr gut funktioniert und Publikum generiert. Insofern kann man das klar mit Ja beantworten.

Trotzdem: Wirklich gut ist der Zuschauerzuspruch noch nicht. Der Südpol ist zu lange nicht beim Luzerner Szenepublikum angekommen. Braucht es neben dem Fokus auf lokale Kooperationen nicht auch die grossen nationalen und den einen oder anderen international beachteten Act, um mehr Leute anzuziehen? In der Boa spielten damals regelmässig Grössen wie Calexico oder die Young Gods.

Laky: Das würde ich so nicht sagen, es fanden immer verschiedene Szenen im Südpol ein Zuhause. Natürlich wünsche auch ich mir solche musikalischen Grössen wieder in Luzern. Man muss jedoch bedenken, dass sich die Konzertszene im vergangenen Jahrzehnt stark verändert hat. Grosse und mittelgrosse Acts gehen nach Zürich oder Basel und lassen Luzern aus. Es gibt aber auch viele positive Beispiele: Vor dem Lockdown spielte Sophie Hunger im ausverkauften grossen Saal. Das war ein toller Abend.

Beghetto: Es gibt etwas Paradoxes im Leistungsauftrag. Einerseits soll Regionales gefördert werden, andererseits sollen alle Sparten bedient werden und nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ihren Weg in den Südpol finden, um mehr Publikum anzuziehen. Diesen Spagat zu leisten ist nicht immer einfach. Bezüglich Theaterszene braucht es den starken regionalen Bezug. Wir bieten hier diesbezüglich eine professionelle und hochstehende Infrastruktur, die die freie Innerschweizer Szene gut gebrauchen kann.

Es gibt aber auch noch das Kleintheater, das Theaterpavillon und Orte wie das Neubad, in dem Theaterproduktionen zu sehen sind.

Laky: Aber hier im Südpol können verschiedene Ensembles dank dem erwähnten Konzept des Werkplatzes über mehrere Wochen an ihren Aufführungen arbeiten. Wie produzieren diese in Co-Arbeit.

Beghetto: Im Neubad zum Beispiel müssen Ensemble bezahlen, um auftreten zu können, in der Zwischenbühne Horw auch. Das Kleintheater ist ein kuratiertes Haus. Und das Luzerner Theater hat ein festes Ensemble. Insofern füllt der Südpol theatertechnisch eine Lücke in der Region.

Aber hat das ein Publikum? Es wurde schon oft berichtet, wie verhältnismässig schwach in der Vergangenheit Theaterproduktionen im Südpol besucht waren.

Beghetto: Das ist die entscheidende Frage. Ich sage ja. Aber ich stelle immer wieder fest, wie fragmentiert und festgefahren die Luzerner Theaterszene ist. Jedes Haus hat sein Publikum, Vermischung findet selten statt. Das erstaunt mich. Ich wünschte mir mehr Offenheit und Neugier gegenüber von anderen Veranstaltungsorten und -formaten. Der Südpol ist aber auf einem guten Weg, das Team ist sehr darum bemüht, die Hallen mit Publikum zu füllen. Es braucht aber – wie alles – Zeit.

Die anderthalb Jahre seit der Restrukturierung vergingen insgesamt relativ störungsfrei. Nun geht aber nach nur einer Saison der Musik- und Konzertverantwortliche Fabian Riccio bereits wieder. Das erinnert etwas an die unruhigen Zeiten davor. Was ist vorgefallen?

Beghetto: Ab 1. Juli 2019 hat das Team erst richtig begonnen, zusammenzuarbeiten. Die fünf Personen des künstlerischen Gremiums mussten dabei lernen, in dieser neuen Struktur zu arbeiten. Ähnlich einem Kollektiv mussten sie als Gleichberechtigte Lösungen finden. Das brauchte Zeit. Irgendwann kam der Moment, an dem wir eine Evaluation machen mussten. Dabei haben wir festgestellt, dass die Konstellation nicht optimal passte – für alle Seiten.

Aber am Konzept des Gremiums wird dennoch festgehalten?

Beghetto: Wir haben Workshops mit einem Unternehmensberater organisiert, damit die Gremiumsmitglieder lernen konnten, wie man sich selber organisiert, wie man kollektiv Entscheidungen trifft. Das brauchte etwas Zeit, um sich einzuspielen. Klassische Management-Hierarchien sind dabei überholt. Aber dieses Modell funktioniert! Es hat eine Lebendigkeit ins Haus gebracht, die diesem sehr gut tut.

Nina Laky (links) und Selina Beghetto.



Laky: Dabei sollte immer das grosse Ganze, der Südpol und sein Funktionieren im Zentrum stehen. Egoismen haben keinen Platz.

Beghetto: Auch andere Kulturhäuser in der Schweiz werden künstlerisch in Co-Arbeit geführt: Das Theater Gessnerallee, das Theater Neumarkt oder das Schauspielhaus in Zürich sind nur drei prominente Beispiele. Das Konzept Intendanz durch eine Einzelperson ist ein Auslaufmodell.

Wird die Musik- und Konzertstelle nun neu besetzt?

Laky: Ende dieses Monats werden wir das mit den vier verbliebenen Mitgliedern des künstlerischen Gremiums diskutieren. Dass Konzerte weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Südpols sind, daran wird nicht gerüttelt. Die Frage ist nur, wie genau wir das organisieren wollen. Denkbar ist auch eine verstärkte und verbindlichere Zusammenarbeit mit externen Veranstaltern. Aber das ist alles noch ungeklärt. Anfang September informieren wir über das weitere Vorgehen.

Und dann kommt auch noch die Coronakrise dazu. Wie geht es nach der Sommerpause weiter?

Laky: Unser Schutzkonzept steht und wird laufend angepasst. Alles Weitere wird sich weisen. Solange es das warme Wetter zulässt, kann man sich auch gut draussen vor dem Südpol treffen. Zum Beispiel steht Ende Monat die neue Buvette hinter dem Haus Richtung Freigleis bereit. Sonst müssen wir einfach möglichst agil und flexibel bleiben, um den Südpol auch in Zukunft bespielen zu können. Im grossen Saal haben wir beispielsweise genug Platz, um Anlässe mit genug Abstand zu bestuhlen. Und zunächst freue ich mich einfach auf den Startschuss in die neue Saison und auf das hauseigene «Eyes On»-Herbstfestival vom 15. bis 24. September.

Beghetto: Das künstlerische Gremium plant sehr optimistisch, ist sich der Situation sehr bewusst. Im Moment kann sich fast täglich etwas ändern. Hoffen wir, dass die Veranstaltungen wie geplant stattfinden können und nicht wieder abgesagt oder verschoben werden müssen.

Sie sind beide lediglich Vorstandsspitze ad-interim. Bleiben Sie auch über den März 2021 und die nächste Mitgliederversammlung hinaus in dieser Position?

Laky: Ich finde diese Arbeit immer noch sehr inspirierend und kann mir deshalb gut vorstellen, dabei zu bleiben. In welcher Funktion, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall wollen wir zuerst mal den Vorstand wieder auf sieben Leute auffüllen. Die schwierigste Arbeit, das Aufräumen der Altlasten im Südpol, ist in den vergangenen 1,5 Jahren gemacht worden. Nun kann man sich endlich vermehrt auf das schöpferische und aufbauende dieser Tätigkeit konzentrieren.

Beghetto: Andererseits vertraue ich auf das gut funktionierende Leitungsteam, sodass man als Vorstand nicht mehr viel eingreifen muss. Dann kann ich das Kind, welchem wir das Laufen beigebracht haben, irgendwann auch gehen lassen.

Nina Laky (31) ist in Luzern geboren und arbeitet als Projektleiterin beim Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Luzern und als Redaktionsleiterin bei der Gemeinde Stans. Selina Beghetto (31) ist gelernte Dramaturgin und stammt aus dem Engadin, lebt und arbeitet seit 2013 in Luzern.