Neustart im KKL nach Corona: Das müssen sie als Konzertbesucher jetzt wissen Wann im KKL wieder Konzerte stattfinden, hängt nicht nur von den Vorgaben des Bundesrats ab. Auch finanzielle Konzepte könnten helfen, Konzerte mit weniger Publikum möglich zu machen und so das Gespenst eines Groundings über Ende Jahr hinaus zu bannen. Urs Mattenberger 08.05.2020, 18.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Auch hier geht der strikte Lockdown am Montag zu Ende, allerdings noch lange nicht in den Konzertsälen: Absperrung vor dem KKL, dessen umgestaltete Restaurants am Montag öffnen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Mai 2020)

Nach Schutzkonzepten sucht man im Kulturbereich noch immer weitgehend vergeblich – selbst für die Kinos, die am 8. Juni eventuell öffnen dürfen, liegt noch keines vor. Dabei bräuchten Kulturveranstalter jetzt Richtlinien, um die nächste Saison zu planen. So hat auch das Luzerner Sinfonieorchester, das diese Woche die restliche Saison absagte, sein Programm für 20/21 noch nicht publiziert. Gleiches gilt auch für das Luzerner Theater. Klar ist nur: Im KKL finden bis September keine Veranstaltungen mit über 1000 Personen mehr statt.

Dabei kann man am Konzertsaal mit seinen 1900 Plätzen exemplarisch studieren, wie ein Schutzkonzept aussehen könnte (Ausgabe vom 29. April). Ein Knackpunkt ist, dass der selbst für Kinos problematische Abstand von zwei Metern die Zahl der Besucher auf weit unter 1 000 senken würde. Damit könne man Konzerte im Konzertsaal nicht finanzieren, rechnete ein Veranstalter vor.

Damit stellen sich drängende Fragen, um überhaupt wieder einen Konzertbetrieb im KKL zu ermöglichen: Wie könnte man die Besucherzahl anheben? Ausfälle abfedern? Die Kosten für Veranstalter senken? Und wenn all das nicht möglich ist oder reicht: Wann kommt das KKL selber in Bedrängnis?

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Mai 2020)

Gretchenfrage: Braucht es noch zwei Meter Abstand?

Welche Abstandsregel in Konzerten gelten wird, falls Einschränkungen über September hinaus anhalten, ist ein entscheidender Punkt, den der Bundesrat am 27. Mai klären muss. Wäre etwa der von der WHO empfohlene Mindestabstand von einem Meter denkbar, welcher in Italien, Frankreich und Österreich gilt?

Eine Antwort darauf muss auch das Schutzkonzept für Konzerte und Bühnen geben, das eine Firma für Arbeitssicherheit im Auftrag der Schweizerischen Bühnen- und Orchesterverbände erarbeitet – im Gespräch mit beteiligten Kreisen. Toni Krein, Präsident des Orchester-Dachverbands, geht davon aus, dass «das Konzept in absehbarer Zeit zur Vernehmlassung zur Verfügung steht».

Ausfallentschädigungen: «Ganz neue Dimension»

Falls sich die Besucherzahl nicht auf das nötige Niveau heben lässt: Könnte man die Verluste durch Ausfallentschädigungen abfedern, wie sie der Bund für abgesagte Veranstaltungen gesprochen hat? Von der ersten Tranche von 280 Millionen Franken erhält der Kanton Luzern 5,8 Millionen und steuert selber nochmals so viel bei.

Ob die Gelder in diesem Sinn verwendet werden könnten, ist noch völlig unklar. Denn laut Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter des Kantons Luzern, reichen die zweimal 5,8 Millionen auch für Absage-Entschädigungen nicht mehr aus: «Bei der Verteilung der Gelder wurden die damals betroffenen Veranstaltungen berücksichtigt. Jetzt, wo Grossveranstaltungen bis Ende August verboten sind, hat das Problem mit der Absage des Blue Balls und von Lucerne Festival eine ganz andere Dimension angenommen». Gespräche über allenfalls zusätzliche Gelder vom Bund hat der Kanton deshalb eben erst angeregt.

Corona-Konditionen für die Miete im KKL?

Bleibt die Möglichkeit, dass das KKL die Säle günstiger vermietet. Zum Beispiel dann, wenn ein Veranstalter ein Konzert zweimal durchführt, um Ausfälle zu kompensieren. «Wenn ein Konzert an einem Tag doppelt geführt wird,» sagt CEO Philipp Keller, «verrechnen wir schon heute nicht die vollen Saaltarife, weil das für beide Seiten interessant ist».

Denkbar ist aber auch, dass der Saal wegen Corona zu den Konditionen für Nutzungsberechtigte vermietet wird, um überhaupt einen Konzertbetrieb zu ermöglichen. «Das muss die Trägerstiftung als Eigentürmerin des KKL entscheiden. Besprochen werden solche Ideen nächste Woche in Gesprächen zwischen Stiftung und KKL.

KKL-Grounding: Kein Thema «bis Ende Jahr»

In der Trägerstiftung KKL Luzern sitzen Vertreter von Kanton und Stadt Luzern. Damit ist die öffentliche Hand am KKL beteiligt – dieses bezieht von der Stadt jährlich 4,6 Millionen Franken. Inwiefern ist die Stadt in der Verantwortung, im KKL ein Konzertleben zu ermöglichen, um ein allfälliges Grounding zu verhindern?

«Wir sind uns der Problematik bewusst und beobachten die Entwicklung ganz genau,» sagt Rosie Bitterli, Kulturbeauftragte der Stadt Luzern: «Uns ist auch klar, dass wir uns im Fall des KKL Luzern wie bei anderen Veranstaltern und Veranstaltungshäusern mit Worst-Case-Szenarien auseinandersetzen müssten, wenn die Einschränkungen über den Herbst hinaus anhalten würden. Zum Glück sind ja auch positivere Szenarien möglich».

Aber für Massnahmen oder Entscheide, etwa zu Beiträgen an Konzerte mit weniger Publikum, sei es zu früh: «Wir beobachten laufend, sind im Gespräch und behandeln die vielen aktuellen und neuartigen Problemestellungen schrittweise nach ihrer Dringlichkeit. Dabei gilt es auch, vorauszudenken. Wir wollen nicht, dass reihenweise Institutionen oder Kulturschaffende in existenzielle Not geraten».

Der Worst-Case läge vor, wenn das KKL seine Fixkosten nicht mehr bezahlen könnte. In welchem Zeitrahmen droht ein solches Grounding? Marianne Bugmann, Finanzchefin des KKL, distanziert sich von diesem Wort und gibt vorerst Entwarnung: «Die Liquidität des Hauses ist bis Ende Jahr sichergestellt».

Ein erster Schritt in Richtung Öffnung

Die Liquidität des KKL ist generell hoch (2018: 7,5 Millionen), weil Veranstalter einen Teil der Saalmiete bereits bei der Reservation bezahlen müssen: «Insofern leben wir jetzt teilweise von Anzahlungen für Saalbuchungen für die Zukunft nach Corona.» Den wirtschaftlichen Schaden einzuschätzen sei aber momentan «wegen der vielen Variablen» unmöglich. Sie betreffen die Verlängerung der Kurzarbeitszeit oder die Ausfallentschädigungen des Bundes: Wer davon wie viel bekommt, ist ungewiss, weil die Anträge erst bis 19. Mai gestellt werden müssen.

Umso wichtiger, so Bugmann, ist für das KKL, dass bald wieder Anlässe im kleineren und später im grösseren Rahmen durchgeführt werden können. Das gilt für den Konzert- wie den Kongressbereich, wo das Haus – im Gegensatz zu Hotels – noch keine Seminarien durchführen darf. Immerhin steht ein erster Schritt hin zur Öffnung unmittelbar bevor: Am 11. Mai öffnen auch die neugestalteten Gastrobetriebe des KKL ihre Türen (vgl. Seite 23). «Das ‹Le Piaf› strahlt viel mehr Gemütlichkeit aus als das World Café», freut sich Bugmann.