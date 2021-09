Corona Schulstart nach den Herbstferien: Kanton Luzern ruft Eltern auf, für ihre Kinder Selbsttests zu beschaffen

Der Kanton Luzern will nach den Herbstferien Massenquarantänen wie im Sommer verhindern. Deshalb gilt weiterhin Maskenpflicht ab der 5. Klasse und in der Sekundarstufe 1 werden Reihentests durchgeführt. Nun nimmt der Kanton auch die Familien in die Pflicht.