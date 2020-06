Auch World Band Festival ist abgesagt:

«Ohne Bands gibt es auch kein Festival» Das World Band Festival kapituliert vor Corona. Gründe sind Reiseverbote und Schwierigkeiten mit Schutzkonzepten. Urs Mattenberger 26.06.2020, 19.04 Uhr

Nicht abstandstauglich: Gedränge beim Open Air, das jeweils das World Band Festival vor dem KKL eröffnet. Bild: Jakob Ineichen (21.9.2019)

Es ist paradox: Am selben Tag, an dem Lucerne Festival die Durchführung eines starbesetzten Sonderfestivals im August bekanntgab (vergleiche Seite gegenüber), sagte gestern «Obrasso»-Veranstalter Werner Obrecht das World Band Festival 2020 ab. Und das, obwohl dieses einen Monat später im KKL stattgefunden hätte, nämlich vom 19. bis 27. September. Damit fällt das letzte der regulär geplanten Festivals im KKL in diesem Jahr Corona zum Opfer.

Obrecht spricht von einer «Kapitulation». Das Festival habe trotz der «Hiobsbotschaft Coronavirus», die kurz nach Start des Vorverkaufs eingetroffen ist, unermüdlich an der diesjährigen Ausgabe gearbeitet. Und alle Möglichkeiten für eine Durchführung geprüft.

Unberechenbare Reiseverbote

Wieso wird das Festival jetzt zum «letztmöglichen Zeitpunkt» abgesagt, wo allgemein kulturelle Aktivitäten wieder hochgefahren werden? Die Gründe dafür sind zahlreich und zeigen, mit welchen Schwierigkeiten Lucerne Festival bei einer Durchführung des ursprünglichen Vollprogramms konfrontiert gewesen wäre. Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger verweist im Interview auf die ungewissen «Voraussetzungen bei den Orchestern in den verschiedenen Ländern». Lucerne Festival löst das Problem, indem es statt internationaler Orchester das eigene Festivalorchester auftreten lässt, dessen Musiker nicht als Formation vom Ausland in die Schweiz einreisen.

Die Reiseverbote für Formationen sind einer der Gründe, weshalb das World Band Festival nicht durchgeführt werden kann. «Schon vor Wochen sagte die Canadian Brass ihre Europatournee und damit das Konzert in Luzern ab», sagt Obrecht. Dann sagte eine schottische Pipe-Band ab, weil ihr College sämtlichen Formationen Auslandreisen verbot. Bei Formationen aus Belgien oder Russland liegt ohnehin im Ungewissen, ob sie im September hätten kommen können oder nicht. «Wenn die Bands nicht kommen, kann man auch keine Festival machen», sagt Obrecht lapidar.

Ein zweiter Grund für die Absage hängt mit speziellen Formaten des WBF zusammen. Auf Musikerseite problematisch sind der «Swiss-Open-Contest» oder das «Tattoo on Stage», bei denen zahlreiche Bands auftreten.

«Da sind im Backstagebereich 320 bis 350 Musiker unterwegs und Abstandskonzepte unrealistisch», sagt Werner Obrecht.

Dasselbe gilt auf Publikumsseite für die Open-Air-Eröffnung, bei der sich die Zuschauer dicht gedrängt unter dem KKL-Dach tummeln. Und obwohl der Flugverkehr wieder hochgefahren wird, konnte die Swiss für die Black Dyke Band im September keinen Flug garantieren.

So brachen der Reihe nach immer mehr Bands und Konzerte weg. Und ein reduziertes WBF kam aus finanziellen Gründen nicht in Frage: «Blasmusikkonzerte in diesem Format sind nur im Rahmen eines Festivals realisierbar, damit die enormen Basiskosten von allen Veranstaltungen getragen werden können.»

Bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet. Wer will, kann mit dem Betrag, einen Beitrag zum Fortbestand des Festivals leisten, dessen nächste Ausgabe vom 25. September bis 3. Oktober 2021 stattfinden soll.

