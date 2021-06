Belenus Quartett: Hochkarätiges Schweizer Ensemble in Luzern

Musik Das Belenus Quartett liefert noch ein Grund für Systemrelevanz Das hochkarätige Schweizer Ensemble ist am 24. Juni zu Gast bei den Kleinen Konzerten Luzern. Urs Mattenberger 23.06.2021, 15.52 Uhr

Vielfach ausgezeichnet: Das Belenus-Streichquartett. Bild: PD

«Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.» Der Satz von Victor Hugo ist so schön, dass man mit ihm die Systemrelevanz von Kultur auch in Coronazeiten hätte begründen können. Aber die Worte standen am Anfang der Einführung zum «Kulturbruck»-Programm, in dem das Belenus Quartett mit denselben Werken auftrat, die es am 24. Juni um 18.30 Uhr in der Lukaskirche spielt.

Hugos Wort war ein Hinweis auf die Bedeutung der Stille und der Pausen, die in Haydns Streichquartett in Es-Dur «Der Scherz» und in Mozarts letztem Streichquartett KV 590 als Momente der Überraschung oder Verwandlung wichtig sind.

Damit präsentieren die Kleinen Konzerte Luzern, die man als Plattform für einheimische Musiker schätzen gelernt hat, ein hochkarätiges Schweizer Ensemble. Es fand an der Musikhochschule in Basel zusammen und bekam vom ehemaligen «Carmina»-Cellisten Stephan Goerner das Lob als «eines der vielversprechendsten jungen Streichquartette» mit auf den Weg. Die letzten Konzerte kehren die Richtung wieder um mit Luzernern, die auch in die Welt hinausgehen – mit einem Quartett um die Flötistin Mirjam Lötscher (1. Juli) sowie Ina Dimitrova (Violine) und Mattia Zappa (Cello, 8. Juli).

Belenus Quartett: 24. Juni und Solisten mit weiteren Konzerten am 1. und 8. Juli; https://kleinekonzerteluzern.tumblr.com