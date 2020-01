Operette Sursee – «Frau Luna», 11. Januar bis 22. März Auf dem Mond geht es toller zu als auf der Erde: Die Operette «Frau Luna» bringt Berliner Luft in das Stadttheater Sursee. Eine burleske Geschichte um Liebe und nochmals Liebe. Roman Kühne 06.01.2020, 10.30 Uhr

Raya Sarontino als Flora / Frau Luna und Andres Esteban als Fritz Steppke in «Frau Luna». Bild: PD

Grau ist der Himmel, tief die Temperatur. Während weiter oben die Sonne lockt, muss in den Niederungen anders Farbe in den Winter gebracht werden. In Luzern und Emmen sind es Musicals, die den Winter vertreiben. In Sursee wird dem Eis seit Jahrzehnten mit einer Operette getrotzt. Und in diesem Jahr ist es quasi garantiert, dass die Kälte, zumindest für einen Abend, hinter einer Fantasie- und Farb­explosion verschwindet. Auf dem Programm steht die abenteuerliche und fantastische Operette «Frau Luna».