Bildstrecke Omlins und Mings im US-Grenzland: Eine Autorin auf der Suche nach etwas Obwalden in Amerika Ein Buch mit spannenden Reportagen aus dem Imperial Valley im Südosten Kaliforniens zeigt auch Zentralschweizer Spuren. Arno Renggli 21.10.2020, 17.00 Uhr

Landwirt Mike Omlin, Nachfahre von Obwaldner Einwanderern, kriegt die Probleme im Grenzgebiet sehr direkt mit. Einer von vielen markanten Typen, denen die Autorinnen begegneten: Henry Costales – Barbesitzer voller Storys. Paul und Shirley Enz, auch er mit Innerschweizer Wurzeln, betreiben Landwirtschaft im Valley. Dünger-Experte George Morris stammt von einer Obwaldner Familie Ming ab. Weshalb viele Amerikaner glauben, er habe chinesische Vorfahren. James ist ein Veteran des Zweiten Golfkriegs und Besitzer eines Kakteengartens.

Eines ist das Buch der Schwyzer Autorin Annemarie Regez (58) und der Luzerner Fotografin Esther Michel (42) auf jeden Fall: nämlich coronafrei. Als die beiden im Februar 2019 das Imperial Valley erkundeten – das Tal im Süden Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko –, war die Welt wenigstens diesbezüglich noch heil. Dafür entdeckten sie viele andere Spannungsfelder aus Geschichte und Gegenwart.

Und viele Menschen, darunter solche mit Innerschweizer Wurzeln. Mike Omlin etwa, Nachfahre von Obwaldnern, die in den 1920er-Jahren in die USA auswanderten. Er und seine Frau treiben Landwirtschaft direkt an der Grenze zu Mexiko und sehen Spuren des illegalen Grenzverkehrs und der Kriminalität fast täglich auf ihrem Grundstück. Und ja, sie befürworten die Mauer. Damit vertreten sie die Haltung vieler Bewohner des Imperial Valley: Man verstehe die Hoffnung der Flüchtlinge auf ein besseres Leben. Aber der Grenzverkehr müsse im legalen Rahmen geschehen.

Die Mings: Ein Name sorgt für Verwirrung

Wir begegnen dem Dünger­experten George Morris: Seine Mutter war eine geborene Ming und kam als Kind aus Obwalden in die Staaten. Was bis heute für Verwirrung oder Witze sorgt, weil die Amerikaner den Namen Ming mit Chinesen in Verbindung bringen. Morris weiss auch zu berichten, dass die Schweizer Auswanderer seinerzeit in der sozialen Hackordnung durchaus unten durch mussten und als stinkende «Cheese-Eaters» verschrien waren. Wobei sie dann gerne selber nach unten austeilten – dort kamen noch die Mexikaner, Inder, Chinesen und weitere. Zuoberst standen die Weissen mit angelsächsischer Abstammung.

Ohnehin ist Annemarie Regez bei ihren Recherchen oft auf eine starke soziale Schichtung gestossen, die heute noch viele Menschen ein sehr karges Leben führen lässt. Dies nicht zuletzt auch auf der mexikanischen Seite der Grenze, wo die beiden Autorinnen etliche bunt-surreale Erlebnisse haben.

Regez schildert historische Zusammenhänge, die für weite Teile der USA typisch waren und sind. Immigration und Kolonialisierung hinterlassen bis heute ihre Spuren, wie etwa die rücksichtlosen Kriege gegen die wehrhaften Quechan-Indianer.

Auch Wirtschaft und Ökologie sind Themen: etwa Landwirtschaft und die Bewässerung aus dem Colorado-Fluss. Oder der Saltonsee, dem Übersalzung und Überdüngung zusetzen und wo einstiger touristischer Enthusiasmus Geisterorte hinterlassen hat. Und natürlich die Politik, zu der sich die Leute jedoch eher widerwillig äussern. Zu sehr muss man schauen, dass man selber durchkommt.

Grenzübertritt mit Zahnbleichung

Ohnehin ist die Kontaktaufnahme mit den Einwohnern oft schwierig. Doch gerade daraus ergeben sich unfreiwillig witzige Momente, bei denen sich Regez und Michel auch selbstironisch zeigen. Etwa wenn der Versuch von Regez, über eine Maniküre im Nagelstudio mit einer Einheimischen in Kontakt zu kommen, peinlich misslingt. Wenn der Trip über die Grenze ins mexikanische Städtchen Algodones, das bei 6000 Einwohner rund 500 touristenorientierte Zahnarztpraxen aufweist, dazu führt, dass Esther Michel sich die Zähne bleichen lässt. Wenn beide das ökologische Gewissen ignorieren und in Rennbuggys durch die Wüste brettern. Oder wenn sich ihr ortskundiger «Driver», der wohl auch eine Art Beschützer sein sollte, in vielen Situation als ängstliches Weichei erweist.

Ein spannendes und unterhaltsames Buch über eine den meisten von uns fremde Region. Die aber trotzdem viel mit unserer Welt zu tun hat.

Annemarie Regez und Esther Michel: Grenzland. Müsigricht-­Verlag. 210 S., Fr. 24.–.