Neujahrskonzert Luzerner Sinfonieorchester: Durchhalteparolen fürs neue Jahr Das Luzerner Sinfonieorchester bot unter Charles Dutoit weit mehr als ein prominent besetztes Neujahrskonzert. Französischer Esprit und spanisches Temperament mit dem Cellisten Gautier Capucon als Solisten markierten Neujahrsvorsätze in eigener Sache Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 02.01.2022, 13.37 Uhr

Prominente Gäste: Charles Dutoit leitet im Neujahrskonzert das Luzerner Sinfonieorchester mit dem Cellisten Gautier Capucon im Konzertsaal des KKL. Bild: Boris Bürgisser

Fast hätte man vom ersten Konzert im KKL im neuen Jahr wieder einmal sprechen können, ohne das Wort Corona in den Mund zu nehmen. Zwar zeigten am Samstag um 17 Uhr die Schlangen vor den Eingängen, dass wir uns in Pandemiezeiten befinden.

Es war aber auch ein Zeichen, dass ins erste Neujahrskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters viele Besucher ins KKL strömten. Drinnen hatte man, trotz freier Plätze, den Eindruck eines vollen Hauses und genoss so viel Normalität.

Maximale Sicherheit dank «Diktatorenpack»

Da hätte man fast übersehen, dass das KKL-Personal seine Aufsichtspflichten, mit Kontrollgängen an den Besuchern vorbei, stärker wahrnahm, als es sonst der Fall ist. Unübersehbar war, dass das in einem Fall gar zu einem Disput führte. Nach längerem Wortwechsel erhob sich im Parkett ein Besucher ohne Maske und stiess, während er den Saal verliess, das Wort «Diktatorenpack» hervor.

Für alle anderen war es ein beruhigendes Signal, dass die Coronaregeln im Konzertsaal strikt eingehalten werden – von der Maskenpflicht bis zum Verzicht auf die Pausenbar. Wie wirksam das Maskentragen vor Ansteckungen schützen kann, hat das letzte Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters gezeigt: Damals, im Weihnachtssingen mit Luzerner Chören trugen auch die Sänger auf der Bühne Masken und kam es bei 250 Mitwirkenden im Bühnenbereich zu keiner einzigen Ansteckung.

Im Konzert zauberte das Orchester solche Bedenken mit den ersten Tönen in Maurice Ravels «Rapsodie Espagnole» auf eine Weise hinweg, die für ein Neujahrskonzert nicht typisch ist. Die «Rapsodie» steigerte sich zwar auch zu einem rhythmisch zündenden, spanischen Temperament, das in diesem französischen Programm den neujahrsüblichen Walzer-Schmiss ersetzte. Aber unter der Leitung von Charles Dutoit betörte es mehr noch durch schillernde, schwüle und duftgesättigte Farben, die sich schon in der eröffnenden Linie der Violinen magisch bündelten.

Zum Schluss ein rauschhaftes musikalsiches Feuerwerk

Mit dieser raffinierten Klangkultur formulierte das Orchester – über die grossorchestralen Ambitionen in dieser Saison hinaus – quasi einen Neujahrsvorsatz in eigener Sache. Beides kam zusammen in Édouard Lalos ebenfalls spanisch inspiriertem Cellokonzert, wo das Orchester das Spiel des Cellisten Gautier Capuçon in einen gewaltigen Rahmen stellte. Ein Ereignis für sich war, wie der Meistercellist darin seinen Ton aus kernig-rauen Tiefen heraus zu strahlender Höhe führte, in Kantilenen dahinschmolz und in virtuosen Passagen eine tänzelnde Leichtigkeit und Eleganz bewahrte.

Das Rauschhafte, das bei Jahreswechseln dazugehört, verband zum Schluss Camille Saint-Saëns’ Orgelsinfonie mit orchestralem Raffinement. Als Spezialist fürs französische Repertoire erwies sich Dutoit darin, wie er flirrende Details zum grossen Klang zusammenwachsen liess, der jederzeit Klarheit und Durchsichtigkeit, ja tänzerischen Schwung bis hin zum Dies-Irae-Spuk in den Bässen wahrte. Und wenn Orchester und Orgel (Peter Solomon) sich zu majestätischer Pracht hochputschten, nahm das nicht nur das anschliessende Feuerwerk vorweg, sondern gab musikalisch gleichsam die Durchhalteparolen fürs neue Jahr aus.

Hinweis: Nächste Konzerte des Luzerner Sinfonieorchesters: Mi/Do, 12./13. Januar (Liszt, Smetana). Weitere Infos unter www.sinfonieorchester.ch

