Interview BAP-Gründer Wolfgang Niedecken auf den Spuren von Bob Dylan Er hat die kölsche Rockband BAP gegründet und ist ein grosser Kenner von Bob Dylan: Wolfgang Niedecken verbindet ­ das alles in einem neuen Programm, das er auch in Emmen aufführt. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Wolfgang Niedecken, aus aktuellem Anlass: The Rolling Stones sind für Ihren musikalischen Werdegang ja sehr wichtig gewesen. Wie hat Sie der Tod von Stones-Schlagzeuger Charlie Watts getroffen?

Das war eine traurige Nachricht. Mit seiner lakonischen Art und seiner geschmackvollen und reduzierten Spielweise ist er immer das Rückgrat der Band gewesen. Ich bin mit den Stones aufgewachsen und habe ihn sehr geschätzt.

Sollen die Stones jetzt aufhören?

Wenn ich an Keith Richards denke, den ich ja auch schon getroffen habe: Der braucht die Musik zum Leben wie die Luft zum Atmen. Ich würde mich freuen, wenn sie weitermachen und auch wieder eines ihrer Konzerte besuchen. Aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen: Die Stones sollen jetzt aufhören, das war’s. Da kann man mit guten Gründen geteilter Meinung sein.

Sie sind 70 geworden und singen, schreiben und spielen weiter. Auf Ihrer aktuellen Tournee werden Sie zum Geschichtenerzähler. Können Sie uns kurz verraten, was dieses Programm beinhaltet?

Ich bin 2017 im Auftrag des TV-Senders ARTE auf den Spuren von Bob Dylan durch Amerika gereist und habe darüber auch ein Buch geschrieben. Entlang dieser Reise erzähle ich ein paar Stationen aus meiner Biografie und mache anschaulich, was mich durch all die Jahre mit Bob Dylan verbunden hat. Das geht zeitlich von meiner damaligen Schülerband bis zur Abwahl von Trump. Zu jeder Passage spiele ich einen passenden Song, mal von Dylan, mal von BAP, mal auf Englisch, mal auf Kölsch. Begleitet werde ich vom Pianisten Mike Herting.

Das klingt nach einem sehr persönlichen Abend.

An den bisherigen Auftritten hat es sich bisweilen angefühlt, als ob alle Leute bei mir zu Hause im Wohnzimmer sässen. So soll es sein. Ich erzähle Geschichten und spiele Lieder dazu. Es ist immer sehr gemütlich und entspannt.

Hat Ihr Dylan- und USA-Bild auf dieser Reise neue Facetten hinzugewonnen?

Mich hat vor allem berührt, die Originalschauplätze zu erleben, alles auch sinnlich und gefühlsmässig erfassen zu können. Zum Beispiel in jenem Keller in Woodstock zu stehen, wo Bob Dylan and The Band ihre Basement-Tapes aufgenommen haben. Ein kleiner und bescheidener Raum, in dem diese grossartige Musik entstanden ist. Und alles wurde mit einem Gesangsmikrofon aufgenommen, inklusive Harmoniegesänge, das ist schon irre. Das hatte so nichts mit dem Perfektionswahn der darauffolgenden Jahre zu tun und zeigt, wie einfach doch alles sein kann, wenn man inspiriert ist.

Bob Dylan ist 80 geworden, sein letztes Album «Rough And Rowdy Ways» erschien vor einem Jahr. Was halten Sie davon?

Es ist ein tolles Album, das an die grossen Alterswerke anschliesst, die seit «Time Out Of Mind» herausgekommen sind. Ich war jedenfalls sehr beruhigt, dass er nochmals ein solch reifes Werk vorgelegt hat. Ich habe nichts gegen dieses Repertoire an Frank-Sinatra-Songs, die er vorher veröffentlicht hat. Das hat er toll gemacht, ich kann da gut mal reinhören, aber es ist nicht so mein Ding.

Welches sind Ihre liebsten Dylan-Alben?

Dazu gehört sicher der «Dreisprung» «Bringing It All Back Home», «Highway 61 Revisited» und «Blonde On Blonde» Mitte der 60er-Jahre. Damit hat er die Rockgeschichte verändert. Seither haben auch andere angefangen, sich in Lyrik zu versuchen. Ich liebte auch das Gespann «Blood On The Tracks» und «Desire» zehn Jahre danach. Später dann kam eine Phase, die ich als Dylans Midlife-Crisis bezeichnen würde. Mit dem grossartigen Album «Oh Mercy» von 1989 hat mich Dylan wieder zurückgeholt. Auch die Traveling Wilburys haben ihm geholfen, sich auf seine Stärken zu besinnen.

Warum hat Sie Dylan damals so elektrisiert? Gibt es ein Urerlebnis?

Ich hatte mit vierzehn eine Schülerband, war Fan von The Beatles und spielte Bass wie Paul McCartney. 1966 brachte jemand die Single «Like A Rolling Stone» mit. Ich habe sie mir angehört und den Text dazu mitgelesen. Es war wie ein Blitzeinschlag. Dieser Text und wie er ihn artikulierte, diese Haltung. Da war Ironie, fast schon Zynismus. Das kannten wir alle noch nicht. Ich beschloss, solche Sachen schreiben zu wollen, und begann, Gitarre zu spielen.

Gibt es weitere prägende Vorbilder für Ihre Musik und Ihre Texte?

Meine vier Allerheiligsten sind Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones und The Kinks. The Kinks kamen aus einer anderen Tradition, ihre Texte haben eher mit Charles Dickens zu tun. Auch Leonard Cohen oder Neil Young kann ich nennen.

Gibt es aktuelle Pop- und Rockbands, die Sie packen?

Ich halte es mit der Singer-Songwriter-Tradition. Von daher habe ich mich gefreut, dass Bands wie The Wallflowers, Del Amitri, Crowded House oder auch Jackson Browne gute neue Alben veröffentlicht haben. Ich mag Leute, die auch textlich etwas zu sagen haben. Bei Hip-Hop kommt mir ein Spruch von Keith Richards in den Sinn, der mal sagte: «It is okay, but where is the fucking song? Mit elektronischer Musik kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich bin auch einer, der immer noch mit Papier und Bleistift schreibt.

Wie schreiben Sie Ihre Texte?

Ich könnte mich nicht hinsetzen mit der Absicht, einen Song zu schreiben. Ich habe immer ein kleines Notizbüchlein bei mir und bin immer auf Empfang.

BAP gibt es seit bald 45 Jahren. Es gab ein paar Wechsel, aber als Wolfgang Niedeckens BAP gehen Sie weiter auf Tour. Was treibt Sie an?

Es macht schlicht unglaublich viel Spass. Ich habe einen Pool aus fantastischen Musikern, die songdienlich umsetzen, was mir vorschwebt. Das ist nicht immer einfach und hat in der Vergangenheit auch schon zu Wechseln geführt. Die Veränderungen waren auch positiv.

